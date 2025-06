Oana Moșneagu și Vlad Gherman au sărbătorit prima aniversare de la nuntă în vacanță. Ce destinație au ales

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au aniversat recent un an de la căsătoria religioasă, petrecută pe 2 iunie 2024. Evenimentul de anul trecut a fost marcat de o ceremonie intimă urmată de o petrecere pe care ambii actori o consideră de neuitat.

Pentru a celebra acest prim an de mariaj, cei doi au ales Londra ca destinație aniversară. Pe rețelele de socializare au postat imagini din vacanță, însoțite de descrierea amuzantă:

„brb, currently in London time (nr. revin imediat, în prezent pe ora Londrei)”. În capitala britanică, Vlad a surprins-o pe Oana cu un buchet de flori și au primit, la restaurant, un desert cu mesajul „Aniversare fericită!”, gesturi care le-au adus bucurie.

Călătoriile au făcut parte constant din relația lor, alegând mereu destinații variate, fie în Europa, fie în locuri mai îndepărtate.

Actrița și-a amintit cu emoție ziua de 6 aprilie 2024, data cununiei religioase. Evenimentul a urmat după aproximativ două luni de la căsătoria civilă. Cei doi au ales ca nași de cununie pe actrița Anca Sigartău și pe soțul acesteia, Dragoș Pandele. Pe contul său, Vlad a publicat un mesaj emoționant dedicat Oanei:

„A trecut un an de când ai devenit doamna Gherman și a fost cel mai emoționant moment al nostru de până atunci. Fie vorba între noi, am plâns puțin amândoi când am depus și actele pentru cununia civilă (ăștia suntem noi). M-am uitat acum la ce editam pentru postarea asta și am retrăit cu zâmbetul pe buze fiecare secundă trăită în ziua de 6 aprilie 2024”.