Ana Bodea a împlinit 25 de ani. Ce mesaj a transmis actrița și ce urare impresionantă i-a făcut partenerul ei, Valentin Butnaru: „Bunătate, frumusețe, inteligență…”

Ana Bodea și Valentin Butnaru formează un cuplu de doi ani și sunt colegi în același trust de televiziune. El este prezentatorul știrilor Observator, iar ea a jucat rolul principal în serialul „Lia – Soția soțului meu.” Pe lângă relația lor amoroasă, cei doi formează o echipă pe cinste și în plan profesional, concentrându-și atenția pe afacerea lor, și anume o școală de balet și de televiziune.

Ana Bodea are o relație apropiată cu fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare, astfel că a împărtășit cu aceștia gândurile și trăirile care au venit la pachet cu împlinirea vârstei de 25 de ani.

„25. Un sfert de veac.

Când eram mică, îmi imaginam că la vârsta asta o să am totul pus în ordine. O viață clară, netedă, cu răspunsuri la toate întrebările.

Adevărul? Încă învăț. Încă mă caut. Și da, uneori nici nu știu ce vreau să mănânc.

Dar trăiesc. Iubesc, descopăr, uneori mai pierd, alteori câștig. Mă transform.

Și chiar dacă nu totul a mers cum visam, am ajuns aici. Cu sufletul plin și cu pașii mei, uneori stângaci, dar sinceri.

Am reușit lucruri frumoase. Dar cele mai mari reușite nu sunt proiectele sau diplomele. Sunt oamenii pe care îi am aproape, care m-au văzut și m-au iubit exact așa cum sunt.

O parte dintre ei o să v-o arăt curând — într-o postare de la ziua mea, unde o să vedeți ce înseamnă pentru mine „acasă”.

Până atunci, vreau să vă spun mulțumesc. Pentru toate mesajele, urările, gândurile — venite din toate colțurile. Chiar și de la oameni cu care nu m-am întâlnit niciodată. E un sentiment greu de descris în cuvinte… E frumos să te simți atât de văzută, de iubită, de sprijinită.

Următoarele trei sferturi de veac? Promit să fie și mai pline de sens, râs și dragoste”, a scris actrița pe rețelele de socializare.