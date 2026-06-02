Fiica lui Jennifer Lopez și-ar fi dezvăluit o nouă identitate. Detaliul observat într-o postare recentă

Unul dintre copiii gemeni ai lui Jennifer Lopez, născut cu numele Emme Muñiz, pare să folosească în prezent un alt nume.

Potrivit unei postări publicate în luna martie de un cont de Instagram care urmărește deciziile de admitere la facultate ale absolvenților de la Windward School din Los Angeles, liceul pe care l-a urmat Emme, un elev era identificat drept „Oskar Muñiz”.

Postarea includea o fotografie din copilărie, alături de logo-ul colegiului Sarah Lawrence College și informația că Oskar intenționează să studieze teatru și arte vizuale. În descriere era etichetat și un cont de Instagram care pare să îi aparțină copilului lui Jennifer Lopez și Marc Anthony. Profilul, care conține o fotografie a absolventului de liceu, acum în vârstă de 18 ani, folosește numele Oskar. În biografie apar și simbolurile „⚣ și ⚧︎”, precum și numele universității pe care urmează să o frecventeze.

„Oskar la Sarah Lawrence!”, scria în descrierea postării, care între timp a fost ștearsă. „Gata cu excursiile spontane la New York, pentru că va locui acolo! Din fericire, este la doar câteva ore de Stagedoor. Go Gryphons!! Felicitări!!!”

Postarea a primit inclusiv un like din partea lui Jennifer Garner, fosta soție a lui Ben Affleck. Garner și Affleck au împreună trei copii. Ben Affleck a fost căsătorit cu Jennifer Lopez în perioada 2022-2024.

Jennifer Lopez, în vârstă de 56 de ani, nu a comentat public informațiile legate de aparenta schimbare de nume. Nici reprezentanții artistei nu au oferit un răspuns.

Săptămâna trecută, Lopez a participat la ceremonia de absolvire a copilului său, alături de mama sa, Guadalupe Rodríguez, și de Samuel, fiul lui Ben Affleck. Marc Anthony, în vârstă de 57 de ani, nu a fost observat la eveniment.

Jennifer Lopez și Marc Anthony, care au fost căsătoriți între 2004 și 2014, au doi copii gemeni: Emme (Oskar) și fratele său, Max.

Așa cum a povestit recent, artista a devenit foarte emoționată atunci când a vorbit despre absolvirea liceului de către copiii săi.

„Nu mă faceți să vorbesc despre asta, pentru că încep să plâng”, a glumit Jennifer Lopez în cadrul emisiunii „Jimmy Kimmel Live!”.

Ulterior, vedeta a recunoscut că „plânge de două luni”, pe măsură ce gemenii se pregătesc să plece de acasă pentru a începe facultatea. Actrița din „Hustlers” a dezvăluit și că cei doi copii ai săi au ales universități diferite, o decizie pe care o acceptă fără probleme.

„Sunt perfect împăcată cu asta”, a spus ea, explicând că își dorește „ca ei să fie fericiți, să meargă acolo unde își doresc și să facă ceea ce își doresc să facă.”

