Anca Dinicu a dezvăluit noi imagini adorabile cu fiul ei, Radu. Ce mesaj emoționant a transmis actrița: „Vreau să-ți multumesc pentru că, de când ai apărut tu, am…"

De 1 Iunie actrița a postat pe rețelele de socializare numeroase fotografii de colecție cu băiețelul ei.

Anca Dinicu a devenit mamă pentru prima dată în luna noiembrie a anului 2024. Actrița a născut un băiețel. Vedeta nu a oferit până acum mai multe detalii referitoare la naștere, dar a făcut public numele pe care ea și partenerul ei, Georgian Păun, l-au ales pentru fiul lor, mai precis Radu.

Anca Dinicu, mesaj emoționant de 1 Iunie

Anca Dinicu trăiește o nouă etapă în viața ei, de când a devenit mamă pentru prima oară în noiembrie 2024. Actrița dezvăluie ocazional imagini cu fiul ei, spre deliciul fanilor.

De 1 Iunie actrița a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini cu băiețelul ei, în diverse ipostaze, transmițând și un mesaj emoționant.

„Astăzi e ziua voastră, măi copii, măi! La mulți ani!
Eu am tras lozul cel mare. Dragă Radu, ești mult mai mult decât am meritat eu vreodată de la viață și te iubesc de nu mai pot!
Vreau să-ți multumesc pentru că, de când ai apărut tu, am început și eu în sfârșit să înțeleg cum se trăiește mai frumos și cu sens. Practic, tu mă crești pe mine.
Sunt super mândră de cât ești de bun. Pe bunici îi faci incredibil de fericiți și ai reușit să-i bucuri și pe străbunici, ceea ce nu-i puțin lucru. Te iubim!”, a scris actrița.

Anca Dinicu, despre lupta cu depresia post-natală

Anca Dinicu a vorbit deschis într-un interviu acordat recent despre lupta ei cu depresia post-natală și rolul de mamă. De altfel, actrița este cunoscută pentru sinceritatea cu care discută despre aspectele mai puțin plăcute ale vieții sale.

„Am avut și eu stări mai delicate și cred că e absolut normal. Hormonii joacă un rol uriaș, iar abia acum, după ce am trecut prin asta, realizez cât de mult ne influențează. Nici nu pot spune exact cum le-am depășit. Cred că, treptat, odată ce corpul începe să-și revină, când nu mai simți dureri fizice și când începi să ieși din casă, lucrurile se schimbă. Am simțit o diferență enormă în starea mea de spirit când am început să ies la plimbare cu cățelul sau să merg până la supermarket. Mă bucuram de parcă eram la Disneyland. Cât despre ideea de a mai deveni mamă… nu exclud, dar nici nu mă văd întorcându-mă prea curând în acel carusel. Și, realist vorbind, dacă nu se întâmplă într-un viitor apropiat, e posibil ca șansele să se diminueze. Dar, momentan, nu îmi bat capul cu asta. Sunt prezentă aici, acum, și încerc să mă bucur de tot ce am deja”, a povestit ea pentru VIVA!.

Întrebată dacă și-ar dori ca fiul ei să îi calce pe urme în ceea ce privește cariera. Anca Dinicu a subliniat că speră ca băiatul ei să aleagă ceea ce îl va face fericit cu adevărat.

„Să fie fericit și sănătos! Dacă le are pe astea două, sincer, nu mai contează în ce direcție o ia. Vreau doar să-și găsească drumul lui, ceva care să-l aprindă, să-i dea sens, să-l facă să se trezească dimineața cu chef de viață. Dacă, la un moment dat, mi-ar spune că vrea să plece în străinătate, pentru studii sau definitiv… cred că ceva din mine s-ar rupe, da. Orice mamă simte o strângere în piept când copilul ‘își ia zborul’. Dar nu i-aș arăta asta. L-aș încuraja cu tot ce am pentru că nu despre mine e vorba, ci despre el. Și, până la urmă, iubirea adevărată înseamnă și să știi când să lași mâna liberă. Aș reacționa cu bucurie, cu sprijin, cu emoție, normal, dar fără frică. Pentru că cel mai important e să-i fie bine lui, nu să-mi fie comod mie”, a mai spus ea..

Foto: Instagram

