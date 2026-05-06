Andreea, soția lui Dorian Popa, răspunde criticilor legate de discursul ei de la nuntă: „Puțini cunosc întregul context”

Andreea, soția lui Dorian Popa, a transmis un mesaj public după ce a fost criticată că ar fi copiat discursul de la nuntă dintr-un film.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Andreea Popa
VEZI FOTO
POZA 1 / 13

Momentul în care Dorian Popa și soția sa și-au rostit jurămintele de căsătorie a ajuns rapid în atenția publicului, după ce imaginile au fost publicate online. Deși ceremonia a fost una intimă, desfășurată în cadru restrâns, atenția internauților s-a mutat ulterior asupra discursului miresei, care a stârnit o serie de controverse.

Andreea reacționează în fața criticilor

Cei doi s-au căsătorit pe 24 aprilie 2026, evenimentul având loc pe malul lacului Buftea, într-o atmosferă restrânsă, alături de familie și apropiați. Fotografiile apărute ulterior în spațiul public au surprins un moment romantic, însă reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară.

La scurt timp, Andreea Popa a fost criticată după ce un fragment din jurământul ei de la nuntă a fost asociat de unii internauți cu o replică dintr-un film, fiind acuzată că nu ar fi fost un text original. Este vorba despre fraza: „Să nu furi, să nu minți și să nu înșeli”.

În fața valului de comentarii, aceasta a ales să clarifice situația, explicând că reacțiile negative au apărut fără ca oamenii să cunoască întregul context al momentului. Ea a transmis un mesaj amplu în care a vorbit despre interpretări greșite și despre modul în care fragmente scoase din context pot genera judecăți eronate.

„Am stat să mă gândesc dacă merită să spun ceva… și cred că, uneori, merită, măcar pentru a lăsa un gând bun. Cred însă că uneori, oricât ai încerca să explici, cine nu vrea să înțeleagă nu o va face… iar asta trebuie acceptat cu liniște, nu cu ură. Probabil vor exista oameni care vor încerca să răstălmăcească sau să judece până și ceea ce scriu acum, dar fiecare vede lucrurile prin propriile filtre… Acel pasaj are o semnificație pentru noi pe care doar noi o cunoaștem cu adevărat. Tocmai de aceea, e trist cât de ușor oamenii pot judeca lucruri personale fără să cunoască povestea, intenția sau emoția din spatele lor. S-a creat multă agitație în jurul unui fragment dintr-un moment atât de special pentru noi, deși foarte puțini cunosc ÎNTREGUL context sau au auzit jurământul COMPLET, nu doar câteva secunde dintr-un video… Și poate că acesta este unul dintre cele mai triste lucruri ale vremurilor în care trăim: atunci când un om vrea să judece, va ajunge să judece până și cuvintele pe care le spui omului iubit în ziua nunții”, a transmis aceasta.

Soția lui Dorian Popa a mai explicat că fraza respectivă nu a fost o traducere mot-a-mot, ci o adaptare personală a unui joc de cuvinte care are o semnificație specială pentru cuplu. Ea a insistat asupra ideii de libertate în interpretare și asupra faptului că originalitatea nu înseamnă neapărat creație complet nouă, ci și atribuirea unui sens propriu.

„Citatul ales conține, în limba engleză, un joc de cuvinte între ‘to lie’: a minți și ‘to lie’: a sta întins (a se culca lângă cineva). Ideea nu a fost despre o traducere literală (dacă trebuie să minți, atunci așază-te lângă mine în toate nopțile vieții mele), ci despre păstrarea unei semnificații, a unui joc de cuvinte și despre libertatea de a alege… Minte alături de mine nu este o greșeală, ci o perspectivă despre apropiere, vulnerabilitate și alegerea de a rămâne lângă omul iubit chiar și în imperfecțiune. Originalitatea nu înseamnă să inventezi ceva ce nu a mai existat, ci să dai un sens personal lucrurilor care contează pentru tine și pentru relația voastră. Cred, de asemenea, că un lucru important de reținut este că nu toate lucrurile pot fi înțelese din exterior… și nu tot ceea ce nu înțelegem trebuie judecat. Poate că lecția din tot ceea ce s-a întâmplat, concluzia… este una simplă: să fim puțin mai blânzi unii cu ceilalți. Nu știm niciodată povestea completă din spatele unui moment, a unui cuvânt sau a unei emoții… Să transmitem în jurul nostru mai multă bunătate, mai multă înțelegere și mai puțină grabă în a judeca… exact ceea ce, la rândul nostru, am spera să primim în momentele sensibile ale vieții. Poate că greșesc că îmi explic jurămintele… dar un lucru e cert: emoțiile nu greșesc vreodată”, a mai spus aceasta.

Dorian Popa i-a luat apărarea soției sale

Și Dorian Popa a reacționat în mediul online, luând apărarea soției sale. Artistul a transmis că îl surprinde valul de critici și lipsa de empatie din spațiul public, spunând că și-ar dori ca aceste reacții să fie îndreptate către el, nu către cei apropiați. El a subliniat că îl afectează mai ales situațiile în care persoanele dragi sunt ținta comentariilor dure, pentru că acestea nu sunt obișnuite cu expunerea și criticile din mediul online.

„Nu înțeleg de ce trebuie să fim atât de răutăcioși de multe ori și, de cele mai multe ori, din păcate, 100% gratuit. Nu înțeleg unde ne împiedicăm în drumul spre a fi mai buni, mai iubitori, mai susținători unii cu alții, ca să putem fi o forță cu toții împreună (…) Dacă aș putea să vă iau pe toți în brațe, așa, și să-mi țipați mie la ureche și să mă ponegriți și să mă înjurați, aș face-o cu mare drag. Mă atinge în inimă când faceți lucrul ăsta cu oamenii dragi mie, care nu s-au călit ca mine”, a transmis acesta în mediul online.

Citește și:
Adevărata Emily din Diavolul se îmbracă de la Prada își dezvăluie secretele. Cine este și cu ce se ocupă azi?

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Alina Pușcaș, incident periculos în trafic. Actrița a fost la un pas de accident: "Am început să tremur"
People
Alina Pușcaș, incident periculos în trafic. Actrița a fost la un pas de accident: "Am început să tremur"
Prințesa Leonor a Spaniei a pilotat pentru prima dată un avion de vânătoare în cadrul pregătirii sale militare
People
Prințesa Leonor a Spaniei a pilotat pentru prima dată un avion de vânătoare în cadrul pregătirii sale militare
Theo Rose dezvăluie care sunt secretele ei de frumusețe. La ce trucuri apelează artista: "Îmi respect rutina"
People
Theo Rose dezvăluie care sunt secretele ei de frumusețe. La ce trucuri apelează artista: "Îmi respect rutina"
Richard Gere și Alejandra Silva sărbătoresc 8 ani de căsnicie. Imagini rare și emoționante cu cei doi
People
Richard Gere și Alejandra Silva sărbătoresc 8 ani de căsnicie. Imagini rare și emoționante cu cei doi
Claudia Iosif, reacție dură după ce s-a spus că Dorian Popa nu a vrut să se căsătorească cu ea: "De ce oare?"
People
Claudia Iosif, reacție dură după ce s-a spus că Dorian Popa nu a vrut să se căsătorească cu ea: "De ce oare?"
Victoria Beckham, noi dezvăluiri despre familie și acuzațiile aduse de fiul ei, Brooklyn: "Nu ne-am propus niciodată să construim un brand"
People
Victoria Beckham, noi dezvăluiri despre familie și acuzațiile aduse de fiul ei, Brooklyn: "Nu ne-am propus niciodată să construim un brand"
Libertatea
Anisia Gafton s-a căsătorit civil cu Florin Serghei. Imagini de la ceremonia discretă
Anisia Gafton s-a căsătorit civil cu Florin Serghei. Imagini de la ceremonia discretă
Reacția lui Ionuț Cercel după ce melodia „Made in Romania” s-a auzit din nou în vestiarul lui Inter Milano. Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia
Reacția lui Ionuț Cercel după ce melodia „Made in Romania” s-a auzit din nou în vestiarul lui Inter Milano. Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Publicitate
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Viața unui copil de nici doi ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Viața unui copil de nici doi ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Antena 1
Actorul român care joacă cu Leonardo DiCaprio într-un film regizat de Martin Scorsese. Ce a dezvăluit despre vedeta din Titanic
Actorul român care joacă cu Leonardo DiCaprio într-un film regizat de Martin Scorsese. Ce a dezvăluit despre vedeta din Titanic
Singura Lună Albastră a anului va avea loc în curând. Când poate fi admirată
Singura Lună Albastră a anului va avea loc în curând. Când poate fi admirată
Cum arată acum Ioana State după operațiile estetice. A ales să facă mai multe intervenții pentru un look perfect
Cum arată acum Ioana State după operațiile estetice. A ales să facă mai multe intervenții pentru un look perfect
Andrei Rotaru, schimbare de look după despărțirea de Cristina. Prin ce transformare a trecut fostul concurent de la Insula Iubirii
Andrei Rotaru, schimbare de look după despărțirea de Cristina. Prin ce transformare a trecut fostul concurent de la Insula Iubirii
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
O înregistrare din anul 2000 face furori pe internet! Blonda din imagine, de lângă Mircea Badea, avea 19 ani și era angajată la un Xerox. Azi e una dintre cele mai mari vedete din România. O recunoști?
O înregistrare din anul 2000 face furori pe internet! Blonda din imagine, de lângă Mircea Badea, avea 19 ani și era angajată la un Xerox. Azi e una dintre cele mai mari vedete din România. O recunoști?
Ce ar trebui să știe toată lumea despre celebrele injecții de slăbit Mounjaro, la care apelează din ce în ce mai mulți oameni în ultima vreme. Dr. Viorel Dejeu: „Problema este că...”
Ce ar trebui să știe toată lumea despre celebrele injecții de slăbit Mounjaro, la care apelează din ce în ce mai mulți oameni în ultima vreme. Dr. Viorel Dejeu: „Problema este că...”
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Ce intervenții estetice și-a făcut Ioana State după ce a slăbit peste 20 de kilograme într-un an: "Cea mai curajoasă decizie din viața mea"
Ce intervenții estetice și-a făcut Ioana State după ce a slăbit peste 20 de kilograme într-un an: "Cea mai curajoasă decizie din viața mea"
People

După ce a slăbit foarte multe kilograme, Ioana State a decis să își facă unele modificări de ordin estetic.

+ Mai multe
Blake Lively și Justin Baldoni au ajuns la o "înțelegere de ultim moment" pentru a pune capăt disputei juridice. Decizia șocantă privind despăgubirile solicitate
Blake Lively și Justin Baldoni au ajuns la o "înțelegere de ultim moment" pentru a pune capăt disputei juridice. Decizia șocantă privind despăgubirile solicitate
People

După săptămâni de negocieri, Blake Lively și Justin Baldoni au decis să pună capăt conflictului printr-un acord de ultim moment.

+ Mai multe
Motivul dramatic pentru care Delia Salchievici a părăsit emisiunea Desafio, cu puțin timp înainte de marea finală. Ce sumă fabuloasă ar fi obținut pentru participare
Motivul dramatic pentru care Delia Salchievici a părăsit emisiunea Desafio, cu puțin timp înainte de marea finală. Ce sumă fabuloasă ar fi obținut pentru participare
People

Delia Salchievici a ajuns la duelul pentru eliminare alături de Lena, însă un alt aspect a fost cel care a determinat-o să părăsească show-ul.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC