Kylie Jenner răspunde zvonurilor despre despărțirea de Timothée Chalamet printr-un gest neașteptat

Kylie Jenner pare să fi pus capăt zvonurilor potrivit cărora ea și Timothée Chalamet s-ar fi despărțit.

Kylie Jenner, gest referitor la relația cu Timothée Chalamet

Fondatoarea brandului Khy a dat like unui videoclip postat pe Instagram de actorul din „Dune”, marți, la doar câteva ore după ce în presă au apărut informații despre presupusa lor ruptură.

„MARTY SUUUUUUUUUPREME”, a scris Chalamet în descrierea postării, care conținea trailerul noului său film, Marty Supreme. Prin gestul ei, Kylie a transmis subtil fanilor că între ei lucrurile sunt în regulă.

Totuși, marți, surse citate de Daily Mail susțineau că ar fi „probleme în paradis” și că actorul ar fi „pus capăt relației cu Kylie”.

„S-a mai întâmplat asta, dar ea l-a convins să se împace. Este înnebunită după el, deci nu e exclus să se întâmple din nou”, a declarat o sursă. O alta a adăugat că relația nu este complet terminată: „El filmează foarte mult, iar ea simte că trebuie să alerge după el. Kylie depune mai mult efort decât el.”

Speculațiile au fost alimentate și de absența actorului de la petrecerea de 70 de ani a mamei lui Kylie, Kris Jenner, care a avut loc weekendul trecut. Cu toate acestea, mai multe surse au declarat pentru People că cei doi sunt „încă împreună” și „se înțeleg grozav”. Un apropiat a explicat că Chalamet nu a putut participa la petrecere pentru că se află în afara țării, pe platourile de filmare ale producției Dune: Part Three. Acesta a precizat că Timothée și Kylie încearcă să se vadă „la fiecare câteva săptămâni”.

„El are câteva zile libere de sărbători și deja plănuiesc să petreacă timpul împreună.”

O altă sursă a confirmat că actorul vorbește „mereu' despre iubita lui pe platourile de filmare ale filmului Marty Supreme.

„Ea a zburat până la New York ca să-l viziteze pe platou, iar mai târziu s-au întâlnit și la Londra, când el filma Dune. Sunt cu adevărat îndrăgostiți”, a spus sursa.

Un al treilea apropiat a subliniat că relația lor este în continuare „solidă”.

Kylie Jenner, în vârstă de 28 de ani, și Timothée Chalamet, de 29, formează un cuplu din 2023. Vara trecută, au apărut zvonuri similare despre o despărțire, însă aceștia le-au infirmat când au fost surprinși la o întâlnire în Budapesta. La acea vreme, o sursă spunea că distanța dintre ei era cauzată de „programul solicitant” al actorului: „Timothée filmează Dune în Budapesta, iar Kylie este mamă și are propriul ei program. Totuși, fac să funcționeze relația. Se sună zilnic pe FaceTime. Le e dor unul de celălalt, dar sunt foarte bine.”

Kylie Jenner are doi copii, Stormi (7 ani) și Aire (3 ani), din relația anterioară cu rapperul Travis Scott.

O relație departe de lumina reflectoarelor

Kylie Jenner și Timothée Chalamet au evitat în mare parte aparițiile comune la evenimente publice. Totuși, în sezonul recent de premii, Kylie Jenner l-a însoțit pe Timothée Chalamet la mai multe gale, inclusiv la Globurile de Aur, BAFTA și Oscarurile din 2 martie, fără însă a păși alături de el pe covorul roșu. A preferat să apară direct în sală, unde ținutele ei spectaculoase au fost, la rândul lor, adevărate momente de modă.

În finalul sezonului 6 al reality-show-ului familiei Kardashian de pe Hulu, Kylie a făcut o glumă despre apariția ei de la Globuri, arătându-se puțin stânjenită de ținuta îndrăzneață: „Eram stresată că mi se văd sânii”, a spus ea despre rochia Versace vintage din zale argintii, similară cu cea purtată de Elizabeth Hurley la premiile CFDA din 1999.

