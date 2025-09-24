Ana Bodea și Valentin Butnaru, declarații rare despre povestea lor de dragoste și diferența de vârstă dintre ei: „Avem un limbaj propriu”

Ana Bodea și Valentin Butnaru au făcut declarații surprinzătoare despre relația lor de cuplu.

Ana Bodea și Valentin Butnaru
Ana Bodea și Valentin Butnaru formează un cuplu de doi ani și sunt colegi în același trust de televiziune. El este prezentatorul știrilor Observator, iar ea a jucat rolul principal în serialul „Lia – Soția soțului meu.” Pe lângă relația lor amoroasă, cei doi formează o echipă pe cinste și în plan profesional, concentrându-și atenția pe afacerea lor, și anume o școală de balet și de televiziune.

Ana Bodea și Valentin Butnaru, declarații rare despre povestea lor de dragoste

Ana Bodea și Valentin Butnaru au surprins cu declarațiile făcute recent într-un interviu. Actrița și prezentatorul de la Antena au vorbit deschis despre dinamica din relația lor de cuplu și despre cum amândoi se susțin reciproc și își dau sfaturi când au nevoie. 

„Să zic adevărul? Mă ajută de fiecare dată sfaturile lui, înțeleg ce zice, încerc să fac ce zice, dar mie mi se pare că atunci când vine vorba de actorie e mult de căutat în interior și, uneori, poate să fie un proces destul de frustrant, să recunoaștem”, a declarat Ana Bodea pentru spynews.ro.

„Noi râdem foarte mult acasă, asta lumea nu cred că știe. Eu par sobru, dar nu”, a adăugat Valentin Butnaru.

Ana Bodea și Valentin Butnaru, despre diferența de vârstă dintre ei

Ana Bodea și partenerul ei de viață, Valentin Butnaru, au vorbit cu sinceritate și despre cum se raportează la diferența de vârstă de 15 ani dintre ei. 

„E foarte ciudat de explicat. Mulți consideră că diferența de vârstă ar fi așa, o condiție… Ideea e că sunt mult mai imatur decât crede lumea. Ea e persoana matură din relație și ne completăm mult mai bine decât am fi crezut vreodată. Dansăm în fiecare dimineață, avem un limbaj propriu”, a spus Valentin Butnaru.

Ana Bodea a completat cu faptul că nu se preocupă de acest aspect.

„E ceva ce vine natural. Nu ne gândim la asta neapărat, pur și simplu vine natural.”

Valentin Butnaru, mesaj emoționant pentru Ana Bodea

Recent, Valentin Butnaru a impresionat urmăritorii de pe Instagram cu un mesaj emoționant dedicat partenerei sale, Ana Bodea. În postarea însoțită de o fotografie de cuplu, prezentatorul de la Antena 1 vorbește despre sprijinul reciproc și despre admiratia pe care i-o poartă actriței.

„Sunt puține zilele în care să nu ne dorim să ne ajutăm unul pe celălalt în evoluție… profesional, emoțional, social..you name it( e muult mai matură decât mine ).
Acum suntem la partea în care ne dăm unul altuia cele mai trăsnite teme de improvizație, de fun…dar vom ajunge și la lucruri serioase eventually!
Btw…sunt mândru că o pot urmări, din nou, joia „în acțiune”, în @ana_antena1 , pentru că o consider extrem de bună în meseria ei și, dacă eu nu am reușit să continui pe drumul asta, pot măcar să mă bucur enorm pentru șansă ei!”, a fost mesajul transmis de Valentin Butnaru pe Instagram. 

Foto: Instagram

