Venus în Rac aduce schimbări amoroase pentru 6 zodii. Se îndrăgostesc și trăiesc experiențe intense

Iată ce trebuie să știi despre Venus în Rac și despre schimbările majore prin care vor trece câteva zodii.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE.ro
Venus în Rac aduce schimbări amoroase pentru 6 zodii. Se îndrăgostesc și trăiesc experiențe intense

Pe 19 mai, Venus a părăsit zodia Gemenilor și a intrat oficial în semnul Racului, tranzit care durează până pe 13 iunie. Această perioadă aduce mult curaj, experiențe amoroase intense, iar gesturile de afecțiune vor presupune un grad foarte mare de intimitate.

La ce să ne așteptăm de la Venus în Rac

Din punct de vedere astrologic, Venus este o planetă asociată cu iubirea, afecțiunea, romantismul, plăcerea, atracția și conexiunile emoționale. Pe parcursul următoarelor săptămâni, vom simți tot mai puternic dorința de a ne face văzuți și doriți de persoanele față de care avem sentimente. Vom accepta să ne arătăm vulnerabilitatea cu o mai mare ușurință și să ne deschidem sufletul.

Odată cu Venus în Rac, trebuie să ne așteptăm la schimbări majore din punct de vedere emoțional. Șase semne zodiacale vor fi predispuse ca în perioada asta să înceapă povești pasionale de iubire. Pe parcursul acestui tranzit al lui Venus, aceste zodii își exprimă afecțiunea mai des, sunt sincere cu privire la sentimentele lor, iar relațiile aflate la început aduc cu sine provocări noi.

1. Rac

Nativii Rac au parte de multe cuceriri în această perioadă. Chiar dacă nu fac eforturi suplimentare, sunt văzuți de ceilalți drept foarte șarmanți și au un simț al umorului atrăgător. Vor primi foarte multe complimente și se vor simți flatați. Fiecare flirt va veni cu o nouă experiență amoroasă din care vor avea multe de învățat.

2. Capricorn

Odată cu Venus în Rac, nativii Capricorn renunță la ideea de a fi singuri. Au stat mult prea mult timp fără să fie într-o relație și se simt pregătiți să primească din nou dragostea în viața lor. Vor traversa o perioadă importantă din punct de vedere romantic și vor ajunge la niște concluzii legate de persoana pe care o vor alături.

3. Scorpion

Pentru Scorpioni, Venus în Rac vine cu un nou început. Simt că au trecut peste toate blocajele emoționale și că au disponibilitatea necesară de a se îndrăgosti din nou. Vor primi o atenție deosebită din partea unei persoane pe care o plac de foarte multă vreme. Acum este momentul ca acele flirturi să se transforme într-o relație serioasă.

4. Pești

Intrarea lui Venus în Rac îi va învăța pe Pești că vulnerabilitatea nu este sub nicio formă o slăbiciune. Acceptă să meargă la mai multe întâlniri și să cunoască oameni cât mai diverși. Renunță la standardele prea înalte pe care le aveau înainte și se bucură să exploreze în ritmul lor.

5. Taur

Nativii Taur vor întâlni dragostea atunci când nici nu se așteaptă. Chiar dacă nu își propun să se implice într-o relație, vor cunoaște o persoană care le va trezi interesul din prima clipă. Nu mai vor să pună presiuni pe ei, așa că preferă să trăiască intensitatea momentului. Fiecare conversație cu acel om le aduce o mare bucurie pentru că simt că pot vorbi cu cineva care îi înțelege pe deplin și îi ascultă cu sinceritate.

6. Fecioară

Pentru Fecioare, Venus în Rac va grăbi procesul vindecării lor emoționale. Sunt îndemnate și încurajate să lase deoparte orice fel de dezamăgire amoroasă și să se pună pe primul plan. Dacă în această perioadă primesc o invitație de la cineva interesant, ar trebui să accepte și să vadă cum vor evolua lucrurile. Vor avea ocazia ca în sfârșit să se simtă înțelese și să își arate adevărata personalitate, fără teama de a fi judecate.

Citește și:
4 zodii care nu luptă pentru a rezolva problemele cu partenerul de cuplu

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum

Recomandari
Cele 4 perechi de zodii care sunt suflete pereche și nu s-ar putea despărți vreodată
Astrologie
Cele 4 perechi de zodii care sunt suflete pereche și nu s-ar putea despărți vreodată
Cele 3 zodii de care te îndrăgostești cel mai greu
Astrologie
Cele 3 zodii de care te îndrăgostești cel mai greu
Cuplurile de zodii compatibile din punct de vedere sexual
Astrologie
Cuplurile de zodii compatibile din punct de vedere sexual
Zodiile care nu se vor înțelege niciodată într-un cuplu
Astrologie
Zodiile care nu se vor înțelege niciodată într-un cuplu
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 18-24 mai 2026
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 18-24 mai 2026
Cele 4 zodii care se preocupă să aibă un stil de viață sănătos
Astrologie
Cele 4 zodii care se preocupă să aibă un stil de viață sănătos
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Publicitate
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Antena 1
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Cum arată băiețelul lui Liviu Vârciu. Micuțul Matei a împlinit 6 ani. Cum l-a surprins tatăl său: „E varianta reușită a familiei”
Cum arată băiețelul lui Liviu Vârciu. Micuțul Matei a împlinit 6 ani. Cum l-a surprins tatăl său: „E varianta reușită a familiei”
Jennifer Lopez, imagini rare din propria cadă. Cântăreața de 56 de ani și-a surprins fanii cu o apariție incendiară
Jennifer Lopez, imagini rare din propria cadă. Cântăreața de 56 de ani și-a surprins fanii cu o apariție incendiară
Explicațiile unui jurat Eurovision din Republica Moldova după punctajul mic acordat României. Ce a spus Pavel Orlov
Explicațiile unui jurat Eurovision din Republica Moldova după punctajul mic acordat României. Ce a spus Pavel Orlov
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ramona Olaru și-a cumpărat apartament de 300.000 de euro! „E casa mea de viitor”. Primele imagini din interiorul locuinței asistentei de la „Neatza” / FOTO
Ramona Olaru și-a cumpărat apartament de 300.000 de euro! „E casa mea de viitor”. Primele imagini din interiorul locuinței asistentei de la „Neatza” / FOTO
Fără sutien, în ipostaze intime cu soțul pe balcon!! Vedeta n-a mai ținut cont de nimic, iar fotografii au surprins tot! Sunt imaginile momentului! Foto
Fără sutien, în ipostaze intime cu soțul pe balcon!! Vedeta n-a mai ținut cont de nimic, iar fotografii au surprins tot! Sunt imaginile momentului! Foto
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din astrologie
3 zodii care nu acordă spațiu într-o relație
3 zodii care nu acordă spațiu într-o relație
Astrologie

Aceste zodii trebuie să învețe că e important să acorde spațiu partenerului de cuplu.

+ Mai multe
Semnele zodiacale care nu se înțeleg ușor cu alte persoane
Semnele zodiacale care nu se înțeleg ușor cu alte persoane
Astrologie

Oare zodia ta se numără printre cele care au probleme în relațiile cu persoanele apropiate?

+ Mai multe
Cele mai sexy 5 zodii
Cele mai sexy 5 zodii
Astrologie

Fiecare persoană are propriul farmec, însă unele persoane tind să iasă mereu în evidență.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC