Meryl Streep și Martin Short continuă să alimenteze zvonurile despre o idilă romantică

Meryl Streep și Martin Short alimentează din nou zvonurile despre o posibilă relație, de această dată la piesa lui Tom Hanks.

Meryl Streep și Martin Short, surprinși împreună

Meryl Streep și Martin Short au fost surprinși marți în culisele Griffin Theater din New York, unde au participat la premiera noului spectacol semnat de Hanks, „This World of Tomorrow”. Vedetele din Only Murders in the Building au fost numai zâmbete în timp ce au stat de vorbă cu Hanks, soția lui, Rita Wilson, și fiul lor, Chet, alături de Steve Martin și soția acestuia, Anne Stringfield.

Meryl Streep și Martin Short au aprins primele zvonuri despre o posibilă poveste de dragoste în ianuarie 2024, când au fost văzuți stând extrem de apropiați la Globurile de Aur.

La acel moment, un reprezentant al lui Short declara pentru People că cei doi sunt „doar foarte buni prieteni, nimic mai mult”. Actorul a negat zvonurile și o lună mai târziu.

„Nu formăm un cuplu. Suntem doar prieteni foarte apropiați”, i-a spus el lui Bill Maher în februarie 2024, în podcastul Club Random.

Cu toate acestea, în martie, o sursă declara pentru Page Six că Meryl Streep și Martin Short ar fi împreună „de mai bine de un an.”

„Meryl pur și simplu nu a putut să nu se îndrăgostească de Martin”, afirma atunci insiderul. „Este un gentleman, o face să râdă mereu și este o persoană extrem de pozitivă. Ei îi place să fie în preajma lui.”

În septembrie, colega lor din Only Murders in the Building, Selena Gomez, l-a surprins pe Short trimițându-i mesaje lui Streep în timpul galei Emmy. Într-un clip viral pe X, fosta vedetă Disney a fost filmată aruncând o privire câteva scaune mai încolo, în timp ce Short se uita în telefon și discuta cu Steve Martin.

selena gomez telling benny martys texting meryl' parents omfg #Emmys pic.twitter.com/RdVCJJdQLv — ً (@americanreqiuem) September 15, 2025

Apoi s-a întors spre partenerul ei de atunci, Benny Blanco, părând să murmure: „Îi scrie lui Meryl.” Streep nu se afla la eveniment.

Potrivit scenariului, Meryl Streep și Martin Short interpretează un cuplu în serialul difuzat de Hulu, iar în mai cei doi au fost chiar fotografiați sărutându-se pe platourile de filmare.

Cum ar fi început relația lor

Relația dinte Meryl Streep și Martin Short vine după ce Page Six a dezvăluit în octombrie 2023 că actrița s-a despărțit în secret de soțul ei, Don Gummer, în 2017, după o căsnicie de 40 de ani. Înainte de Gummer, Meryl a avut o relație cu actorul John Cazale, pe care l-a îngrijit până când acesta a murit de cancer pulmonar în martie 1978.

De cealaltă parte, Martin Short a fost căsătorit timp de trei decenii cu Nancy Dolman, care a murit de cancer ovarian în 2010.

„Meryl și Martin s-au apropiat datorită pierderii partenerilor lor”, a spus sursa.

Conform informațiilor, Meryl Streep și Martin Short sunt fericiți cu stadiul actual al relației și nu au planuri de căsătorie. „Meryl este încă căsătorită legal cu Don, dar chiar dacă ar fi divorțată, nici ea, nici Martin nu sunt interesați de căsătorie”, a explicat sursa. „Sunt fericiți să fie împreună ca iubit și iubită.”

„Sunt prieteni de ani de zile și au mulți prieteni comuni.”

Deși au frecventat aceleași cercuri sociale, „nu s-au aflat niciodată pe radarul celuilalt din punct de vedere romantic.”

