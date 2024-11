Ioana State și Mane Voicu, declarații emoționante după ce au pierdut finala Asia Express: „Am fost acolo, am trăit, am sperat și am luptat până la capăt…”

Antena 1 a difuzat aseară marea finală a emisiunii Asia Express. Confruntarea finală s-a dat între echipele formate din Nicolai Tand și Sorin Brotnei, respectiv Ioana State și Mane Voicu. A urmat, așadar, o cursă trepidantă, în care concurenții au căutat indicii și comori și au rezolvat mistere în cele mai nebănuite situații, întrecându-se sub apă, în aer și pe uscat.

Primii care au atins steagul roșu și au deschis cufărul au fost Sorin Brotnei și Nicolai Tand. Așadar, ei au fost desemnați marii câștigători ai sezonului 7 Asia Express, iar Ioana State și Mane Voicu s-au clasat pe locul doi.

Chiar dacă au pierdut marea finală Asia Express, Ioana State și Mane Voicu se declară fericiți că au ajuns până în ultimul stagiu al competiției.

„La finalul finalului, ultimul steag la care ne-a așteptat Irina, am simțit cea mai copleșitoare liniște și recunoștință din viața mea: E gata! S-a terminat și noi suntem aici, la capăt de drum! L-am parcurs pe tot, până la ultima misiune, până la ultima atingere de steag, înainte de a ne lua la revedere de la ceea ce a fost sezonul 7 Asia Express. Am ajuns mai târziu și iată că astfel ne-am ținut promisiunea făcută, de a sta cât mai mult în competiție.

Cel mai frumos câștig e să dobândesti capacitatea de a nu te uita la locul 2 ca la un eșec. Am fost acolo, am trăit, am sperat și am luptat până la capăt. În final, rămânem mai uniți ca niciodată și înfrățiți pe viață prin amintirea celei mai frumoase călătorii din viața noastră.

Mai important decât o finală pierdută e că nu ne-am pierdut niciodată bucuria de a fi acolo și de a ne juca atât de frumos.