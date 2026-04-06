Shiloh, asemănare izbitoare cu Angelina Jolie. Imaginile cu fiica actriței într-un videoclip muzical au ajuns virale

Shiloh Nouvel Jolie a atras atenția publicului odată cu prima sa apariție ca actriță, însă nu într-un film sau serial, ci într-un videoclip muzical al uneia dintre cele mai populare artiste K-Pop ale momentului, Dayoung, pentru piesa „What’s a Girl to Do”. Deocamdată a fost lansat doar un teaser de aproximativ 20 de secunde, urmând ca melodia să apară integral pe 7 aprilie.

La doar 19 ani, prima fiică biologică a Angelina Jolie și Brad Pitt își face debutul artistic, încercând să-și construiască propriul drum, independent de celebritatea părinților. Cu toate acestea, indiciile sugerează că viitorul ei va fi mai degrabă legat de muzică și dans decât de actorie.

Apariția ei în videoclip nu a trecut neobservată pe rețelele sociale, unde utilizatorii au remarcat rapid asemănarea izbitoare cu mama sa. Comentariile au fost pline de reacții precum: „E fiica Angelinei Jolie?”, „Genele familiei Jolie”, „Seamănă de-a dreptul leit cu mama ei, Doamne!” sau „Fiica Angelinei face furori, ăsta e videoclipul anului”.

Totuși, viața ei personală rămâne marcată de tensiunile dintre părinții săi. Relația dificilă dintre Angelina Jolie și Brad Pitt a dus la o decizie importantă: vara trecută, Shiloh a renunțat la numele „Pitt”, alegând să se numească acum Shi Jolie.

Nu este singura din familie care a făcut acest pas. Sora sa, Vivienne Jolie, în vârstă de 17 ani, a apărut sub numele Vivienne Jolie în musicalul de pe Broadway The Outsiders, unde lucrează ca asistentă a mamei sale, producătoare a spectacolului. De asemenea, Zahara Marley Jolie a fost prezentată la Spelman College sub numele Zahara Marley Jolie, iar Maddox Jolie a renunțat și el la utilizarea numelui Pitt.

Shiloh a debutat recent cu un nou nume artistic, „Shi”, fiind creditată astfel ca coregrafă pentru un număr de dans impresionant creat cu ocazia lansării colecției-capsulă Isabel Marant în colaborare cu Net-A-Porter.

Coregrafia a fost pusă în scenă alături de dansatorii Keoni Rose și Tako Suzuki și a acompaniat interpretarea live a piesei „Naïve”, semnată de cântăreața Luella.

Schimbarea de nume nu este însă o premieră pentru Shiloh. După ce a împlinit 18 ani, ea a depus acte pentru a-și elimina legal numele „Pitt”, într-o mișcare care sugerează o ruptură clară față de tatăl său, Brad Pitt. Actorul nu a mai fost fotografiat împreună cu niciunul dintre cei șase copii ai săi de la despărțirea controversată de Angelina Jolie din 2016.

Angelina Jolie, despre decizia fiicei sale de a rămâne discretă în fața camerelor

Shiloh este, poate, cel mai discret dintre copiii cuplului. Mama sa a vorbit în repetate rânduri despre dorința fiicei sale de a evita expunerea publică:

„Ei vor cu adevărat, mai ales Shiloh, să fie discreți. Doar discreți. Să nu fie fotografiați. Ea, mai ales, iubește intimitatea”, a mărturisit Angelina Jolie în 2024, într-un interviu la The Tonight Show with Jimmy Fallon.

Deși timidă în fața camerelor, Shiloh a descoperit o pasiune profundă pentru dans. A început să se antreneze în urmă cu câțiva ani și a reușit să-și impresioneze mentorul, coregraful Kolanie Marks, care i-a dedicat un mesaj emoționant pe Instagram:

