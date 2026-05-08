Daciana Sârbu, adevărul despre relația cu Victor Ponta după separare: „Am gestionat-o ca părinții responsabili”

La câteva luni după despărțirea oficială de Victor Ponta, Daciana Sârbu a făcut mărturisiri emoționante despre relația apropiată pe care o are în continuare cu Andrei, fiul politicianului dintr-o relație anterioară.

Daciana Sârbu și Victor Ponta au încheiat mariajul la finalul anului 2025, după aproape două decenii petrecute împreună. În timpul căsniciei, cei doi au devenit părinții a două fete, Irina și Maria, cea din urmă fiind adoptată. În tot acest timp, Daciana a construit o legătură foarte apropiată și cu Andrei, băiatul lui Victor Ponta. Invitată în emisiunea „Furnicuțele”, moderată de Denise Rifai, Daciana Sârbu a vorbit cu sinceritate despre relațiile din familie după divorț și despre felul în care a rămas apropiată de Andrei.

Momentul a devenit unul extrem de emoționant atunci când tânărul i-a transmis un mesaj în cadrul emisiunii, mulțumindu-i pentru sprijinul și grija oferite de-a lungul anilor. Vizibil afectată, Daciana Sârbu a mărturisit că relația dintre ei a rămas la fel de apropiată și după separarea de Victor Ponta.

„Mi-au plăcut întotdeauna copiii și cred că am simțit întotdeauna dorința asta. Nu știu decât să iubesc și să fac bine. Vorbim săptămânal, adică nu se pune problema să nu știm unii de alții, ce facem, cum suntem. Îmi trimite poze cu Antonia, iar Maria este foarte fericită când se întâlnesc, ei îi și plac copiii mici”, a spus Daciana Sârbu cu lacrimi în ochi.

Antreprenoarea a explicat că, în ciuda schimbărilor din viața lor personală, și-a dorit ca relațiile dintre membrii familiei să rămână cât mai apropiate și stabile. În ceea ce privește relația cu fostul premier după divorț, Daciana Sârbu a subliniat că amândoi au încercat să gestioneze situația matur și echilibrat, punând pe primul loc binele copiilor.

Irina este deja adolescentă și merge la liceu, în timp ce Maria este încă în școala primară, iar nevoile lor sunt diferite. Cu toate acestea, cei doi părinți au încercat să mențină un climat cât mai liniștit pentru fete.

„Cred că noi, adulții, am gestionat-o ca părinți responsabili și a fost foarte important ce au simțit copiii. Și dacă copiii simt că faci tot posibilul și să rămâi în armonie pentru ei, să nu se schimbe, trec mult mai ușor peste orice situație. Și noi trebuie să fim lângă ei și să le fie lor bine”, a declarat Daciana Sârbu.

Fosta europarlamentară a recunoscut că divorțul a fost o provocare majoră și că a avut nevoie de sprijin pentru a putea trece peste această perioadă dificilă. Într-un podcast recent, ea a explicat că procesul de vindecare a fost complex și a implicat mai mult decât suportul familiei.

Terapia a jucat un rol esențial în această etapă, iar Daciana Sârbu a subliniat importanța apelului la un psiholog pentru a înțelege mai bine schimbările prin care trecea și pentru a merge mai departe.

„Există viață după divorț! Cred că, în general, orice lucru care ți se întâmplă, mai neplăcut, ca să nu spun… experiențele din viață te schimbă, te formează, vin cu un scop și dacă înveți și reușești să privești această parte bună a oricărei experiențe mai neplăcute, cred că e un câștig personal și există viață după orice experiență, orice experiență te învață. Dacă ești suficient de matur, înțelept, așezat să privești din toate perspectivele experiențele, poți să mergi înainte. Eram căsătoriți de aproape 19 ani, cam 20 de ani cu totul. Da, e o viață și nu am trecut singură, bineînțeles, și cred că e foarte important să nu crezi că poți face totul singur și că poți duce orice singur. Să ceri ajutor nu e ceva ce te pune în ipostaza de om slab. Din contră… mi se pare că dacă recunoști că nu mai poți, deja ai făcut un pas spre vindecare și da, am avut nevoie de ajutor, de sprijin. Familia, psihologul și, cel mai important, credința (n.r.: acestea au fost lângă ea după divorț), credința a fost întotdeauna stâlpul meu de sprijin. Întotdeauna ajutorul a venit, în primul rând, de la Dumnezeu și apoi de la familie. În ultimul timp am descoperit și mersul la psiholog, care m-a ajutat enorm, m-a ajutat să privesc din alt unghi situația și să privesc părți din mine pe care nu le-am văzut sau nu am vrut să le văd, să recunosc că le am, să conștientizez și să nu merg pe același drum”, a povestit ea în podcastul „Acasă la Măruță”.

Foto: Arhiva ELLE

