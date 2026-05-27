Knox, fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, schimbare neașteptată de look la doar 17 ani. Cum arată acum adolescentul

Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, Knox, a apărut recent în public cu un look îndrăzneț.

  de  Andreea Ilie
Knox a fost fotografiat în timp ce ieșea de la sala de fitness, afișând un nou look.

Cum arată acum Knox

Fiul fostului cuplu Angelina Jolie & Brad Pitt, Knox, a fost surprins de paparazzi pe stradă, evidentă fiind schimbarea dramatică de culoare a părului — la doar câteva zile după ce i-a surprins pe fani prin asemănarea sa cu actorul.

Knox, în vârstă de 17 ani, pe care Pitt, acum în vârstă de 62 de ani, l-a avut în timpul relației sale de 12 ani cu Angelina Jolie, 50 de ani, a atras atenția la ceremonia de absolvire a surorii sale Zahara săptămâna trecută, afișând un păr închis la culoare cu vârfuri blond-platinat, într-un stil asemănător cu cel al tatălui său.

Totuși, Knox a pus capăt comparațiilor atunci când a adoptat celebra coafură portocaliu intens a mamei sale, inspirată din anii ’90, în timp ce ieșea de la un curs de Muay Thai din Los Angeles, de Memorial Day.

Tânărul seamănă izbitor cu actrița laureată cu Oscar în 1999, datorită noului look experimental, în timp ce ieșea de la curs, părând să aibă o tăietură lângă ochiul drept după sesiunea de sparring.

Apariția vine după ce Knox s-a alăturat Angelinei Jolie și fraților mai mari, Pax, 22 de ani, și Maddox, 24 de ani, la Spelman College din Atlanta, Georgia — însă Brad Pitt nu a fost prezent, iar Zahara, 21 de ani, a renunțat din nou la numele de familie al acestuia în cadrul ceremoniei.

Knox, sora sa geamănă, Vivienne, și sora mai mare, Shiloh, 19 ani, s-au născut în timpul relației dintre Jolie și Pitt, care s-a încheiat prin divorț în 2016.

Angelina Jolie, victorie importantă în disputa legală cu Brad Pitt privind Château Miraval

Angelina Jolie a obținut o nouă victorie juridică în conflictul de lungă durată cu Brad Pitt privind Château Miraval, domeniul viticol francez pe care cei doi l-au deținut împreună în timpul relației lor. Potrivit Page Six, un judecător al Curții Superioare din Los Angeles a decis că actorul nu o poate obliga pe Jolie să predea o serie de e-mailuri private legate de vânzarea participației sale din afacere.

Conform documentelor judiciare obținute de publicația americană, instanța a fost de acord cu argumentele actriței, care a susținut că respectivele comunicări sunt protejate prin privilegiul juridic avocat-client. Brad Pitt, în vârstă de 62 de ani, încerca să obțină acces la aceste schimburi de mesaje în cadrul procesului legat de vânzarea din 2021 a cotei deținute de Jolie în Château Miraval.

Judecătorul a respins oficial solicitarea actorului, motivând că acesta „nu și-a îndeplinit obligația” de a demonstra că documentele respective nu ar trebui să beneficieze de protecție legală. Totuși, potrivit aceleiași surse, cererea a fost respinsă „fără prejudiciu”, ceea ce înseamnă că echipa juridică a lui Pitt ar putea reveni asupra subiectului într-o etapă ulterioară a procesului.

Paul Murphy, avocatul Angelinei Jolie, a comentat decizia într-o declarație oferită pentru Page Six.

„Aceasta este o victorie importantă pentru doamna Jolie. Decizia demonstrează că domnul Pitt a depășit complet limitele atunci când a încercat să obțină acces la documente care sunt în mod evident protejate prin privilegiu juridic”, a spus acesta.

Avocatul a continuat: „Să nu uităm că inițial a cerut 126 de documente protejate, apoi a redus solicitarea la 22, iar acum domnul Pitt nu primește nimic, zero. Acest lucru face parte din tiparul lui Pitt de a încerca să controleze orice ține de Angelina, inclusiv comunicările ei cu propriii avocați. Suntem extrem de mulțumiți că atât Curtea de Apel, cât și instanța de fond au pus capăt acestei situații”.

La rândul său, o sursă apropiată cazului a declarat exclusiv pentru Page Six: „Este remarcabil cât de multe documente a reținut Jolie sub protecția privilegiului juridic. Aceste e-mailuri reprezintă doar o parte din probele din dosar”.

Potrivit Page Six, procesul legat de Château Miraval reprezintă doar unul dintre numeroasele episoade juridice dintre cei doi foști parteneri. Brad Pitt încearcă de mai mult timp să obțină acces la comunicări legate de tranzacția din 2021, inclusiv la mesaje schimbate între Angelina Jolie și echipa sa de afaceri, despre care actorul susține că nu ar trebui să fie protejate de confidențialitatea relației avocat-client.

Publicația americană notează că, pe 29 octombrie 2025, avocații lui Pitt au depus la dosar mai multe documente și schimburi de mesaje care ar avea legătură cu vânzarea participației lui Jolie din domeniul viticol francez.

Printre acestea s-a aflat și un e-mail din noiembrie 2023, în care echipa juridică a actriței răspundea unui proces intentat de Brad Pitt, proces care, potrivit Page Six, ar implica despăgubiri de ordinul milioanelor de dolari.

Procesul, care a început după ce Angelina Jolie și-a vândut partea din proprietatea Château Miraval către divizia de vinuri a Stoli Group, rămâne unul dintre cele mai complexe litigii de la despărțirea celebrului cuplu. Pitt susține că tranzacția s-a făcut fără acordul său, în timp ce Jolie afirmă că nu avea nevoie de permisiunea fostului soț.

Blake Lively și Justin Baldoni au ajuns la o „înțelegere de ultim moment' pentru a pune capăt disputei juridice. Decizia șocantă privind despăgubirile solicitate

Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant de ziua de naștere a soțului ei, Valeriu Gheorghiță. Imagini speciale cu cei doi: "Bărbatul minunat care ești"
Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant de ziua de naștere a soțului ei, Valeriu Gheorghiță. Imagini speciale cu cei doi: "Bărbatul minunat care ești"
People

Monica Bârlădeanu i-a transmis un mesaj de dragoste lui Valeriu Gheorghiță, care a împlinit 44 de ani.

Raluca Bădulescu, mesaj neașteptat pentru fostul soț. Ce i-a transmis public lui Florin Stamin: "Iubirea vieții mele"
Raluca Bădulescu, mesaj neașteptat pentru fostul soț. Ce i-a transmis public lui Florin Stamin: "Iubirea vieții mele"
People

Raluca Bădulescu și Florin Stamin s-au despărțit în 2022 după o căsnicie de 15 ani.

Dana Rogoz, mărturisiri sincere despre agresiunile trăite în copilărie. Cum răspunde mesajelor de hate pe care le primește: "Sunteți mândră de ce mi-ați făcut?"
Dana Rogoz, mărturisiri sincere despre agresiunile trăite în copilărie. Cum răspunde mesajelor de hate pe care le primește: "Sunteți mândră de ce mi-ați făcut?"
People

Dana Rogoz a vorbit deschis despre agresiunile prin care a trecut în copilărie, după ce comentariile primite recent în mediul online i-au readus în atenție experiențe dureroase din trecut.

