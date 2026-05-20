Meryl Streep și Martin Short, surprinși împreună la cină în Londra. Noile imagini alimentează zvonurile despre relația lor

Relația dintre Meryl Streep și Martin Short pare să fie în continuare puternică, după ce cei doi au fost fotografiați împreună la o cină în Londra.

Un fan a povestit pe X, în weekend, că a ajuns întâmplător să stea la câteva mese distanță de cei doi actori, într-un restaurant din capitala Marii Britanii.

„Petrec câteva zile în Londra, aleg un restaurant la întâmplare și ajung să iau cina la doar câțiva metri de Meryl Streep și soțul ei”, a scris persoana respectivă pe rețeaua socială, publicând și o fotografie cu actrița din „The Devil Wears Prada” și Martin Short stând foarte aproape unul de celălalt. De menționat este că Meryl Streep și Martin Short nu sunt căsătoriți.

În imagine, actorul din „Only Murders in the Building” și Meryl Streep stăteau unul lângă celălalt, de aceeași parte a mesei, și păreau să privească împreună telefonul actriței.

Passer quelques jours à Londres, choisir un resto au hasard et se retrouver à manger à quelques mètres de Meryl Streep et de son mari pic.twitter.com/9fO4z4x2zw — Boulet De Canon Nucléaire (@AudeJavel79) May 17, 2026

Întrebată dacă a încercat să facă o fotografie cu cei doi actori, persoana care a postat imaginile a explicat că a preferat să nu îi deranjeze.

„Nu. Se simțeau foarte bine. Râdeau mult și aveau gesturi tandre. Nu am vrut să mă bag peste acel moment”, a scris utilizatorul.

Non. Ils avaient de passer un excellent moment. À base de rigolades et de gestes tendres. Aucune envie de mimposer là dedans. — Boulet De Canon Nucléaire (@AudeJavel79) May 17, 2026

Meryl Streep și Martin Short, ambii în vârstă de 76 de ani, au alimentat pentru prima dată zvonurile despre o posibilă relație în octombrie 2024, după ce au fost văzuți apropiați la ceremonia Globurilor de Aur.

La momentul respectiv, un reprezentant al lui Martin Short a negat speculațiile, spunând pentru revista People că cei doi sunt „doar prieteni foarte buni, nimic mai mult”.

În ianuarie 2024, actorul a insistat asupra acestui lucru într-o apariție în podcastul „Club Random” al lui Bill Maher.

„Nu formăm un cuplu. Suntem doar prieteni foarte apropiați”, declara Martin Short atunci.

Totuși, o lună mai târziu, cei doi au fost văzuți luând cina împreună la restaurantul Giorgio Baldi din Santa Monica, California.

În august același an, Meryl Streep și Martin Short au apărut ținându-se de mână pe covorul roșu de la premiera sezonului 4 al serialului „Only Murders in the Building”. O sursă citată de Page Six susținea atunci că actorii „păreau împreună”.

În octombrie 2023, s-a aflat că Meryl Streep se despărțise în secret de soțul ei, Don Gummer, cu șase ani înainte. Cei doi au fost căsătoriți timp de 40 de ani și au împreună patru copii: Henry, Mamie, Grace și Louisa.

Martin Short a fost căsătorit timp de aproape 30 de ani cu Nancy Dolman, până la moartea acesteia, în 2010. Cei doi au avut trei copii adoptați: Oliver, Henry și Katherine. Fiica actorului, Katherine, a murit în februarie, la vârsta de 42 de ani, într-un caz despre care presa americană a relatat că ar fi fost vorba despre sinucidere.

Meryl Streep și Martin Short nu au confirmat nici până acum dacă relația lor depășește nivelul de prietenie, însă actrița nu s-a ferit să vorbească cu entuziasm despre colaborarea cu celebrul comediant.

Invitată pe 21 aprilie în emisiunea Andy Radio Live, unde a discutat despre continuarea filmului „The Devil Wears Prada 2”, câștigătoarea premiului Oscar a fost întrebată dacă și-ar dori să revină pe scena de teatru.

„Oh, mi-ar plăcea foarte mult. Vorbeam chiar cu Marty Short despre asta”, a spus actrița, zâmbind larg. „Ne gândeam că ar fi distractiv de făcut”, a adăugat ea.

