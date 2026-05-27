Cu ce probleme de sănătate se confruntă Olga Verbițchi. A ajuns de urgență la spital după ce a trecut printr-o operație

Olga Verbițchi a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă în prezent. Artista a avut nevoie de îngrijirile medicilor, la scurt timp după ce a trecut printr-o operație.

Olga Verbițchi, despre problemele ei de sănătate

Recent, Olga Verbițchi a vorbit deschis pe Instagram despre problemele ei de sănătate. În urma unor investigații medicale, medicii au descoperit că are o afecțiune într-un stadiu incipient. La recomandarea acestora, artista a fost supusă unei operații.

„De curând am trecut niște controle medicale și aparent am fost diagnosticată cu ceva ce este grav, ceva ce s-a găsit în nivelul 2 spre 3, adică la un nivel grav, 3 fiind ceva care duce sau este deja cancer. Din fericire, am o echipă de medici alături cu care colaborez pe acest caz, părinții, familia, soțul alături, care mă susțin și merg împreună cu mine pe acest drum extrem de greu. Urmează să am o operație destul de complexă cât mai curând posibil, ca să încercăm să ne detașăm de acest diagnostic și cu speranța că în viitor o să fiu bine. Este o situație grea care mi-a demonstrat iarăși cât de imprevizibilă este viața și care mă face să cred că totuși cel mai frumos moment din viață poate să vină la pachet și cu cel mai greu moment din viața ta. Aveți grijă de voi, pentru că sănătatea noastră este cea mai importantă.”

Olga Verbițchi a plecat acasă după intervenție, însă, după câteva ore, a ajuns din nou la spital din cauza unor complicații care au apărut. Medicii au tratat-o la timp, iar acum se află în etapa de recuperare.

„Suntem iarăși acasă, sper ca de data asta să rămânem acasă. Am avut scurgeri de sânge și a trebuit să mergem de urgență la spital, unde mi-am dat seama că situația este puțin mai complicată și că trebuie să mai facă încă o intervenție. Iarăși am (n.r. a fost supusă anesteziei totale). Am fost cusută, multe lucruri s-au întâmplat pentru că eu am o problemă la sânge, o chestie de la om la om e diferită. E o chestie pe care o am dintotdeauna. Tot timpul la analizele generale de sânge mi se spune că am prea mult sânge, sângele meu se coagulează prea greu.

Dacă nu ajungeam aseară la spital, pe noapte, era posibil să… Știi tu (…) În așa momente, ajung la o singură concluzie. Experiențele grele, dureroase, îți demonstrează, îți arată cine este prezent în viața ta și cine sunt oamenii cu care să mergi înainte și cu care să mănânci la aceeași masă.”

Cine este Olga Verbițchi

Olga Verbițchi este originară din Republica Moldova și a absolvit Liceul de Arte din Chișinău. A ajuns în atenția publicului în 2016, atunci când a fost desemnată câștigătoarea sezonului șase X Factor. Ea a fost în echipa solistului de la Carla’s Dreams. La vremea respectivă, Olga Verbițchi avea 15 ani și i-a cucerit pe jurați cu vocea ei impresionantă. Ea a primit cele mai multe voturi de la telespectatori și a plecat acasă cu marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

Olga Verbițchi a avut colaborări și cu artiști cunoscuți, precum DJ Sava și Damian Drăghici. După o perioadă în care a lansat mai multe single-uri, artista a decis să facă o pauză de la cariera artistică, pentru a-și găsi drumul potrivit. Din anul 2023 a pornit o colaborare cu Versus Artist, primul label full service din Moldova, iar în 2024 a colaborat cu Global Records. În 2024 a revenit în fața publicului cu piesa „Ultimul Minut”, prima lansare oficială alături de cele două case de discuri.

În 2021, Olga Verbițchi a participat în show-ul „Bravo, ai stil! Celebrities” de la Kanal D. Ea nu a petrecut foarte mult timp în emisiune, pentru că a fost descalificată din cauza faptului că nu a respectat regulamentul și a întârziat foarte mult la filmări. După eliminarea din emisiunea-concurs, Olga Verbițchi a vorbit cu multă deschidere și vulnerabilitate despre problemele de sănătate mintală cu care se confrunta, dezvăluind atunci că a început procesul de psihoterapie și că urmează un tratament după ce a fost diagnosticată cu depresie, anxietate severă și tulburare de personalitate borderline.

Foto: Instagram

