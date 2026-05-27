Cu ce probleme de sănătate se confruntă Olga Verbițchi. A ajuns de urgență la spital după ce a trecut printr-o operație

Olga Verbițchi trece prin momente delicate din punct de vedere al sănătății.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Olga Verbițchi. A ajuns de urgență la spital după ce a trecut printr-o operație

Olga Verbițchi a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă în prezent. Artista a avut nevoie de îngrijirile medicilor, la scurt timp după ce a trecut printr-o operație.

Olga Verbițchi, despre problemele ei de sănătate

Recent, Olga Verbițchi a vorbit deschis pe Instagram despre problemele ei de sănătate. În urma unor investigații medicale, medicii au descoperit că are o afecțiune într-un stadiu incipient. La recomandarea acestora, artista a fost supusă unei operații. 

„De curând am trecut niște controle medicale și aparent am fost diagnosticată cu ceva ce este grav, ceva ce s-a găsit în nivelul 2 spre 3, adică la un nivel grav, 3 fiind ceva care duce sau este deja cancer. Din fericire, am o echipă de medici alături cu care colaborez pe acest caz, părinții, familia, soțul alături, care mă susțin și merg împreună cu mine pe acest drum extrem de greu. Urmează să am o operație destul de complexă cât mai curând posibil, ca să încercăm să ne detașăm de acest diagnostic și cu speranța că în viitor o să fiu bine. Este o situație grea care mi-a demonstrat iarăși cât de imprevizibilă este viața și care mă face să cred că totuși cel mai frumos moment din viață poate să vină la pachet și cu cel mai greu moment din viața ta. Aveți grijă de voi, pentru că sănătatea noastră este cea mai importantă.”

Olga Verbițchi a plecat acasă după intervenție, însă, după câteva ore, a ajuns din nou la spital din cauza unor complicații care au apărut. Medicii au tratat-o la timp, iar acum se află în etapa de recuperare. 

„Suntem iarăși acasă, sper ca de data asta să rămânem acasă. Am avut scurgeri de sânge și a trebuit să mergem de urgență la spital, unde mi-am dat seama că situația este puțin mai complicată și că trebuie să mai facă încă o intervenție. Iarăși am (n.r. a fost supusă anesteziei totale). Am fost cusută, multe lucruri s-au întâmplat pentru că eu am o problemă la sânge, o chestie de la om la om e diferită. E o chestie pe care o am dintotdeauna. Tot timpul la analizele generale de sânge mi se spune că am prea mult sânge, sângele meu se coagulează prea greu.

Dacă nu ajungeam aseară la spital, pe noapte, era posibil să… Știi tu (…) În așa momente, ajung la o singură concluzie. Experiențele grele, dureroase, îți demonstrează, îți arată cine este prezent în viața ta și cine sunt oamenii cu care să mergi înainte și cu care să mănânci la aceeași masă.”

Cine este Olga Verbițchi

Olga Verbițchi este originară din Republica Moldova și a absolvit Liceul de Arte din Chișinău. A ajuns în atenția publicului în 2016, atunci când a fost desemnată câștigătoarea sezonului șase X Factor. Ea a fost în echipa solistului de la Carla’s Dreams. La vremea respectivă, Olga Verbițchi avea 15 ani și i-a cucerit pe jurați cu vocea ei impresionantă. Ea a primit cele mai multe voturi de la telespectatori și a plecat acasă cu marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

Olga Verbițchi a avut colaborări și cu artiști cunoscuți, precum DJ Sava și Damian Drăghici. După o perioadă în care a lansat mai multe single-uri, artista a decis să facă o pauză de la cariera artistică, pentru a-și găsi drumul potrivit. Din anul 2023 a pornit o colaborare cu Versus Artist, primul label full service din Moldova, iar în 2024 a colaborat cu Global Records. În 2024 a revenit în fața publicului cu piesa „Ultimul Minut”, prima lansare oficială alături de cele două case de discuri.

În 2021, Olga Verbițchi a participat în show-ul „Bravo, ai stil! Celebrities” de la Kanal D. Ea nu a petrecut foarte mult timp în emisiune, pentru că a fost descalificată din cauza faptului că nu a respectat regulamentul și a întârziat foarte mult la filmări. După eliminarea din emisiunea-concurs, Olga Verbițchi a vorbit cu multă deschidere și vulnerabilitate despre problemele de sănătate mintală cu care se confrunta, dezvăluind atunci că a început procesul de psihoterapie și că urmează un tratament după ce a fost diagnosticată cu depresie, anxietate severă și tulburare de personalitate borderline.

Citește și:
Marius Moga, apariție rară alături de soție și fiica lor. Ce a dezvăluit artistul despre fetița lui, Maria Elisabeta

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Julie Andrews, prima apariție în trei ani. Cum arată acum iconica actriță în vârstă de 90 de ani?
People
Julie Andrews, prima apariție în trei ani. Cum arată acum iconica actriță în vârstă de 90 de ani?
Jennifer Lopez uimește la 56 de ani într-un costum de baie minuscul la piscina conacului de 45 de milioane de euro
People
Jennifer Lopez uimește la 56 de ani într-un costum de baie minuscul la piscina conacului de 45 de milioane de euro
Mădălina Ghenea, apariție seducătoare pe străzile din Italia. Cine este vedeta alături de care a pozat: "Așa zile speciale"
People
Mădălina Ghenea, apariție seducătoare pe străzile din Italia. Cine este vedeta alături de care a pozat: "Așa zile speciale"
Supermodelul Natalia Vodianova așteaptă cel de-al șaselea copil. Cine este soțul miliardar al acesteia?
People
Supermodelul Natalia Vodianova așteaptă cel de-al șaselea copil. Cine este soțul miliardar al acesteia?
Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan, apariție rară împreună. Unde au fost surprinși artistul și partenera lui
People
Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan, apariție rară împreună. Unde au fost surprinși artistul și partenera lui
Knox, fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, schimbare neașteptată de look la doar 17 ani. Cum arată acum adolescentul
People
Knox, fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, schimbare neașteptată de look la doar 17 ani. Cum arată acum adolescentul
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Publicitate
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
„Ucraina, Ucraina”. Max Korzh a adus atmosfera din marile peluze europene pe Arena Națională, cu scene impresionante
„Ucraina, Ucraina”. Max Korzh a adus atmosfera din marile peluze europene pe Arena Națională, cu scene impresionante
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Antena 1
Mesajul transmis Marina Luca, imediat după ce a câștigat Chefi la cuțite! Ce i-a zis Chef Richard, când s-a apropiat de ea
Mesajul transmis Marina Luca, imediat după ce a câștigat Chefi la cuțite! Ce i-a zis Chef Richard, când s-a apropiat de ea
Mesajul lui Alex Dodoaia după Finala Chefi la cuțite. Ce a transmis finalistul lui chef Richard: „Chiar dacă nu am câștigat...”
Mesajul lui Alex Dodoaia după Finala Chefi la cuțite. Ce a transmis finalistul lui chef Richard: „Chiar dacă nu am câștigat...”
Ramona Olaru s-a întors la viața de la țară. Imaginea neașteptată care i-a surprins pe fani: „Mă întorc la origini”
Ramona Olaru s-a întors la viața de la țară. Imaginea neașteptată care i-a surprins pe fani: „Mă întorc la origini”
Ce i-a spus la ureche Gabi Tamaș Mariei Dumitru după eliminarea ei de la Survivor
Ce i-a spus la ureche Gabi Tamaș Mariei Dumitru după eliminarea ei de la Survivor
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ce a apărut la mormântul lui Mircea Lucescu. Totul s-a întâmplat la slujba de comemorare a regretatului antrenor, de față cu toți oamenii
Ce a apărut la mormântul lui Mircea Lucescu. Totul s-a întâmplat la slujba de comemorare a regretatului antrenor, de față cu toți oamenii
Wow, ce rochie, ce apariție!! Cum s-a afișat Theo Rose la Festivalul de Film de la Cannes, la brațul soțului ei, regizorul Anghel Damian. „Am fost alături de soția mea la o gală” FOTO
Wow, ce rochie, ce apariție!! Cum s-a afișat Theo Rose la Festivalul de Film de la Cannes, la brațul soțului ei, regizorul Anghel Damian. „Am fost alături de soția mea la o gală” FOTO
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Theo Rose, declarație de dragoste pentru Anghel Damian. Gestul artistei i-a emoționat pe fani
Theo Rose, declarație de dragoste pentru Anghel Damian. Gestul artistei i-a emoționat pe fani
People

Theo Rose i-a făcut o declarație de dragoste lui Anghel Damian chiar în mediul online.

+ Mai multe
Marius Moga, apariție rară alături de soție și fiica lor. Ce a dezvăluit artistul despre fetița lui, Maria Elisabeta
Marius Moga, apariție rară alături de soție și fiica lor. Ce a dezvăluit artistul despre fetița lui, Maria Elisabeta
People

Marius Moga și Bianca Lăpuște au avut recent o apariție rară în public alături de fiica lor, la nunta unor prieteni apropiați, unde au fost nași de cununie.

+ Mai multe
Marina Luca, primele declarații după ce a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 17 și marele premiu de 30.000 de euro: "Nu știu cum să mă bucur! Plâng..."
Marina Luca, primele declarații după ce a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 17 și marele premiu de 30.000 de euro: "Nu știu cum să mă bucur! Plâng..."
People

Sezonul 17 al competiției Chefi la cuțite a ajuns la sfârșit.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC