Eva Longoria, imagini rare alături de fiul ei. Cum arată Santiago, care a împlinit 7 ani: „Te iubesc atât de mult!”

Eva Longoria a marcat o aniversare importantă în familie: fiul ei, Santiago „Santi” Enrique Bastón, a împlinit 7 ani. Cu această ocazie, actrița a publicat pe Instagram un carusel cu fotografii emoționante în care apare alături de băiețelul ei.

Într-una dintre imagini, actrița în vârstă de 50 de ani apare în pijamale, cu părul prins neglijent, în timp ce Santi stă pe genunchii ei și zâmbește către cameră. Un alt cadru îl surprinde pe băiat ținând un balon argintiu, în formă de cifra 7.

Printre celelalte fotografii se numără și un selfie de pe o plajă însorită, unde cei doi zâmbesc larg, dar și o imagine în care Santi, cu spatele la cameră, o îmbrățișează pe Eva.

View this post on Instagram

Longoria îl are pe Santi împreună cu soțul ei, José Antonio „Pepe” Bastón. Cei doi s-au căsătorit în 2016 și au anunțat că așteaptă un băiețel în decembrie 2017. La câteva luni după naștere, actrița scria pe Instagram: „Din momentul în care a fost pus în brațele mele, am știut că nu mai simțisem niciodată o astfel de iubire”, descriindu-l pe băiatul său drept un „miracol”.

De-a lungul anilor, Eva Longoria a vorbit deschis despre maternitate și despre rolul activ pe care îl are în viața fiului ei. „Este mereu cu mine!', spunea actrița pentru revista PEOPLE, pe vremea când Santi avea doar 10 luni.

Acum, mărturisește ea, băiatul începe să-și dea seama ce înseamnă toate acele întâlniri și proiecte — chiar dacă, uneori, îl mai derutează.

Într-un interviu acordat în martie 2025 pentru Good Morning America, Longoria a povestit cu umor cum Santi a reacționat după ce a văzut-o într-unul dintre filmele sale.

„A văzut Dora the Explorer și era foarte confuz că eu eram mama Dorei”, a spus actrița. „Și mi-a zis: ‘Stai, tu ești mama ei?’ Iar eu am zis: ‘Ei bine…’, și el a continuat: ‘Atunci unde e? De ce nu locuiește cu noi?'”

Pentru Eva Longoria, stilul de viață e strâns legat de călătorii și cultură – ceva ce își dorește să-i transmită și fiului ei.

Eva Longoria a făcut o schimbare majoră în viața ei. Actrița și soțul său, José Bastón, au decis anul trecut să se mute în Spania. Celebrul cuplu își dorește să lase în urmă viața din Los Angeles și să înceapă un nou capitol în Marbella. Potrivit Daily Mail, cei doi au luat această decizie fiindcă nu își doresc ca fiul lor, Santiago, să fie „absorbit de Hollywood”.

Eva și José și-au scos deja la vânzare casa cu opt dormitoare din Beverly Hills și au început să-și trimită lucrurile în Marbella.

Actrița a cumpărat casa cu șase dormitoare și șapte băi din Marbella la începutul anului 2023. Vila de 1.531 de metri pătrați dispune, de asemenea, de o piscină interioară, o saună și o sală de sport. La începutul acestui an, Eva și-a prezentat noua locuință în revista Hello.

„Prima dată când am venit în Marbella, acum două decenii, a fost dragoste la prima vedere. Mi-am spus: ‘Într-o zi voi locui aici’. Mai târziu, am înființat Global Gift Foundation, iar aici am organizat prima gală cu Antonio Banderas și cu cea mai bună prietenă a mea, María Bravo”, a spus actrița.