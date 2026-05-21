Venus în Rac aduce schimbări amoroase pentru 6 zodii. Se îndrăgostesc și trăiesc experiențe intense

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Pe 19 mai, Venus a părăsit zodia Gemenilor și a intrat oficial în semnul Racului, tranzit care durează până pe 13 iunie. Această perioadă aduce mult curaj, experiențe amoroase intense, iar gesturile de afecțiune vor presupune un grad foarte mare de intimitate.

La ce să ne așteptăm de la Venus în Rac

Din punct de vedere astrologic, Venus este o planetă asociată cu iubirea, afecțiunea, romantismul, plăcerea, atracția și conexiunile emoționale. Pe parcursul următoarelor săptămâni, vom simți tot mai puternic dorința de a ne face văzuți și doriți de persoanele față de care avem sentimente. Vom accepta să ne arătăm vulnerabilitatea cu o mai mare ușurință și să ne deschidem sufletul.

Odată cu Venus în Rac, trebuie să ne așteptăm la schimbări majore din punct de vedere emoțional. Șase semne zodiacale vor fi predispuse ca în perioada asta să înceapă povești pasionale de iubire. Pe parcursul acestui tranzit al lui Venus, aceste zodii își exprimă afecțiunea mai des, sunt sincere cu privire la sentimentele lor, iar relațiile aflate la început aduc cu sine provocări noi.

1. Rac

Nativii Rac au parte de multe cuceriri în această perioadă. Chiar dacă nu fac eforturi suplimentare, sunt văzuți de ceilalți drept foarte șarmanți și au un simț al umorului atrăgător. Vor primi foarte multe complimente și se vor simți flatați. Fiecare flirt va veni cu o nouă experiență amoroasă din care vor avea multe de învățat.

2. Capricorn

Odată cu Venus în Rac, nativii Capricorn renunță la ideea de a fi singuri. Au stat mult prea mult timp fără să fie într-o relație și se simt pregătiți să primească din nou dragostea în viața lor. Vor traversa o perioadă importantă din punct de vedere romantic și vor ajunge la niște concluzii legate de persoana pe care o vor alături.

3. Scorpion

Pentru Scorpioni, Venus în Rac vine cu un nou început. Simt că au trecut peste toate blocajele emoționale și că au disponibilitatea necesară de a se îndrăgosti din nou. Vor primi o atenție deosebită din partea unei persoane pe care o plac de foarte multă vreme. Acum este momentul ca acele flirturi să se transforme într-o relație serioasă.

4. Pești

Intrarea lui Venus în Rac îi va învăța pe Pești că vulnerabilitatea nu este sub nicio formă o slăbiciune. Acceptă să meargă la mai multe întâlniri și să cunoască oameni cât mai diverși. Renunță la standardele prea înalte pe care le aveau înainte și se bucură să exploreze în ritmul lor.

5. Taur

Nativii Taur vor întâlni dragostea atunci când nici nu se așteaptă. Chiar dacă nu își propun să se implice într-o relație, vor cunoaște o persoană care le va trezi interesul din prima clipă. Nu mai vor să pună presiuni pe ei, așa că preferă să trăiască intensitatea momentului. Fiecare conversație cu acel om le aduce o mare bucurie pentru că simt că pot vorbi cu cineva care îi înțelege pe deplin și îi ascultă cu sinceritate.

6. Fecioară

Pentru Fecioare, Venus în Rac va grăbi procesul vindecării lor emoționale. Sunt îndemnate și încurajate să lase deoparte orice fel de dezamăgire amoroasă și să se pună pe primul plan. Dacă în această perioadă primesc o invitație de la cineva interesant, ar trebui să accepte și să vadă cum vor evolua lucrurile. Vor avea ocazia ca în sfârșit să se simtă înțelese și să își arate adevărata personalitate, fără teama de a fi judecate.

Citește și:

4 zodii care nu luptă pentru a rezolva problemele cu partenerul de cuplu

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro