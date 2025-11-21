Meryl Streep și Martin Short continuă să alimenteze zvonurile despre o idilă romantică

Meryl Streep și Martin Short au fost surprinși împreună la premiera noului spectacol semnat de Tom Hanks.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Meryl Streep și Martin Short continuă să alimenteze zvonurile despre o idilă romantică

Meryl Streep și Martin Short alimentează din nou zvonurile despre o posibilă relație, de această dată la piesa lui Tom Hanks.

Meryl Streep și Martin Short, surprinși împreună

Meryl Streep și Martin Short au fost surprinși marți în culisele Griffin Theater din New York, unde au participat la premiera noului spectacol semnat de Hanks, „This World of Tomorrow”. Vedetele din Only Murders in the Building au fost numai zâmbete în timp ce au stat de vorbă cu Hanks, soția lui, Rita Wilson, și fiul lor, Chet, alături de Steve Martin și soția acestuia, Anne Stringfield.

Meryl Streep și Martin Short au aprins primele zvonuri despre o posibilă poveste de dragoste în ianuarie 2024, când au fost văzuți stând extrem de apropiați la Globurile de Aur.

La acel moment, un reprezentant al lui Short declara pentru People că cei doi sunt „doar foarte buni prieteni, nimic mai mult”. Actorul a negat zvonurile și o lună mai târziu.

„Nu formăm un cuplu. Suntem doar prieteni foarte apropiați”, i-a spus el lui Bill Maher în februarie 2024, în podcastul Club Random.

Cu toate acestea, în martie, o sursă declara pentru Page Six că Meryl Streep și Martin Short ar fi împreună „de mai bine de un an.”

„Meryl pur și simplu nu a putut să nu se îndrăgostească de Martin”, afirma atunci insiderul. „Este un gentleman, o face să râdă mereu și este o persoană extrem de pozitivă. Ei îi place să fie în preajma lui.”

În septembrie, colega lor din Only Murders in the Building, Selena Gomez, l-a surprins pe Short trimițându-i mesaje lui Streep în timpul galei Emmy. Într-un clip viral pe X, fosta vedetă Disney a fost filmată aruncând o privire câteva scaune mai încolo, în timp ce Short se uita în telefon și discuta cu Steve Martin.

Apoi s-a întors spre partenerul ei de atunci, Benny Blanco, părând să murmure: „Îi scrie lui Meryl.” Streep nu se afla la eveniment.

Potrivit scenariului, Meryl Streep și Martin Short interpretează un cuplu în serialul difuzat de Hulu, iar în mai cei doi au fost chiar fotografiați sărutându-se pe platourile de filmare.

Cum ar fi început relația lor

Relația dinte Meryl Streep și Martin Short vine după ce Page Six a dezvăluit în octombrie 2023 că actrița s-a despărțit în secret de soțul ei, Don Gummer, în 2017, după o căsnicie de 40 de ani. Înainte de Gummer, Meryl a avut o relație cu actorul John Cazale, pe care l-a îngrijit până când acesta a murit de cancer pulmonar în martie 1978.

De cealaltă parte, Martin Short a fost căsătorit timp de trei decenii cu Nancy Dolman, care a murit de cancer ovarian în 2010.

„Meryl și Martin s-au apropiat datorită pierderii partenerilor lor”, a spus sursa.

Conform informațiilor, Meryl Streep și Martin Short sunt fericiți cu stadiul actual al relației și nu au planuri de căsătorie. „Meryl este încă căsătorită legal cu Don, dar chiar dacă ar fi divorțată, nici ea, nici Martin nu sunt interesați de căsătorie”, a explicat sursa. „Sunt fericiți să fie împreună ca iubit și iubită.”

„Sunt prieteni de ani de zile și au mulți prieteni comuni.”

Deși au frecventat aceleași cercuri sociale, „nu s-au aflat niciodată pe radarul celuilalt din punct de vedere romantic.”

Citește și:
Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, confesiuni despre viața ei amoroasă după despărțirea de artist: „Înainte, o femeie după divorț era ceva ca sfârșitul lumii, acum…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
De ce fiicele Andreei Bălan nu își doresc să fie artiste ca mama lor. Ce a mărturisit cântăreața: "E o presiune foarte mare și au realizat, cumva, că..."
People
De ce fiicele Andreei Bălan nu își doresc să fie artiste ca mama lor. Ce a mărturisit cântăreața: "E o presiune foarte mare și au realizat, cumva, că..."
Anunțul cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Ce decizie a luat pe plan profesional: "Nimic nu va mai fi la fel. Abia aștept..."
People
Anunțul cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Ce decizie a luat pe plan profesional: "Nimic nu va mai fi la fel. Abia aștept..."
Katy Perry și Justin Trudeau fac un pas important în relația lor. Ce decizie a luat artista
People
Katy Perry și Justin Trudeau fac un pas important în relația lor. Ce decizie a luat artista
Octavia Geamănu, mesaj emoționant pentru fiul ei, Andrei. Ce i-a transmis vedeta de ziua lui de naștere: "Suntem norocoși"
People
Octavia Geamănu, mesaj emoționant pentru fiul ei, Andrei. Ce i-a transmis vedeta de ziua lui de naștere: "Suntem norocoși"
Ilona Brezoianu a dezvăluit o imagine inedită cu soțul și copilul lor, la câteva zile după ce au devenit părinți: "A născut..."
People
Ilona Brezoianu a dezvăluit o imagine inedită cu soțul și copilul lor, la câteva zile după ce au devenit părinți: "A născut..."
Simona Pătruleasa, apariție inedită alături de fiica ei. Cum arată Ingrid astăzi
People
Simona Pătruleasa, apariție inedită alături de fiica ei. Cum arată Ingrid astăzi
Libertatea
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 22 – 28 noiembrie 2025. Soarele va intra în zodia Săgetătorului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 22 – 28 noiembrie 2025. Soarele va intra în zodia Săgetătorului
Adela Popescu revine la PRO TV. Emisiunea specială în care apare pe 1 decembrie 2025
Adela Popescu revine la PRO TV. Emisiunea specială în care apare pe 1 decembrie 2025
Cu ce se ocupă Irina Columbeanu în timpul liber. E susținută chiar de mama ei, Monica Gabor: „Ești lumina mea, iar talentul tău mă emoționează”
Cu ce se ocupă Irina Columbeanu în timpul liber. E susținută chiar de mama ei, Monica Gabor: „Ești lumina mea, iar talentul tău mă emoționează”
Imagini cu Cătălin Botezatu de la Balul Prinților și Prințeselor din Cairo. „Aceste baluri au o taxă, costă. Există un meniu”
Imagini cu Cătălin Botezatu de la Balul Prinților și Prințeselor din Cairo. „Aceste baluri au o taxă, costă. Există un meniu”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a dezvăluit despre ea
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a dezvăluit despre ea
Mariana Moculescu, prezență neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cum a apărut, deși a zis că nu va veni
Mariana Moculescu, prezență neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cum a apărut, deși a zis că nu va veni
Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut
Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut
Macaulay Culkin revine în rolul din Singur Acasă. Cum arată Kevin McCallister la 45 de ani
Macaulay Culkin revine în rolul din Singur Acasă. Cum arată Kevin McCallister la 45 de ani
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
“Vreau să anunț pe toată lumea că familia Clejani s-a destrămat”. Fulgy, derapaj grav pe TikTok. Ce a spus despre mama și sora lui
“Vreau să anunț pe toată lumea că familia Clejani s-a destrămat”. Fulgy, derapaj grav pe TikTok. Ce a spus despre mama și sora lui
E pur copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri! Cum a fost fotografiată Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Micuța, surprinsă în ipostaze în care nimeni nu se aștepta la doar 7 anișori
E pur copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri! Cum a fost fotografiată Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Micuța, surprinsă în ipostaze în care nimeni nu se aștepta la doar 7 anișori
catine.ro
4 semne zodiacale primesc un semn puternic din partea Universului pe 22 noiembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
4 semne zodiacale primesc un semn puternic din partea Universului pe 22 noiembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Meghan Markle a îmbrăcat o ținută cu decolteu adânc pe coperta unei reviste celebre. Cum a pozat Ducesa de Sussex
Meghan Markle a îmbrăcat o ținută cu decolteu adânc pe coperta unei reviste celebre. Cum a pozat Ducesa de Sussex
Fatima Bosch din Mexic este Miss Univers 2025. Cine a reprezentat România
Fatima Bosch din Mexic este Miss Univers 2025. Cine a reprezentat România
Mai multe din people
Meghan Markle, dezvăluiri rare despre căsnicia cu Prințul Harry: "Nimeni nu mă iubește mai mult decât el"
Meghan Markle, dezvăluiri rare despre căsnicia cu Prințul Harry: "Nimeni nu mă iubește mai mult decât el"
People

Meghan Markle face noi dezvăluiri despre căsnicie și provocarea de a trăi sub atenția constantă a presei.

+ Mai multe
Aris Eram, dezvăluiri despre viața sentimentală. Ce caută în viitoarea parteneră: "Mi-e greu, sunt foarte selectiv"
Aris Eram, dezvăluiri despre viața sentimentală. Ce caută în viitoarea parteneră: "Mi-e greu, sunt foarte selectiv"
People

Aris Eram a dezvăluit că își dorește o relație amoroasă pentru anul viitor și ce anume caută la viitoarea parteneră.

+ Mai multe
Simona Halep, prezentă la o bază militară românească. Ce ținută a ales sportiva
Simona Halep, prezentă la o bază militară românească. Ce ținută a ales sportiva
People

Simona Halep a fost prezentă la Baza 57 Aeriană "Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino", unde a onorat memoria pilotului român.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC