Marius Moga, apariție rară alături de soție și fiica lor. Ce a dezvăluit artistul despre fetița lui, Maria Elisabeta

Marius Moga și soția sa, Bianca Lăpuște, au avut recent una dintre puținele apariții publice din ultimii ani. Cei doi au fost nași de cununie la nunta unor prieteni apropiați, speaker-ul motivațional Răzvan Vasile și Nicoleta Scarlat, iar apariția lor elegantă a atras imediat atenția invitaților.

Marius Moga, apariție rară de familie

Alături de ei s-a aflat și Maria Elisabeta, fiica lor în vârstă de 10 ani. Cea mică a pozat zâmbitoare lângă părinți și fericitul cuplu.

Marius Moga și Bianca Lăpuște formează unul dintre cele mai discrete și stabile cupluri din showbizul românesc. Sunt căsătoriți de peste un deceniu și au ales, de-a lungul timpului, să își țină viața de familie cât mai departe de atenția publică. Weekendul trecut, cei doi au fost într-un rol special, devenind nașii de cununie ai lui Nicoleta Scarlat și Răzvan Vasile, un apropiat al artistului de mai bine de 20 de ani.

„Marius este un prieten de-al nostru de peste 20 de ani, am împărțit multe împreună. Tot cu Marius, bineînțeles, am creat și evenimentele ParentX, care au în vedere educația părinților, de fapt vorbim de părinte de nota 10. Marius și cu Nicoleta au o relație specială, la fel de frumoasă ca și a mea cu el. Bianca, soția lui Marius, este și ea o femeie cu un suflet extraordinar. Am fost emoționați atunci când i-am rugat să ne fie nași: au acceptat pe loc. Și mi-au zis amândoi, dar mai ales Marius, să fiu cuminte, că Nicoleta e foarte cuminte, să am grijă mai ales cu ce pun și ce spun pe internet. Mi-a făcut nașul multe teorii apropo de expunere și ne-a îndemnat să ne ținem căsnicia cât mai mult pentru noi”, a declarat Răzvan Vasile, pentru Click!.

De altfel, discreția pare să fie una dintre regulile importante din familia lui Marius Moga și a Biancăi Lăpuște. Deși sunt persoane publice, cei doi au ales să fie mai rezervați în ceea ce privește aparițiile publice ale fiicei lor.

Recent însă, artistul a oferit câteva detalii despre fiica lui și despre activitățile care îi ocupă timpul.

„Maria se descurcă foarte bine la școală și îi place comunitatea din clasa ei. În același timp, noi încercăm să-i deschidem apetitul și către pian, canto și alte activități artistice, de exemplu gimnastica. În zona asta artistică excelează, fiindcă e mult mai aproape de emoția umană”, a spus acesta pentru viva.ro.

Marius Moga, despre educația fiicei sale

Cântărețul se străduiește să o pregătească pe Maria pentru perioada adolescenței, având discuții deschise cu ea și încurajând-o să exploreze pasiunile care o atrag. Legătura dintre cei doi pare să fie una profundă și bazată pe încredere și comunicare.

„Cel mai adesea ne jucăm, asta facem cel mai bine împreună, sau construim tot felul de proiecte, chiar și proiecte muzicale. Am început niște melodii amândoi și, încet-încet, începe să-i placă să compună muzică. Am auzit-o de curând compunând o piesă de despărțire și am întrebat-o de cine se desparte și mi-a zis: ‘Tati, nu înțelegi, e doar o melodie, nu mă despart de nimeni. Ce, tu te desparți de fiecare dată când scrii o piesă de despărțire? Nu! Încerc să-i pasez niște lecții de viață pe care le-am primit crescând în mediul ăsta creativ și fără să-i tai elanul de a experimenta singură. Adică nu pot să-i arăt doar trailer-ul și să-i spun că nu mai are rost să mai vadă filmul, pentru că nu funcționează. Dar, probabil, cele mai importante două lucruri pe care încerc mereu să i le transmit sunt: să aibă mereu încredere în ea, că e forța ei invizibilă, și să nu se dea bătută niciodată.”, a spus Marius Moga într-un interviu pentru revista VIVA!

Foto: Instagram

