Fiica lui Jennifer Lopez și-ar fi dezvăluit o nouă identitate. Detaliul observat într-o postare recentă

Fiica lui Jennifer Lopez ar fi dezvăluit o nouă identitate. O postare recentă a stârnit numeroase discuții în mediul online, după ce Emme Muñiz a apărut sub un nou nume, cu puțin timp înainte de începerea facultății.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Fiica lui Jennifer Lopez și-ar fi dezvăluit o nouă identitate. Detaliul observat într-o postare recentă

Unul dintre copiii gemeni ai lui Jennifer Lopez, născut cu numele Emme Muñiz, pare să folosească în prezent un alt nume.

Potrivit unei postări publicate în luna martie de un cont de Instagram care urmărește deciziile de admitere la facultate ale absolvenților de la Windward School din Los Angeles, liceul pe care l-a urmat Emme, un elev era identificat drept „Oskar Muñiz”.

Postarea includea o fotografie din copilărie, alături de logo-ul colegiului Sarah Lawrence College și informația că Oskar intenționează să studieze teatru și arte vizuale. În descriere era etichetat și un cont de Instagram care pare să îi aparțină copilului lui Jennifer Lopez și Marc Anthony. Profilul, care conține o fotografie a absolventului de liceu, acum în vârstă de 18 ani, folosește numele Oskar. În biografie apar și simbolurile „⚣ și ⚧︎”, precum și numele universității pe care urmează să o frecventeze.

„Oskar la Sarah Lawrence!”, scria în descrierea postării, care între timp a fost ștearsă. „Gata cu excursiile spontane la New York, pentru că va locui acolo! Din fericire, este la doar câteva ore de Stagedoor. Go Gryphons!! Felicitări!!!”

Postarea a primit inclusiv un like din partea lui Jennifer Garner, fosta soție a lui Ben Affleck. Garner și Affleck au împreună trei copii. Ben Affleck a fost căsătorit cu Jennifer Lopez în perioada 2022-2024.

Jennifer Lopez, în vârstă de 56 de ani, nu a comentat public informațiile legate de aparenta schimbare de nume. Nici reprezentanții artistei nu au oferit un răspuns.

Săptămâna trecută, Lopez a participat la ceremonia de absolvire a copilului său, alături de mama sa, Guadalupe Rodríguez, și de Samuel, fiul lui Ben Affleck. Marc Anthony, în vârstă de 57 de ani, nu a fost observat la eveniment.

Jennifer Lopez și Marc Anthony, care au fost căsătoriți între 2004 și 2014, au doi copii gemeni: Emme (Oskar) și fratele său, Max.

Așa cum a povestit recent, artista a devenit foarte emoționată atunci când a vorbit despre absolvirea liceului de către copiii săi.

„Nu mă faceți să vorbesc despre asta, pentru că încep să plâng”, a glumit Jennifer Lopez în cadrul emisiunii „Jimmy Kimmel Live!”.

Ulterior, vedeta a recunoscut că „plânge de două luni”, pe măsură ce gemenii se pregătesc să plece de acasă pentru a începe facultatea. Actrița din „Hustlers” a dezvăluit și că cei doi copii ai săi au ales universități diferite, o decizie pe care o acceptă fără probleme.

„Sunt perfect împăcată cu asta”, a spus ea, explicând că își dorește „ca ei să fie fericiți, să meargă acolo unde își doresc și să facă ceea ce își doresc să facă.”

Jennifer Lopez și-a găsit în cele din urmă casa de vis, în care s-a și mutat, după luni de renovări, așa cum reiese dintr-o postare pe Instagram făcută de artistă cu ocazia celebrării Zilei Eroilor. Cumpărată cu mai bine de un an în urmă cu 18 milioane de dolari, proprietatea din Hidden Hills, din Los Angeles, pare locul perfect de unde JLo să o ia de la capăt.

Jennifer Lopez a început să își caute o casă încă din aprilie 2024, decisă să nu mai locuiască pe proprietatea pe care a împărțit-o cu fostul său partener, Ben Affleck, luxoasa rezidență fiind pusă la vânzare curând după anunțul separării cuplului. Uriașa rezidență a celor doi, în care aceștia au locuit alături de copiii lor – Violet, Seraphina și Samuel, din relația lui Affleck cu Jennifer Garner, și Max și Emme, copiii lui Lopez din relația cu Marc Anthony, avea 12 dormitoare și 24 de băi. Nu e de mirare că proprietatea, pusă la vânzare pentru exorbitanta sumă de 68 de milioane de dolari, a fost complicat de vândut. De-a lungul timpului, cei doi au scăzut prețul la 52 de milioane, și apoi la 50 de milioane de dolari.

Citește și:
Kris Jenner, reacționează după ce s-a spus că este „furioasă” din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari care „nu a ținut”

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Andreea Berecleanu, o mamă extrem de mândră! Ce a dezvăluit despre cei doi copii ai săi, Eva și Petru: "Le-am spus că pot fi imperfecți, doar să.."
People
Andreea Berecleanu, o mamă extrem de mândră! Ce a dezvăluit despre cei doi copii ai săi, Eva și Petru: "Le-am spus că pot fi imperfecți, doar să.."
Anca Dinicu a dezvăluit noi imagini adorabile cu fiul ei, Radu. Ce mesaj emoționant a transmis actrița: "Vreau să-ți multumesc pentru că, de când ai apărut tu, am..."
People
Anca Dinicu a dezvăluit noi imagini adorabile cu fiul ei, Radu. Ce mesaj emoționant a transmis actrița: "Vreau să-ți multumesc pentru că, de când ai apărut tu, am..."
Cristian Mungiu, anunț special pentru publicul din România. Ce a dezvăluit despre Fjord, filmul pe care l-a regizat și care a câștigat Palme d'Or la Cannes 2026
People
Cristian Mungiu, anunț special pentru publicul din România. Ce a dezvăluit despre Fjord, filmul pe care l-a regizat și care a câștigat Palme d'Or la Cannes 2026
Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit sexul bebelușului. Cum au făcut anunțul: "Ne bucurăm"
People
Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit sexul bebelușului. Cum au făcut anunțul: "Ne bucurăm"
Andreea Popescu, prima reacție după ce Rareș Cojoc, fostul ei soț, a fost surprins alături de presupusa lui iubită: "Bănuiesc că știe ce are de făcut. Nu are..."
People
Andreea Popescu, prima reacție după ce Rareș Cojoc, fostul ei soț, a fost surprins alături de presupusa lui iubită: "Bănuiesc că știe ce are de făcut. Nu are..."
Ilona Brezoianu a dezvăluit o imagine emoționantă de familie. Ce mesaj i-a transmis băiețelului ei, Matei: "Asta sper să-ți amintești!"
People
Ilona Brezoianu a dezvăluit o imagine emoționantă de familie. Ce mesaj i-a transmis băiețelului ei, Matei: "Asta sper să-ți amintești!"
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Publicitate
Trupa Re-Born, primul interviu după ce a câștigat „Românii au talent” 2026. Ce vor face fetele cu banii de la PRO TV: „În primul rând”
Trupa Re-Born, primul interviu după ce a câștigat „Românii au talent” 2026. Ce vor face fetele cu banii de la PRO TV: „În primul rând”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Viața unui copil de nici doi ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Viața unui copil de nici doi ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Antena 1
Dieta lui Cristiano Ronaldo. Cum reușește fotbalistul celebru să se mențină în formă printr-o nutriție echilibrată
Dieta lui Cristiano Ronaldo. Cum reușește fotbalistul celebru să se mențină în formă printr-o nutriție echilibrată
Brad Pitt, dat în judecată de o companie de creme de lux pentru zona intimă. Procesul care a stârnit rumoare la Hollywood
Brad Pitt, dat în judecată de o companie de creme de lux pentru zona intimă. Procesul care a stârnit rumoare la Hollywood
A murit Cheluțu, celebrul câine al lui Dorian Popa. Ce reacție a avut vloggerul după pierderea suferită
A murit Cheluțu, celebrul câine al lui Dorian Popa. Ce reacție a avut vloggerul după pierderea suferită
E păcat sau nu să ne spălăm pe cap duminica? Ce spune preotul Dan Damaschi, invitat la "Furnicuțele" cu Denise Rifai
E păcat sau nu să ne spălăm pe cap duminica? Ce spune preotul Dan Damaschi, invitat la "Furnicuțele" cu Denise Rifai
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Imagini neortodoxe. Cum a fost filmat Înaltpreasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei, la 80 de ani. Scandalul care zguduie Biserica
Imagini neortodoxe. Cum a fost filmat Înaltpreasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei, la 80 de ani. Scandalul care zguduie Biserica
Azi e unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, vorbește și despre politică și apare des la TV, dar în tinerețe participa adesea la show-uri în travesti. Uită-te bine la poză, îl recunoști? Ți-ai dat seama cine e? FOTO
Azi e unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, vorbește și despre politică și apare des la TV, dar în tinerețe participa adesea la show-uri în travesti. Uită-te bine la poză, îl recunoști? Ți-ai dat seama cine e? FOTO
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Dua Lipa s-a căsătorit cu Callum Turner. Imagini de la nunta discretă din Londra
Dua Lipa s-a căsătorit cu Callum Turner. Imagini de la nunta discretă din Londra
People

Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii discrete organizate la Londra, după o relație de doi ani.

+ Mai multe
Penélope Cruz, clipe terifiante în timpul filmărilor pentru The Black Ball. Ce a povestit actrița: "Am crezut că voi muri"
Penélope Cruz, clipe terifiante în timpul filmărilor pentru The Black Ball. Ce a povestit actrița: "Am crezut că voi muri"
People

Penélope Cruz a povestit la Cannes despre momentul terifiant trăit pe platoul de filmare al producției The Black Ball.

+ Mai multe
Alexia Eram, sinceră despre succesul afacerii sale. Cine i-a fost alături la cel mai recent eveniment: "Vin și ei la fiecare prezentare"
Alexia Eram, sinceră despre succesul afacerii sale. Cine i-a fost alături la cel mai recent eveniment: "Vin și ei la fiecare prezentare"
People

Alexia Eram a vorbit despre evoluția brandului său de haine, mărturisind că nu se aștepta să ajungă atât de repede la acest nivel.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC