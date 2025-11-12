Daciana Sârbu și Victor Ponta au ajuns la un acord privind timpul pe care îl vor petrece cu copiii de Sărbători: "Nici anul acesta..."

Daciana Sârbu a acceptat să vorbească deschis despre cum gestionează viața de familie după despărțirea de Victor Ponta și despre relația cu fiicele sale. Fosta europarlamentară a dezvăluit modul în care păstrează un echilibru sănătos între responsabilități, reguli și libertatea copiilor.

Daciana Sârbu și Victor Ponta au ajuns la un acord

Chiar dacă drumurile lor s-au despărțit, Daciana și fostul premier reușesc să colaboreze armonios în ceea ce privește programul fetelor. Referitor la planurile pentru sărbătorile de iarnă, ea a explicat:

„Nu e ceva ce trebuie să stabilim oficial. Ne adaptăm în funcție de cum vrea fiecare. Oricum vom face Sărbătorile și cu părinții mei, ca în fiecare an, nu se va întâmpla altfel nici anul acesta. Plus că Irina e mare acum.”, a spus ea pentru Click!

În ceea ce privește regulile din casă, Daciana Sârbu a subliniat diferențele de abordare pentru fiecare fiică. Maria, cea mai mică, nu are telefon și are reguli stricte privind utilizarea tabletei. Irina, însă, se bucură de mai multă libertate și de încrederea deplină a mamei:

„Mariei i-am impus niște reguli mai stricte în ce privește tableta. Ei îi este mult mai bine fără! Nu-i mai dau voie nici o oră pe tabletă, pentru că am observat că o agită foarte tare. La ea este o relație directă între timpul petrecut pe tabletă și starea ei. (..) Nu, nu am controlat-o niciodată (pe Irina n.red.), pentru că a fost întotdeauna un copil responsabil și foarte apropiat de mine. Nu a fost cazul să intervin decât în momentul în care mi-a cerut sprijinul.”

Daciana recunoaște că este o mamă exigentă, dar corectă, care aplică aceleași standarde și pentru ea însăși.

„Sunt foarte exigentă. Îmi plac regulile, așa am fost și crescută, așa este și structura mea. Dar, pe de altă parte, le respect și eu și nu-mi place să fac lucruri pe care eu le interzic lor să le facă.”

Despre anul 2025, fosta europarlamentară a mărturisit că l-a perceput mai degrabă ca pe o perioadă de recuperare după provocările anilor anteriori, Deși a trecut printr-un divorț mediatizat, și-a regăsit liniștea alături de noul partener:

„A fost și nu a fost un an complicat. Am simțit mai degrabă că am ieșit dintr-o perioadă complicată care s-a încheiat prin 2024. Sunt într-o perioadă de recuperare acum. Nu a fost un an ușor, nici ca business, nici economic, dar m-am adaptat. Am ajuns să-mi doresc sănătate pentru mine și pentru cei apropiați. Pentru asta mă rog și cred că restul le rezolvăm. Vreau doar liniște și sănătate!”

Detalii despre noua ei relație

Potrivit informațiilor apărute în presă, numele iubitului Dacianei Sârbu este Alex Ghionea și lucrează în domeniul HoReCa. Explicabilă apropierea lor, mai ales că și Daciana Sârbu deține un lanț de cofetării. Deși nu se știe de cât timp formează un cuplu, paparazzii i-au surprins împreună încă din luna august, în mai multe ipostaze relaxate, atât în parcuri, cât și la terase din București. La sfârșitul lui august cei doi au fost împreună și într-o vacanță în Grecia, așa cum reiese din fotografiile postate de Daciana pe rețelele de socializare.

Într-un interviu acordat recent, Daciana Sârbu a vorbit despre noua ei relație, precizând că nu a avut niciun motiv să ascundă faptul că are un nou partener.

„Întotdeauna am trăit în adevăr şi nu m-am ascuns. Cu siguranţă, n-o voi face niciodată. […] Nu este persoană publică şi nici nu-şi doreşte. […] Nu mă ascund, oamenii mă pot vedea în oraş, la masă, pe stradă, în parc. Asta sunt. Nu am motiv să ţin ceva secret, dar nici motiv să fac din asta o poveste”, a declarat Daciana Sârbu la Spynews TV.

