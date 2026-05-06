Ce intervenții estetice și-a făcut Ioana State după ce a slăbit peste 20 de kilograme într-un an: „Cea mai curajoasă decizie din viața mea”

Ioana State și-a câștigat numeroși fani după participarea la Asia Express 2024, unde a făcut echipă cu Mane Voicu.

Ioana State, despre intervențiile estetice la care a apelat

Ioana State vorbește fără ocolișuri despre schimbarea majoră prin care a trecut în ultimul an, după ce a reușit să slăbească peste 20 de kilograme. Actrița spune că transformarea nu a avut ca scop principal aspectul fizic, ci a fost determinată de dorința de a avea mai multă grijă de sănătatea sa și de a evita o experiență dificilă prin care a mai trecut.

După ce a slăbit atât de multe kilograme, actrița a decis să își facă unele modificări de ordin estetic și a vorbit deschis despre acest lucru pe rețelele de socializare.

„Haideți să vă spun ce operații estetice mi-am făcut! Mi-am făcut de toate. Eu am vrut să îmi fac brațele, pentru că aveam niște mâini….O să am pătrățele, la vară. La mâini sunt tăiată de la cot până la axilă. Mi-am făcut și sânii. Am pus un implant mic. Aveam și grăsime, iar aia care a rămas s-a transformat într-un BBL”, a povestit Ioana State, pe internet.

Actrița se declară extrem de mulțumită de decizia ei și abia așteaptă să vadă rezultatele finale în urma intervențiilor estetice.

„Cea mai curajoasă decizie din viața mea. Pe 16 aprilie am făcut prima operație din viața mea. Pentru mine, ceea ce am ales să fac nu înseamnă doar niște intervenții estetice corporale. A fost o operație în care am făcut toate astea, pe care am numit-o înainte de toate o ‘operație pe creier’, dar despre asta o să vă povestesc și o să vă detaliez în alt video. Sunt foarte încântată, abia aștept rezultatul final”, a adăugat ea.

Ioana State, despre cum a slăbit

Ioana State și Mane Voicu au ajuns până în finala Asia Express 2024, pe care au pierdut-o în favoarea echipei compuse din Nicolai Tand și Sorin Brotnei.

După participarea la Asia Express, actrița a simțit nevoia unei schimbări, mai ales că a observat că a acumulat rapid kilogramele pe care le pierduse pe durata show-ului.

Procesul de slăbire s-a desfășurat treptat, pe parcursul a aproape un an, iar vedeta subliniază că rezultatul a venit în urma unor schimbări constante în stilul de viață, ajungând de la 96 la 73 de kilograme. Actrița a mărturisit și că s-a confruntat cu bullying din cauza kilogramelor sale în plus.

„După ce m-am întors din Asia Express aveam 95 kg, apoi revenind la alimentația de acasă, mult mai diversificată decât ce ni se oferea acolo, am început să mă îngraș. Nu aveam frâna de mâna trasă. M-am întors acasă și am mâncat gogoșele, chestii…”, a mărturisit ea.

„Am slăbit destul de greu, am slăbit în 11 luni, nu am apărut slabă peste noapte, cum cred unii. Dacă se uită așa la poze, o să vadă. Am slăbit corect, nu am slăbit brusc. Nu m-am operat la stomac, n-am făcut asta, că așa aș fi slăbit în două luni. Am slăbit 23 de kilograme, mă simt foarte bine așa. Aveam 96 de kilograme, acum am 73.”, a declarat Ioana State în luna februarie pentru Spynews.ro.

Actrița mărturisește că decizia nu a fost legată de nemulțumiri față de propria imagine, ci de un motiv profund personal. Apropierea de 100 de kilograme a readus în prim-plan o perioadă dificilă din adolescență, iar dorința de a evita acea stare a determinat-o să facă schimbări durabile în alimentație și stil de viață.

„Nu există dezavantaje. Eu eram fericită și la greutatea aia, dar mi-am dorit să fac o schimbare mai mult pentru sănătate. Nu mă simțeam urâtă sau neatrăgătoare. Mi-am dorit să fac această schimbare pentru că mă apropiam de pragul de 100 de kilograme din nou și era ceva psihologic pentru mine, pentru că am avut peste 100 de kilograme în adolescență și atunci mi-a fost foarte greu. Am vrut să scad inițial sub 90 de kilograme, nu m-am gândit să slăbesc atât, dar, pe măsură ce am încercat să aleg calea corectă, să nu mai fac diete de înfometare cu efect yo-yo, am început să elimin din alimentație făinoasele și chestiile nașpa și m-am îndrăgostit și de senzația aia de stomac mai gol, care nu se mai balonează când mănânci foietaje și toate prostiile, iar apoi procesul a continuat mai natural”, a mai spus actrița.

