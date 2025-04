Diana Dumitrescu, declarații rare despre divorțul de Ducu Ion în 2013. Ce a mărturisit abia acum actrița: „Am trecut prin fiecare etapă a unei despărțiri până m-am vindecat…”

Diana Dumitrescu este printre cele mai cunoscute actrițe din showbiz-ul autohton, care se bucură zilnic de o familie superbă. Vedeta și soțul ei, Alin Boroi, sunt căsătoriți din 2018, iar împreună au un băiețel adorabil, pe nume Carol, de care actrița vorbește de fiecare dată cu multă emoție și mândrie.

Înainte de căsătoria cu Alin Boroi, actrița a mai fost căsătorită cu regizorul Ducu Ion, fiul Ruxandrei Ion, însă în 2013 cei doi s-au despărțit, după o relație de 6 ani și un mariaj de 4 ani.

Într-un interviu acordat recent, Diana Dumitrescu a vorbit despre divorțul prin care a trecut și faptul că a apelat la ajutorul unui psihoterapeut.

„Am făcut psihoterapie foarte mulți ani. Nu a fost ușor și nu este un proces ușor, dar am avut lângă mine prieteni care m-au susținut, plus că în sufletul meu știam că viața nu se termina acolo, dar am trecut prin fiecare etapă a unei despărțiri până m-am vindecat. Am avut și un psihoterapeut care m-a ajutat și abia acum îmi dau seama că nici atunci Dumnezeu nu m-a lăsat singură. Sunt convinsă acum că El mi-a pus în suflet putere și dorința de a îmi crea din nou o viață frumoasă și a fost alături de mine pas cu pas”, a povestit ea pentru VIVA!.