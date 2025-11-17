Vlad Gherman, despre schimbările făcute în stilul lui de viață. Cum a reacționat Oana Moșneagu: „Transformarea este uluitoare”

Vlad Gherman a făcut mai multe schimbări semnificative în viața lui. Actorul a vorbit despre aceste transformări, dar și despre cum se simte acum și cum a reacționat soția lui, Oana Moșneagu, față de noul său stil de viață.

Vlad Gherman, schimbări radicale în stilul de viață

Vlad Gherman a vorbit recent despre ce l-a motivat să își schimbe radical stilul de viață.

„Totul a început așa, a fost un pariu cu mine, pus acum în urmă cu un an, când eram mult mai plinuț, aveam 87 de kg. Dat fiind faptul că aveam și liber, nu eram în niciun proiect, am spus să fie acesta proiectul meu principal. Am început prin a-mi face abonament la sală, iar apoi, după ce mi-am luat și antrenor, am început să am grijă la ce mănânc. Am ținut prima dată un regim, nu am mâncat deloc carbohidrați, după care am adăugat treptat și carbohidrați”, a spus Vlad Gherman pentru Spynews.ro.

Actorul a dezvăluit și care a fost principala provocare după ce a început să fie mai atent la alimentația lui și să facă sport constant.

„Nu am avut o problemă cu sala, problema a fost pentru mine să țin regimul acela keto, eu care eram disperat seara să stau cu Oana să ne uităm la seriale, să comandăm numai nenorociri, pizza, sushi, burgeri. Pentru mine a fost deprimant să stau în pat, să mă uit la serial și să nu mănânc nimic. Această parte a fost sinistră, mi s-a părut aproape imposibilă. Prima săptămână a fost cea mai grea. După, am integrat și carbohidrații și mi-am revenit puțin, pentru că nu aveam nici energia, mergeam la sală și eram o legumă

Transformarea este uluitoare. Pasiune este puțin spus, adică săraca Oana mai avea puțin și divorța de mine, glumesc, evident! Dar sunt disperat, mie, când mi se pune pata pe ceva, da, mă țin. Și ce mă bucură este faptul că am motivat-o și pe Oana, care se ține de sala de pilates.”

Vlad Gherman a mărturisit că a observat deja o mulțime de îmbunătățiri de când și-a schimbat alimentația și a început să facă mai des mișcare.

„Mai am o zi pe săptămână în care mănânc ce vreau, mi-a recomandat și antrenorul, psihic te și ajută. Nu e ca și cum mă pregătesc de vreun concurs să devin culturist. Vreau să mă simt bine și deja mă simt, de câteva luni, super bine. Nu mai vorbesc de tonus, de trezitul dimineața, și ziua îmi pare mai lungă. E altceva, parcă toată viața capătă altă valență de când cu antrenamentele acestea. Nu mai stau până seara târziu pe telefon, mă culc, la ora zece deja rup patul. Tot programul s-a schimbat în bine. Mă simt mai tânăr, jur că am impresia acum, la 32, că mă simt mai bine decât mă simțeam la 28.”

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au apelat la terapia de cuplu

În luna august a anului 2023, Vlad Gherman a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, Oana Moșneagu. Momentul a avut loc la finalul spectacolului „Îmblânzirea Scorpiei”, regizat de Anca Sigartău, care s-a jucat în aer liber la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia. Cererea în căsătorie a fost inedită, iar spectatorii au privit cu emoție momentul. Actorul a ținut și un discurs în fața tuturor înainte să se așeze în genunchi și să îi ofere inelul de logodnă iubitei sale. Ulterior, actrița l-a luat în brațe pe Vlad Gherman și s-au sărutat.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit civil în 2024. Evenimentul a fost unul discret și a avut loc pe data de 6 aprilie. Pe 2 iunie 2024, actrița și actorul s-au căsătorit religios.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au vorbit mereu deschis despre relația lor, așa că nu au ascuns faptul că au apelat la terapia de cuplu pentru a depăși anumite probleme pe care le aveau, în special cele cauzate de relațiile precedente.

„E un 50%-50%, e clar că terapia ne-a pus pe drumul cel bun, dar munca o face fiecare, e o chestie individuală. Sunt eu, Oana și cuplu. Trebuie să avem grijă de fiecare entitate. Unii au preconcepții vis a vis de terapie. Mă bucur că s-a mai curățat și nu mai vede lumea terapie ca fiind ‘mamă, dacă e ceva grav, mă duc la psiholog. Noi am venit din două relații de lungă durată, care și-au lăsat amprenta asupra noastră. Chiar ne-a ajutat foarte mult, facem mai rar terapie de cuplu”, a declarat Vlad Gherman la Antena Stars.

Foto: Instagram

