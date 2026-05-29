Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 1-7 iunie 2026

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 1-7 iunie 2026, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 1-7 iunie 2026

Evenimentele din această săptămână te vor ajuta să colecționezi amintiri frumoase și vei fi recunoscătoare pentru ceea ce trăiești. Aceasta este meritul pentru implicarea și inițiativa de care dai dovadă mereu. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 1-7 iunie 2026

În plan profesional, este important să îți menții motivația la cote maxime. A delega te poate ajuta în acest sens. Este important să înveți să faci asta. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 1-7 iunie 2026

Te încrezi în cei din jur, dar nu o faci întru totul. Lași mereu o urmă de îndoială pentru a nu fi luată prin surprindere. Energia difuză a mai multor planete va crea destul de multă confuzie pentru tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 1-7 iunie 2026

De cele mai multe ori, alegerile celorlalți vorbesc poate despre neputința ta de a face ceva concret pentru ei. Indiferent de modul în care decurge viața lor, este despre ei, nu despre tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 1-7 iunie 2026

Este posibil ca pe alocuri să fii înțeleasă greșit de anumite persoane, dar nu alegi să te explici așa cum obișnuiai să o faci. În prezent crezi mult mai mult în propriile capacități. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 1-7 iunie 2026

Nimeni nu mai reușește să te „debusoleze” sau să îți inducă confuzie în raport cu deciziile pe care le iei. Această săptămână aduce în prim plan pasiunea pentru cariera ta. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 1-7 iunie 2026

Mai ales prin prisma situațiilor critice prin care treci în această perioadă, este nevoie să fii mai indulgentă cu tine. Cu siguranță nu ești la fel de exigentă cu cei din jur! Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 1-7 iunie 2026

Agitația de care ai parte la birou nu îți este neapărat pe plac, dar reușești să faci față presiunii, fără a apela la niciun fel de compromis cu care erai obișnuită. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 1-7 iunie 2026

Partenerul de viață este alături de tine și te susține necondiționat pe orice drum pe care alegi să mergi. Maniera în care se desfășoară anumite relații te face să fii retrasă din plan social. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 1-7 iunie 2026

Ți se reproșează că ai fost prea indulgentă în raport cu anumite persoane care te-au jignit. Starea emoțională indusă de acele contexte a atras după sine dezamăgiri în raport cu propria persoană. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 1-7 iunie 2026

Oricât de dificil poate părea în plan scriptic, este important să te ierți pentru greșelile pe care știi că le-ai făcut. Fă asta cu tine pentru a putea face asta și în raport cu cei din jur! Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 1-7 iunie 2026

Suferi prea mult pentru orice pierdere care are loc în viața ta. Pentru ca această stare să nu aibă urmări în viitor, este nevoie să îți dai voie să trăiești tot ceea ce este de simțit. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

