Cum a reacționat Vlad Gherman după ce un fan i-a zis că se potrivea mai bine cu fosta iubită, Cristina Ciobănașu, decât cu soția lui, Oana: „Degeaba îți stă mai bine cu cineva care…”

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 17

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz, iar vestea despărțirii lor la începutul lunii februarie 2021 i-a luat prin surprindere pe fani. Cu toate acestea, cei doi au continuat să își petreacă timpul împreună și au declarat că au rămas în relații bune, cu atât mai mult cu cât sunt în continuare colegi pe platourile de filmare.

Vlad Gherman, reacție în online după ce un fan i-a făcut observații

Atât Vlad Gherman, cât și Cristina Ciobănașu sunt acum implicați în alte relații. Actorul formează un cuplu alături de colega sa de platou, Oana Moșneagu, cu care s-a căsătorit în vara anului trecut. Cristina Ciobănașu este într-o relație cu Alexandru Mureșan de ceva timp, iar imaginile cu cei doi arată cât de fericiți sunt împreună.

Recent, Vlad Gherman a postat pe rețelele sociale o fotografie alb-negru din ziua nunții cu soția sa, actrița Oana Moșneagu, alături de care s-a căsătorit în urmă cu un an și jumătate.

„Probabil cel mai emoționant moment a fost acela în care am văzut-o pe Oana în rochie de mireasă! M-a bușit plânsul ca un copil care a primit cel mai frumos cadou de Crăciun. Într-o fracțiune de secundă mi-am văzut toată viața alături de ea, iar viața noastră împreună abia de acum începe”, a scris acesta.

O urmăritoare i-a transmis, însă, actorului că îi stătea mai bine alături de fosta sa iubită, Cristina Ciobănașu, cu care a avut o relație de lungă durată înainte de Oana.

„Fiecare își poate da cu părerea. Degeaba îți stă mai bine cu cineva care nu te respectă, iubește…”, i-a răspuns actorul.

Care este acum relația dintre Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman

Într-un interviu acordat recent, Cristina Ciobănașu a făcut dezvăluiri despre actuala relație cu fostul ei partener.

„Eu și Vlad ne-am dorit ca, o dată cu despărțirea asta, prietenia noastră să nu dispară și să putem lucra împreună în continuare și să putem rămânem… sigur, acum nu pot să spun prieteni, suntem amici. Noi lucrăm în continuare împreună, ne vedem săptămânal, dar nu pot să spun că este prietenul meu”, a declarat vedeta în emisiunea Viața fără filtru.

Cristina Ciobănașu a mărturisit că, atunci când a avut loc despărțirea de fostul ei partener, a fost norocoasă deoarece a putut să se bazeze pe ajutorul mamei sale adoptive, producătoarea Ruxandra Ion.

„A fost alături de mine necondiționat pe tot parcursul meu. Evident că și în momentul despărțirii mi-a fost alături, mi-a oferit sfaturi, m-a protejat. Clar că și pentru ei, ca familie, a fost un moment dificil. Noi locuiam împreună acasă la familia Ion și evident că și pentru ei a fost un moment dificil. El făcea parte din familie. Au înțeles decizia noastră și dorința mea”, a mărturisit actrița.

Ce a recunoscut abia acum Vlad Gherman despre despărțirea de Cristina

Într-un interviu acordat recent, Vlad Gherman a vorbit deschis despre separarea de Cristina Ciobănașu, care a avut loc în urmă cu mai bine de trei ani.

„Cel mai greu moment din viața mea a fost, probabil, despărțirea de Criss. Spun asta pentru că nu am pierdut doar o relație, am pierdut o familie. Am fost pe parcursul relației cu Criss adoptat, practic, de doamna Ruxandra Ion. Am fost primit în casa lor ca un membru al familiei. Acolo am stat aproape un deceniu și am învățat o mulțime de lucruri datorită lor. Ruptura de Criss a implicat oarecum și ruptura de ei. Practic, de pe o zi pe alta viața mea s-a schimbat total. Am fost nevoit să stau o perioadă la sora mea până mi-am găsit un loc în chirie. Nu am avut timp să mă acomodez cu situația sau să sufăr prea mult. A trebuit să acționez și să mă repun pe picioare. De asta consider că despărțirea de Criss a atras, ca o consecință, multe alte schimbări în viața mea. Nu pot decât să fiu recunoscător pentru tot ce s-a întâmplat și înainte, dar și după despărțire. Am învățat multe lucruri pe parcursul anilor, dar acel prag peste care am trecut a fost probabil cel mai important hop peste care trebuia să trec ca să mă maturizez”, a povestit Vlad Gherman pentru Unica.ro.

În același interviu, actorul a vorbit și despre soția lui, Oana Moșneagu, având numai cuvinte de laudă la adresa acesteia.

„Calitatea ei cea mai mare, care poate fi considerată și defect, este sinceritatea debordantă. Spune ce gândește fără filtre și am ajuns la concluzia că acest lucru poate fi atât o calitate, cât și un defect. Evident că nu vrea să rănească pe nimeni, iar intențiile ei sunt bune și constructive. Dar anumite lucruri spuse cu toată sinceritatea pot să rănească în anumite situații. În rest, are foarte multe calități. E bună de măritat (râde)”, a mai spus actorul pentru sursa citată.

Citește și:
Cum s-a schimbat relația dintre Vlad Gherman și Oana Moșneagu după nuntă. Dezvăluirea făcută de actriță: „S-au întâmplat niște lucruri…'

Foto: Instagram, Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Ce echipă a părăsit Asia Express 2025, chiar înainte de finală: "Tot ce am trăit aici și tot ce ni s-a întâmplat aici este ceva unic"
People
Ce echipă a părăsit Asia Express 2025, chiar înainte de finală: "Tot ce am trăit aici și tot ce ni s-a întâmplat aici este ceva unic"
Ada Condeescu, declarații rare despre viața de familie: "Aseară le-am citit copiilor, după care..."
People
Ada Condeescu, declarații rare despre viața de familie: "Aseară le-am citit copiilor, după care..."
Emily Burghelea a încercat terapia prin hipnoză, după ce a ajns la un centru specializat din Hong Kong: "O frică profundă de moarte"
People
Emily Burghelea a încercat terapia prin hipnoză, după ce a ajns la un centru specializat din Hong Kong: "O frică profundă de moarte"
Ce părere are, de fapt, Justin Theroux, fostul soț al lui Jennifer Aniston, despre noua relație a actriței
People
Ce părere are, de fapt, Justin Theroux, fostul soț al lui Jennifer Aniston, despre noua relație a actriței
Ramona Prodea, soția lui Jorge, a împlinit 53 de ani. Ce urare emoționantă i-a transmis artistul: "O femeie frumoasă cu totul"
People
Ramona Prodea, soția lui Jorge, a împlinit 53 de ani. Ce urare emoționantă i-a transmis artistul: "O femeie frumoasă cu totul"
Cher răspunde criticilor legate de diferența de vârstă de 40 de ani dintre ea și iubitul ei, Alexander "AE" Edwards: "Nimeni nu știe ce se întâmplă între noi, dar..."
People
Cher răspunde criticilor legate de diferența de vârstă de 40 de ani dintre ea și iubitul ei, Alexander "AE" Edwards: "Nimeni nu știe ce se întâmplă între noi, dar..."
Libertatea
Imaginea cu Traian Băsescu îmbrățișat de nepoți de ziua lui de naștere. A împlinit 74 de ani și a sărbătorit în familie
Imaginea cu Traian Băsescu îmbrățișat de nepoți de ziua lui de naștere. A împlinit 74 de ani și a sărbătorit în familie
Ilie Năstase, absent de la primul termen al procesului de divorț. Ce spune despre Ioana: „E femeia vieții mele. O voi iubi până la moarte”
Ilie Năstase, absent de la primul termen al procesului de divorț. Ce spune despre Ioana: „E femeia vieții mele. O voi iubi până la moarte”
Monica Gabor, revedere emoționantă cu Alina, sora ei mai puțin cunoscută. Cum au apărut în București: „Sora mai înțeleaptă”
Monica Gabor, revedere emoționantă cu Alina, sora ei mai puțin cunoscută. Cum au apărut în București: „Sora mai înțeleaptă”
Cât costă ținuta „scandaloasă” purtată de Raluka la Protevelion 2026. Filmările pentru petrecerea din noaptea dintre ani au loc acum
Cât costă ținuta „scandaloasă” purtată de Raluka la Protevelion 2026. Filmările pentru petrecerea din noaptea dintre ani au loc acum
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Alejandro și Rengle vor să participe la Eurovision! Ce strategie și-au pregătit deja cei doi foști concurenți de la Asia Express
Alejandro și Rengle vor să participe la Eurovision! Ce strategie și-au pregătit deja cei doi foști concurenți de la Asia Express
Interviu Chef Richard Abou Zaki. Juratul Chefi la cuțite își dezvăluie secretele din bucătărie: „Nu e numai despre farfurie”
Interviu Chef Richard Abou Zaki. Juratul Chefi la cuțite își dezvăluie secretele din bucătărie: „Nu e numai despre farfurie”
Cum a reacționat Vlad Gherman când un fan i-a zis în secțiunea de comentarii că îi stătea mai bine cu fosta iubită
Cum a reacționat Vlad Gherman când un fan i-a zis în secțiunea de comentarii că îi stătea mai bine cu fosta iubită
Ramona Olaru a început procesul de înghețare a ovocitelor. Ce înseamnă și de ce a recurs la acest gest
Ramona Olaru a început procesul de înghețare a ovocitelor. Ce înseamnă și de ce a recurs la acest gest
Unica.ro
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Cuplul care uimește lumea mondenă! Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Foto
Cuplul care uimește lumea mondenă! Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Foto
Soția lui Gabi Tamaș e foarte discretă: „Eu aveam 16 ani când ne-am cunoscut. Am crescut alături de el. A avut grijă de mine. Nu e un tip romantic!” Ce dezvăluiri a făcut acum Ioana
Soția lui Gabi Tamaș e foarte discretă: „Eu aveam 16 ani când ne-am cunoscut. Am crescut alături de el. A avut grijă de mine. Nu e un tip romantic!” Ce dezvăluiri a făcut acum Ioana
catine.ro
Trei date de naștere care ascund o înțelepciune străveche. Află ce îți rezervă astrele
Trei date de naștere care ascund o înțelepciune străveche. Află ce îți rezervă astrele
Horoscopul zilei de 6 noiembrie 2025. Leii își cresc veniturile. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 noiembrie 2025. Leii își cresc veniturile. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Procesul de 400 de milioane de dolari intentat de Justin Baldoni împotriva lui Blake Lively s-a încheiat. Ce urmează pentru actori
Procesul de 400 de milioane de dolari intentat de Justin Baldoni împotriva lui Blake Lively s-a încheiat. Ce urmează pentru actori
Sean Diddy Combs și-a sărbătorit ziua de naștere în închisoare. A împlinit 56 de ani
Sean Diddy Combs și-a sărbătorit ziua de naștere în închisoare. A împlinit 56 de ani
Mai multe din people
Lucian Viziru, motivul pentru care a decis să dispară din showbiz și să plece din România: "O provocare personală"
Lucian Viziru, motivul pentru care a decis să dispară din showbiz și să plece din România: "O provocare personală"
People

Lucian Viziru a vorbit despre motivul pentru care a decis să dispară din showbiz și să plece din România.

+ Mai multe
Actrița Troian Bellisario este însărcinată, așteptând al treilea copil cu soțul ei, Patrick J. Adams, actorul din serialul Suits
Actrița Troian Bellisario este însărcinată, așteptând al treilea copil cu soțul ei, Patrick J. Adams, actorul din serialul Suits
People

Actrița Troian Bellisario este însărcinată și așteaptă al treilea copil alături de soțul ei, Patrick J. Adams, actorul din serialul Suits.

+ Mai multe
Andreea Bălan dezvăluie cum arată o zi din viața ei. Ce activități are artista în program: "Chiar și în agitația continuă..."
Andreea Bălan dezvăluie cum arată o zi din viața ei. Ce activități are artista în program: "Chiar și în agitația continuă..."
People

Andreea Bălan le-a dezvăluit fanilor cum arată o zi din viața ei.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC