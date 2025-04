Teo Trandafir, dezvăluiri la câteva luni de la plecarea fiicei sale, Maia, de acasă: „Ea are propriul ei drum”

Fiica lui Teo Trandafir, Maia, s-a mutat din casa mamei sale la sfârșitul anului trecut, iar acum, la 56 de ani, vedeta TV a vorbit despre relația lor și cum se simte de când fata a plecat la casa ei.

Într-un interviu recent, vedeta TV a vorbit deschis despre cum a resimțit plecarea de acasă a fiicei sale, Maia. Întrebată dacă resimte singurătatea de când Maia nu mai locuiește cu ea, Teo a răspuns cu sinceritate că nu este cazul, având în vedere că fiica ei se întoarce des.

„Nu am momente în care să mă simt singură, pentru că Maia se întoarce. Nu e ca și cum ne-am fi despărțit definitiv. Ea are propriul ei drum și înțeleg perfect asta. Consider că este nesănătos pentru un copil să nu aibă libertatea de a pleca atunci când simte că este momentul. Maia știe că întotdeauna poate reveni, ușa este deschisă, iar tot ce trebuie să facă este să mă sune”, a declarat Teo Trandafir pentru revista VIVA!