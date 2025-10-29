Vlad Gherman, mărturisiri neștiute despre începutul relației cu Oana Moșneagu: „Nu ne-am pus sufletul pe tavă”

Vlad Gherman a vorbit sincer despre începutul relației sale cu Oana Moșneagu.

Vlad Gherman, mărturisiri neștiute despre începutul relației cu Oana Moșneagu: "Nu ne-am pus sufletul pe tavă"

Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează unul dintre cuplurile preferate ale publicului din showbiz-ul românesc. Relația lor, începută acum mai bine de trei ani, a culminat anul trecut cu căsătoria, iar actorul a povestit recent despre primele momente ale poveștii lor de iubire.

Vlad Gherman, despre începutul relației cu soția lui

Atât Vlad, cât și Oana se bucură de o carieră solidă în lumea teatrului și a filmului, dar și de o viață personală împlinită, construită pe respect și afecțiune reciprocă. Actorul a dezvăluit că relația lor nu a fost un simplu „love at first sight”, ci un proces care a necesitat timp, răbdare și multă comunicare.

„Umblând prin poze, am găsit chiar prima poză pe care i-am făcut-o Oanei (cea în care are floricele în păr). Urmată de ea, am găsit o serie de poze care descriu începutul relației noastre. Am zâmbit când le-am văzut și zâmbesc și acum, când scriu textul acesta. Eram doi adulți care și-au dat o șansă!”, a povestit actorul pe rețelele de socializare.

Vlad Gherman a subliniat că apropierea lor a cerut efort constant și învățarea unei noi forme de iubire: „Nu, deodată nu s-a întâmplat magia iubirii și nu ne-am pus sufletul pe tavă. A fost vorba de o muncă susținută. Eram doi adulți care învățau să iubească din nou, să aibă încredere în omul din fața lor, să nu promită în lună și-n stele și, cel mai important, să pornească pe drumul acesta cu pași mici, nu alergând.”

Pentru cei care urmăresc povestea lor, Vlad Gherman dezvăluie că cheia unei relații durabile nu constă doar în emoție sau chimie, ci și în efortul comun: „Așa am reușit să construim o relație solidă în timp! Nicio relație nu e ușoară, dar nicio relație nu e imposibilă dacă ambii parteneri și-o doresc cu adevărat. Orice relație care trece testul timpului implică muncă…”

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au apelat la terapia de cuplu

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au vorbit mereu deschis despre relația lor, așa că nu au ascuns faptul că au apelat la terapia de cuplu pentru a depăși anumite probleme pe care le aveau, în special cele cauzate de relațiile precedente.

„E un 50%-50%, e clar că terapia ne-a pus pe drumul cel bun, dar munca o face fiecare, e o chestie individuală. Sunt eu, Oana și cuplu. Trebuie să avem grijă de fiecare entitate. Unii au preconcepții vis a vis de terapie. Mă bucur că s-a mai curățat și nu mai vede lumea terapie ca fiind ‘mamă, dacă e ceva grav, mă duc la psiholog. Noi am venit din două relații de lungă durată, care și-au lăsat amprenta asupra noastră. Chiar ne-a ajutat foarte mult, facem mai rar terapie de cuplu”, a declarat Vlad Gherman la Antena Stars.

Millie Bobby Brown a dezvăluit prima imagine cu fetița pe care a adoptat-o împreună cu soțul ei, Jake Bongiovi

Foto: Arhiva ELLE

