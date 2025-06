Marius Moga, detalii surprinzătoare despre parenting și regulile din familia lui: „Experimentează cu tot felul de direcții”

Marius Moga, cunoscutul compozitor și artist, vorbește deschis despre viața de familie și relația specială pe care o are cu fiica lui, Maria, rodul iubirii dintre el și soția sa, Bianca Lăpuște. Deși este extrem de implicat în rolul de tată, artistul recunoaște că impune și reguli, mai ales când vine vorba despre tehnologie și timpul petrecut în fața ecranelor.

Cântărețul se străduiește să o pregătească pe Maria pentru perioada adolescenței, având discuții deschise cu ea și încurajând-o să exploreze pasiunile care o atrag. Legătura dintre cei doi pare să fie una profundă și bazată pe încredere și comunicare.

„Cel mai adesea ne jucăm, asta facem cel mai bine împreună, sau construim tot felul de proiecte, chiar și proiecte muzicale. Am început niște melodii amândoi și, încet-încet, începe să-i placă să compună muzică. Am auzit-o de curând compunând o piesă de despărțire și am întrebat-o de cine se desparte și mi-a zis: ‘Tati, nu înțelegi, e doar o melodie, nu mă despart de nimeni. Ce, tu te desparți de fiecare dată când scrii o piesă de despărțire? Nu! Încerc să-i pasez niște lecții de viață pe care le-am primit crescând în mediul ăsta creativ și fără să-i tai elanul de a experimenta singură. Adică nu pot să-i arăt doar trailer-ul și să-i spun că nu mai are rost să mai vadă filmul, pentru că nu funcționează. Dar, probabil, cele mai importante două lucruri pe care încerc mereu să i le transmit sunt: să aibă mereu încredere în ea, că e forța ei invizibilă, și să nu se dea bătută niciodată.”, a spus Marius Moga într-un interviu pentru revista VIVA!