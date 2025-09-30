Oana Moșneagu dezvăluie cu ce probleme de sănătate se confruntă de mai mult timp: „Îmi întrerup tratamentul”

Oana Moșneagu a împărtășit recent cu urmăritorii săi de pe rețelele sociale detalii despre o afecțiune care nu îi dă pace de ceva timp și modul în care încearcă să gestioneze simptomele acesteia.

Oana Moșneagu, despre afecțiunea care nu îi dă pace

Actrița suferă de alergie la ambrozie, o plantă care eliberează polen în aer și care se regăsește frecvent pe marginea drumurilor, câmpuri și în parcuri. Pe Instagram, Oana Moșneagu a povestit despre dificultățile prin care trece și a fost surprinsă să constate că mulți dintre fanii săi se confruntă cu aceeași problemă. În cazul ei, reacțiile alergice includ mâncărimi la nivelul ochilor, strănut și disconfort general, determinând-o să folosească antialergice și picături pentru nas și ochi. Totuși, le întrerupe uneori atunci când nu are simptome:

„Câți suntem alergici la ambrozie! Am primit foarte multe mesaje de la mulți dintre voi. Toți mulți dintre voi mi-ați spus că așa aveți și voi simptome – o zi da, două nu. Tocmai asta mă face și pe mine să îmi întrerup tratamentul, pentru că iau antialergice, am picături pentru nas, am picături pentru ochi, dar pentru că nu am simptome în fiecare zi, le mai las deoparte. Și când cred că s-a terminat, s-a dus ambrozia, revine viroza când mă mănâncă ochii, nasul, strănut, îmi curge nasul…”, a transmis Oana Moșneagu pe rețelele de socializare.

Alergia la ambrozie afectează numeroase persoane, în special toamna, când polenizarea plantei atinge vârful.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman, vacanță de vis în Grecia

Vlad Gherman și soția sa, Oana Moșneagu, s-au bucurat recent de momente speciale într-o destinație de vis aleasă pentru vacanța lor, împărtășind experiențele cu urmăritorii lor pe rețelele sociale.

Cei doi actori formează un cuplu armonios și au plecat într-o vacanță alături de un grup de prieteni apropiați. Oana Moșneagu a publicat pe Instagram un carusel de fotografii care surprinde frumusețea locului în care și-au petrecut concediul: insula Corfu din Grecia, cunoscută pentru peisajele sale spectaculoase.

„Cocktail-ul nostru de septembrie ‘Made în Corfu’ (n.r. Făcut în Corfu)”, a scris Oana pe contul ei.

Pe lângă priveliștile de vis, admiratorii au remarcat și cât de bine arată actrița în costum de baie, iar Vlad Gherman nu se lasă mai prejos. Postările lor transmit energia pozitivă a vacanței.

Cei doi au fost în Grecia câteva zile, bucurându-se de momente prețioase împreună, mai ales că programul lor de lucru este unul încărcat. În luna iunie, Vlad Gherman și Oana Moșneagu au sărbătorit primul lor an de căsnicie, marcând evenimentul cu o scurtă escapadă la Londra.

„brb, currently in London time (nr. revin imediat, în prezent pe ora Londrei)’, au notat actorii în videoclipul publicat cu acea ocazie.

