Daciana Sârbu și Victor Ponta au ajuns la un acord privind timpul pe care îl vor petrece cu copiii de Sărbători: „Nici anul acesta…”

Daciana Sârbu a dezvăluit cum va împărți programul fiicelor cu fostul partener, Victor Ponta.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  . Actualizat 12.11.2025, 13:09,  de  ELLE.ro
Daciana Sârbu și Victor Ponta au ajuns la un acord privind timpul pe care îl vor petrece cu copiii de Sărbători: "Nici anul acesta..."

Daciana Sârbu a acceptat să vorbească deschis despre cum gestionează viața de familie după despărțirea de Victor Ponta și despre relația cu fiicele sale. Fosta europarlamentară a dezvăluit modul în care păstrează un echilibru sănătos între responsabilități, reguli și libertatea copiilor.

Daciana Sârbu și Victor Ponta au ajuns la un acord

Chiar dacă drumurile lor s-au despărțit, Daciana și fostul premier reușesc să colaboreze armonios în ceea ce privește programul fetelor. Referitor la planurile pentru sărbătorile de iarnă, ea a explicat:

„Nu e ceva ce trebuie să stabilim oficial. Ne adaptăm în funcție de cum vrea fiecare. Oricum vom face Sărbătorile și cu părinții mei, ca în fiecare an, nu se va întâmpla altfel nici anul acesta. Plus că Irina e mare acum.”, a spus ea pentru Click!

În ceea ce privește regulile din casă, Daciana Sârbu a subliniat diferențele de abordare pentru fiecare fiică. Maria, cea mai mică, nu are telefon și are reguli stricte privind utilizarea tabletei. Irina, însă, se bucură de mai multă libertate și de încrederea deplină a mamei:

„Mariei i-am impus niște reguli mai stricte în ce privește tableta. Ei îi este mult mai bine fără! Nu-i mai dau voie nici o oră pe tabletă, pentru că am observat că o agită foarte tare. La ea este o relație directă între timpul petrecut pe tabletă și starea ei. (..) Nu, nu am controlat-o niciodată (pe Irina n.red.), pentru că a fost întotdeauna un copil responsabil și foarte apropiat de mine. Nu a fost cazul să intervin decât în momentul în care mi-a cerut sprijinul.”

Daciana recunoaște că este o mamă exigentă, dar corectă, care aplică aceleași standarde și pentru ea însăși.

Sunt foarte exigentă. Îmi plac regulile, așa am fost și crescută, așa este și structura mea. Dar, pe de altă parte, le respect și eu și nu-mi place să fac lucruri pe care eu le interzic lor să le facă.”

Despre anul 2025, fosta europarlamentară a mărturisit că l-a perceput mai degrabă ca pe o perioadă de recuperare după provocările anilor anteriori, Deși a trecut printr-un divorț mediatizat, și-a regăsit liniștea alături de noul partener:

„A fost și nu a fost un an complicat. Am simțit mai degrabă că am ieșit dintr-o perioadă complicată care s-a încheiat prin 2024. Sunt într-o perioadă de recuperare acum. Nu a fost un an ușor, nici ca business, nici economic, dar m-am adaptat. Am ajuns să-mi doresc sănătate pentru mine și pentru cei apropiați. Pentru asta mă rog și cred că restul le rezolvăm. Vreau doar liniște și sănătate!”

Detalii despre noua ei relație

Potrivit informațiilor apărute în presă, numele iubitului Dacianei Sârbu este Alex Ghionea și lucrează în domeniul HoReCa. Explicabilă apropierea lor, mai ales că și Daciana Sârbu deține un lanț de cofetării. Deși nu se știe de cât timp formează un cuplu, paparazzii i-au surprins împreună încă din luna august, în mai multe ipostaze relaxate, atât în parcuri, cât și la terase din București. La sfârșitul lui august cei doi au fost împreună și într-o vacanță în Grecia, așa cum reiese din fotografiile postate de Daciana pe rețelele de socializare.

Într-un interviu acordat recent, Daciana Sârbu a vorbit despre noua ei relație, precizând că nu a avut niciun motiv să ascundă faptul că are un nou partener.

„Întotdeauna am trăit în adevăr şi nu m-am ascuns. Cu siguranţă, n-o voi face niciodată. […] Nu este persoană publică şi nici nu-şi doreşte. […] Nu mă ascund, oamenii mă pot vedea în oraş, la masă, pe stradă, în parc. Asta sunt. Nu am motiv să ţin ceva secret, dar nici motiv să fac din asta o poveste”, a declarat Daciana Sârbu la Spynews TV.

Citește și:
Băiețelul Ancăi Dinicu a împlinit un an. Actrița a transmis un mesaj emoționant și a dezvăluit imagini inedite cu acesta

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Hailey Bieber, declarații oneste despre căsnicia cu Justin, după ce el a recunoscut că au traversat o perioadă dificilă: "Viața noastră este..."
People
Hailey Bieber, declarații oneste despre căsnicia cu Justin, după ce el a recunoscut că au traversat o perioadă dificilă: "Viața noastră este..."
Ce salariu ar avea Irina Fodor la Asia Express. Cât ar câștiga pentru 10 săptămâni de filmări
People
Ce salariu ar avea Irina Fodor la Asia Express. Cât ar câștiga pentru 10 săptămâni de filmări
Brittany Snow s-ar fi logodit cu fotograful Hunter Moreno la trei ani după divorțul de Tyler Stanaland
People
Brittany Snow s-ar fi logodit cu fotograful Hunter Moreno la trei ani după divorțul de Tyler Stanaland
Cristina Ștefan, mesaj emoționant pentru fiica ei, Delia, care a împlinit 12 ani: "Ești bucuria mea"
People
Cristina Ștefan, mesaj emoționant pentru fiica ei, Delia, care a împlinit 12 ani: "Ești bucuria mea"
Kylie Jenner răspunde zvonurilor despre despărțirea de Timothée Chalamet printr-un gest neașteptat
People
Kylie Jenner răspunde zvonurilor despre despărțirea de Timothée Chalamet printr-un gest neașteptat
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază: "Următorul pas în carieră"
People
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază: "Următorul pas în carieră"
Libertatea
Câți bani ar fi primit Karmen și Olga Barcari pentru participarea la Asia Express 2025. Au fost eliminate înainte de finala de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Karmen și Olga Barcari pentru participarea la Asia Express 2025. Au fost eliminate înainte de finala de la Antena 1
Horia Moculescu a murit. Compozitorul avea 88 de ani și era internat la Matei Balș de o săptămână
Horia Moculescu a murit. Compozitorul avea 88 de ani și era internat la Matei Balș de o săptămână
Povestea de dragoste dintre Keo și Misty. Cum a început, de fapt, relația lor. „O să-i rămân mereu recunoscător”
Povestea de dragoste dintre Keo și Misty. Cum a început, de fapt, relația lor. „O să-i rămân mereu recunoscător”
Cum arată Ramona Gabor nemachiată la 36 de ani: „Fără filtre, fără editări, doar pielea mea”. Secretul tenului ei
Cum arată Ramona Gabor nemachiată la 36 de ani: „Fără filtre, fără editări, doar pielea mea”. Secretul tenului ei
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Magicianul Robert Tudor a trecut printr-o intervenție chirurgicală. De ce a fost internat și cum se simte în prezent
Magicianul Robert Tudor a trecut printr-o intervenție chirurgicală. De ce a fost internat și cum se simte în prezent
Cea mai frumoasă femeie din lume potrivit proporției de aur. Ce vedetă de la Hollywood ocupă prima poziție în top
Cea mai frumoasă femeie din lume potrivit proporției de aur. Ce vedetă de la Hollywood ocupă prima poziție în top
Cine sunt fostele soții ale lui Horia Moculescu. Compozitorul a fost căsătorit de patru ori
Cine sunt fostele soții ale lui Horia Moculescu. Compozitorul a fost căsătorit de patru ori
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Gabriela Prisăcariu. Soția lui Dani Oțil nu a mai fost activă în mediul online
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Gabriela Prisăcariu. Soția lui Dani Oțil nu a mai fost activă în mediul online
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Divorțul momentului în România! A înșelat-o, ea a aflat și i-a spus adio! Superbele lor poze de familie au rămas doar o amintire
Divorțul momentului în România! A înșelat-o, ea a aflat și i-a spus adio! Superbele lor poze de familie au rămas doar o amintire
„Divorțul e un act mai onest decât căsătoria”, spunea Horia Moculescu, după ce a trecut prin 4 mariaje eșuate. Compozitorul a avut un băiat cu cea de-a treia soție, însă acesta a murit la 31 de ani. Tragic ce s-a întâmplat
„Divorțul e un act mai onest decât căsătoria”, spunea Horia Moculescu, după ce a trecut prin 4 mariaje eșuate. Compozitorul a avut un băiat cu cea de-a treia soție, însă acesta a murit la 31 de ani. Tragic ce s-a întâmplat
catine.ro
Cum poți să construieşti o rutină de îngrijire adaptată sezonului rece. Sfaturi pentru femei ocupate
Cum poți să construieşti o rutină de îngrijire adaptată sezonului rece. Sfaturi pentru femei ocupate
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ingredientul banal care curăță perfect ușile din sticlă de la cabina de duș. Tu l-ai încercat?
Ingredientul banal care curăță perfect ușile din sticlă de la cabina de duș. Tu l-ai încercat?
Horoscopul săptămânii 10 noiembrie – 16 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 10 noiembrie – 16 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Mai multe din people
Paris Jackson, dezvăluiri sincere despre o problemă medicală apărută în urma consumului de droguri: "Mi-a distrus viața"
Paris Jackson, dezvăluiri sincere despre o problemă medicală apărută în urma consumului de droguri: "Mi-a distrus viața"
People

Paris Jackson, fiica lui Michael Jackson, a mărturisit că s-a confruntat cu o problemă medicală la nivelul nasului cauzată de consumul de droguri și i-a sfătuit pe fani să nu repete greșelile ei.

+ Mai multe
Iulia Ionescu, prezentatoarea emisiunii iLikeIT de la PRO TV, și-a botezat fiul. Primele imagini de la eveniment
Iulia Ionescu, prezentatoarea emisiunii iLikeIT de la PRO TV, și-a botezat fiul. Primele imagini de la eveniment
People

Iulia Ionescu, cunoscuta prezentatoare a emisiunii iLikeIT de la PRO TV.

+ Mai multe
Karmen și Olga Barcari, declarații emoționante după ce au fost eliminate din Asia Express 2025 în semifinala emisiunii: "Putem să fim mult mai mult decât o față pe Instagram, cu filtre"
Karmen și Olga Barcari, declarații emoționante după ce au fost eliminate din Asia Express 2025 în semifinala emisiunii: "Putem să fim mult mai mult decât o față pe Instagram, cu filtre"
People

Karmen și Olga Barcari au fost copleșite de emoție după anunțul că părăsesc emisiunea.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC