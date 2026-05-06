Prințesa Leonor a Spaniei a pilotat pentru prima dată un avion de vânătoare în cadrul pregătirii sale militare

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Prințesa Leonor a Spainei a bifat o etapă importantă în pregătirea sa militară, după ce a pilotat cu succes un avion de vânătoare F-5 în Badajoz.

În vârstă de 20 de ani, prințesa a zburat sub supravegherea unui instructor, în cadrul unei școli de aviație situate la baza aeriană Talavera la Real, pe 22 aprilie. Leonor s-a aflat acolo împreună cu colegii săi de la Academia Generală a Aerului și Spațiului din San Javier, unde urmează unul dintre etapele celor trei ani de pregătire militară începute în 2023.

Un videoclip realizat luna trecută o arată pe prințesă zâmbind din cabina avionului și salutând cu degetul mare ridicat, chiar înainte de decolare. După aterizare, aceasta a coborât din avion calmă și elegantă, a dat mâna cu instructorii și a făcut fotografii alături de colegii săi.

Fiind moștenitoarea tronului Spaniei, Leonor va deveni, în viitor, comandant suprem al forțelor armate, motiv pentru care trebuie să parcurgă stagii de pregătire în toate structurile de apărare.

Casa Regală a confirmat că, mai târziu în acest an, prințesa va începe studii universitare de patru ani în Științe Politice la Universidad Carlos III de Madrid. Acolo va urma cursuri din domenii precum științe umaniste, economie, sociologie, istorie și relații internaționale, în pregătirea pentru viitorul său rol de regină.

În prezent, Leonor se află în etapa finală a pregătirii la Academia Generală a Aerului și Spațiului, după ce anterior a absolvit un an la Academia Militară Generală din Zaragoza și a petrecut șase luni la bordul navei-școală a Marinei spaniole, Juan Sebastián de Elcano.

În iulie anul trecut, cunoscută și ca Prințesa de Asturias, Leonor a primit Crucea Mare a Meritului Naval din partea tatălui său, Regele Felipe VI, în cadrul unei ceremonii organizate la Academia Navală Militară din Marín. Distincția i-a fost acordată pentru implicarea și dedicarea față de forțele armate ale Spaniei. Această decorație reprezintă una dintre cele mai importante distincții militare din marina spaniolă și este acordată pentru servicii remarcabile.

La ceremonie au fost prezente și Regina Letizia, mama prințesei, precum și sora sa mai mică, Prințesa Sofia a Spainei, care au urmărit emoționate momentul.

Pregătirea aeronautică a început pentru Leonor în septembrie anul trecut, odată cu sosirea la San Javier. În Cartea de Onoare a academiei, prințesa a scris: „Astăzi încep cea de-a treia etapă a pregătirii mele militare la această Academie Generală a Aerului și Spațiului. Aștept cu entuziasm acest curs, în cadrul căruia voi avea ocazia să încep pregătirea aeronautică și, alături de colegii mei, să învăț aspectele practice și teoretice ale aviației militare.”

Înainte de a pilota avionul, Leonor a participat la mai multe cursuri teoretice, iar zborul realizat recent reprezintă o realizare majoră în cariera sa militară.

După finalizarea programului, prințesa va deține gradul de sublocotenent în armata și forțele aeriene spaniole, precum și gradul de aspirant în marină, potrivit presei locale. Leonor calcă astfel pe urmele tatălui său, Regele Felipe VI, dar și ale bunicului său, Juan Carlos I, ambii având pregătire militară în toate cele trei ramuri ale armatei.

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro