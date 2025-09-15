Oana Moșneagu și Vlad Gherman, vacanță de vis departe de casă. Ce destinație au ales

Oana și Vlad Gherman au plecat într-o vacanță superbă la final de sezon estival.

Vlad Gherman și soția sa, Oana Moșneagu, se bucură de momente speciale într-o destinație de vis aleasă pentru vacanța lor, împărtășind experiențele cu urmăritorii lor pe rețelele sociale.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman, vacanță de vis în Grecia

Cei doi actori formează un cuplu armonios și au plecat într-o vacanță alături de un grup de prieteni apropiați. Oana Moșneagu a publicat pe Instagram un carusel de fotografii care surprinde frumusețea locului în care își petrec concediul: insula Corfu din Grecia, cunoscută pentru peisajele sale spectaculoase.

„Cocktail-ul nostru de septembrie ‘Made în Corfu’ (n.r. Făcut în Corfu)”, a scris Oana pe contul ei.

Pe lângă priveliștile de vis, admiratorii au remarcat și cât de bine arată actrița în costum de baie, iar Vlad Gherman nu se lasă mai prejos. Postările lor transmit energia pozitivă a vacanței.

Cei doi sunt în Grecia de câteva zile și se pare că nu plănuiesc să se întoarcă acasă prea curând, bucurându-se de momente prețioase împreună, mai ales că programul lor de lucru este unul încărcat. În luna iunie, Vlad Gherman și Oana Moșneagu au sărbătorit primul lor an de căsnicie, marcând evenimentul cu o scurtă escapadă la Londra.

„brb, currently in London time (nr. revin imediat, în prezent pe ora Londrei)”, au notat actorii în videoclipul publicat cu acea ocazie.

Oana Moșneagu și soțul ei, Vlad Gherman, nu au plecat într-o lună de miere după nunta lor din anul 2024. Acum, actorul a dezvăluit motivul pentru care nu au făcut asta. 

Cei doi nu au mers în luna de miere după nuntă

Recent, Vlad Gherman a spus care este, de fapt, motivul pentru care el și Oana Moșneagu nu au apucat încă să meargă în luna de miere.

„Nu am apucat încă să facem luna de miere, Oana tot îmi zice. Am avut treabă, am fost în vacanțe, dar niciodată nu am spus că aceasta este luna de miere”, a spus Vlad Gherman la Știrile Antena Stars.

Cu toate acestea, Vlad Gherman a avut grijă să o impresioneze pe soția lui în vacanța petrecută în Londra.

„În schimb, când am fost în Londra, am vorbit cu cei de la hotel să pregătească niște flori, să facă frumos, acolo a fost ceva puțin organizat.”

În luna august a anului 2023, Vlad Gherman a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, Oana Moșneagu. Momentul a avut loc la finalul spectacolului „Îmblânzirea Scorpiei', regizat de Anca Sigartău, care s-a jucat în aer liber la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia, și în care cei doi interpretează rolurile principale. Cererea în căsătorie a fost inedită, iar spectatorii au privit cu emoție momentul. Actorul a ținut și un discurs în fața tuturor înainte să se așeze în genunchi și să îi ofere inelul de logodnă iubitei sale. Ulterior, actrița l-a luat în brațe pe Vlad Gherman și s-au sărutat.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au vorbit mereu deschis despre relația lor, așa că nu au ascuns faptul că au apelat la terapia de cuplu pentru a depăși anumite probleme pe care le aveau, în special cele cauzate de relațiile precedente.

„E un 50%-50%, e clar că terapia ne-a pus pe drumul cel bun, dar munca o face fiecare, e o chestie individuală. Sunt eu, Oana și cuplu. Trebuie să avem grijă de fiecare entitate. Unii au preconcepții vis a vis de terapie. Mă bucur că s-a mai curățat și nu mai vede lumea terapie ca fiind ‘mamă, dacă e ceva grav, mă duc la psiholog. Noi am venit din două relații de lungă durată, care și-au lăsat amprenta asupra noastră. Chiar ne-a ajutat foarte mult, facem mai rar terapie de cuplu”, a declarat Vlad Gherman la Antena Stars.

Foto: Arhiva ELLE

