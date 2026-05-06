Andreea, soția lui Dorian Popa, răspunde criticilor legate de discursul ei de la nuntă: „Puțini cunosc întregul context”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Momentul în care Dorian Popa și soția sa și-au rostit jurămintele de căsătorie a ajuns rapid în atenția publicului, după ce imaginile au fost publicate online. Deși ceremonia a fost una intimă, desfășurată în cadru restrâns, atenția internauților s-a mutat ulterior asupra discursului miresei, care a stârnit o serie de controverse.

Andreea reacționează în fața criticilor

Cei doi s-au căsătorit pe 24 aprilie 2026, evenimentul având loc pe malul lacului Buftea, într-o atmosferă restrânsă, alături de familie și apropiați. Fotografiile apărute ulterior în spațiul public au surprins un moment romantic, însă reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară.

La scurt timp, Andreea Popa a fost criticată după ce un fragment din jurământul ei de la nuntă a fost asociat de unii internauți cu o replică dintr-un film, fiind acuzată că nu ar fi fost un text original. Este vorba despre fraza: „Să nu furi, să nu minți și să nu înșeli”.

În fața valului de comentarii, aceasta a ales să clarifice situația, explicând că reacțiile negative au apărut fără ca oamenii să cunoască întregul context al momentului. Ea a transmis un mesaj amplu în care a vorbit despre interpretări greșite și despre modul în care fragmente scoase din context pot genera judecăți eronate.

„Am stat să mă gândesc dacă merită să spun ceva… și cred că, uneori, merită, măcar pentru a lăsa un gând bun. Cred însă că uneori, oricât ai încerca să explici, cine nu vrea să înțeleagă nu o va face… iar asta trebuie acceptat cu liniște, nu cu ură. Probabil vor exista oameni care vor încerca să răstălmăcească sau să judece până și ceea ce scriu acum, dar fiecare vede lucrurile prin propriile filtre… Acel pasaj are o semnificație pentru noi pe care doar noi o cunoaștem cu adevărat. Tocmai de aceea, e trist cât de ușor oamenii pot judeca lucruri personale fără să cunoască povestea, intenția sau emoția din spatele lor. S-a creat multă agitație în jurul unui fragment dintr-un moment atât de special pentru noi, deși foarte puțini cunosc ÎNTREGUL context sau au auzit jurământul COMPLET, nu doar câteva secunde dintr-un video… Și poate că acesta este unul dintre cele mai triste lucruri ale vremurilor în care trăim: atunci când un om vrea să judece, va ajunge să judece până și cuvintele pe care le spui omului iubit în ziua nunții”, a transmis aceasta.

Soția lui Dorian Popa a mai explicat că fraza respectivă nu a fost o traducere mot-a-mot, ci o adaptare personală a unui joc de cuvinte care are o semnificație specială pentru cuplu. Ea a insistat asupra ideii de libertate în interpretare și asupra faptului că originalitatea nu înseamnă neapărat creație complet nouă, ci și atribuirea unui sens propriu.

„Citatul ales conține, în limba engleză, un joc de cuvinte între ‘to lie’: a minți și ‘to lie’: a sta întins (a se culca lângă cineva). Ideea nu a fost despre o traducere literală (dacă trebuie să minți, atunci așază-te lângă mine în toate nopțile vieții mele), ci despre păstrarea unei semnificații, a unui joc de cuvinte și despre libertatea de a alege… Minte alături de mine nu este o greșeală, ci o perspectivă despre apropiere, vulnerabilitate și alegerea de a rămâne lângă omul iubit chiar și în imperfecțiune. Originalitatea nu înseamnă să inventezi ceva ce nu a mai existat, ci să dai un sens personal lucrurilor care contează pentru tine și pentru relația voastră. Cred, de asemenea, că un lucru important de reținut este că nu toate lucrurile pot fi înțelese din exterior… și nu tot ceea ce nu înțelegem trebuie judecat. Poate că lecția din tot ceea ce s-a întâmplat, concluzia… este una simplă: să fim puțin mai blânzi unii cu ceilalți. Nu știm niciodată povestea completă din spatele unui moment, a unui cuvânt sau a unei emoții… Să transmitem în jurul nostru mai multă bunătate, mai multă înțelegere și mai puțină grabă în a judeca… exact ceea ce, la rândul nostru, am spera să primim în momentele sensibile ale vieții. Poate că greșesc că îmi explic jurămintele… dar un lucru e cert: emoțiile nu greșesc vreodată”, a mai spus aceasta.

Dorian Popa i-a luat apărarea soției sale

Și Dorian Popa a reacționat în mediul online, luând apărarea soției sale. Artistul a transmis că îl surprinde valul de critici și lipsa de empatie din spațiul public, spunând că și-ar dori ca aceste reacții să fie îndreptate către el, nu către cei apropiați. El a subliniat că îl afectează mai ales situațiile în care persoanele dragi sunt ținta comentariilor dure, pentru că acestea nu sunt obișnuite cu expunerea și criticile din mediul online.

„Nu înțeleg de ce trebuie să fim atât de răutăcioși de multe ori și, de cele mai multe ori, din păcate, 100% gratuit. Nu înțeleg unde ne împiedicăm în drumul spre a fi mai buni, mai iubitori, mai susținători unii cu alții, ca să putem fi o forță cu toții împreună (…) Dacă aș putea să vă iau pe toți în brațe, așa, și să-mi țipați mie la ureche și să mă ponegriți și să mă înjurați, aș face-o cu mare drag. Mă atinge în inimă când faceți lucrul ăsta cu oamenii dragi mie, care nu s-au călit ca mine”, a transmis acesta în mediul online.

Citește și:

Adevărata Emily din Diavolul se îmbracă de la Prada își dezvăluie secretele. Cine este și cu ce se ocupă azi?

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro