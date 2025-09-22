Anca Dinicu, dezvăluiri despre momentul în care a fost cerută în căsătorie de partenerul ei și planurile de nuntă: „E imposibil să fie ceva restrâns…”

Anca Dinicu trăiește o nouă etapă în viața ei, de când a devenit mamă pentru prima oară în noiembrie 2024. Actrița și partenerul său, Georgian Păun, fost jucător de baschet, au ales un nume special pentru fiul lor: Radu.

Anca Dinicu a fost cerută în căsătorie de partenerul ei

Într-un interviu acordat recent, Anca Dinicu a vorbit despre modul în care l-a cunoscut pe partenerul ei, Georgian Păun.

„Ne-am cunoscut într-un mod foarte actual, pe Internet. Nimic spectaculos la prima vedere, dar viața știe să fie surprinzătoare atunci când te aștepți mai puțin. (…) M-a atras ce am văzut, adică o poză! (râde) Mi-a captat atenția și am zis: ‘Hm, cine e băiatul acesta?’. Prima noastră întâlnire a fost surprinzătoare. N-am plănuit în detaliu, dar am simțit că se aliniază lucrurile cumva. A fost chimie de la început. Am vorbit ore în șir, nu exagerez! Am avut seri în care efectiv nu ne puteam opri din povestit despre orice. A fost genul acela de conexiune care te face să simți că ai reluat o conversație dintr-o viață trecută. Și da, am tot vorbit… mult! S-ar putea spune că ne-am îndrăgostit vorbind”, a povestit ea pentru VIVA!.

Actrița, pe care o poți vedea în ipostaza de jurată a emisiunii The Ticket de la Antena 1, a făcut unele dezvăluiri și despre momentul în care a fost cerută în căsătorie și despre cum speră să fie nunta ei.

„Nu, n-am stabilit o dată. Momentan suntem implicați în tot felul de proiecte și lucruri care ne cer toată energia. Georgian m-a cerut vara trecută, în Thailanda, a fost un moment frumos. Evenimentul nu mi-l doresc neapărat fastuos. Sau, mai bine zis, n-am visat niciodată la o nuntă cu artificii și candelabre uriașe. Doar că, realist vorbind, e imposibil să fie ceva restrâns. La ziua mea, am vrut să chem 20 de oameni și, în aceeași seară, s-au strâns 50. Vă dați seama ce-ar însemna o nuntă!”, a mai zis ea pentru sursa citată.

Anca Dinicu, despre al doilea copil

Deși nu a oferit multe detalii despre naștere, Anca Dinicu a vorbit deschis și sincer despre viața de mămică și despre cum se simte în această perioadă. Din fericire, nu se confruntă cu probleme în ceea ce privește creșterea copilului, însă recunoaște că are parte de un ajutor foarte mare din partea mamei partenerului său.

„Copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Acum sunt la probleme mici. S-a uitat Dumnezeu la mine și a zis: Ei nu putem să îi dăm greu că săraca nu duce. Da, am mare noroc. Soacra mea s-a mutat la București special să ne ajute pe noi și îi mulțumesc pentru că fără ea nu știu ce am fi făcut”, a mărturisit actrița pentru Click!, arătând cât de mult contează sprijinul familiei în această perioadă intensă, dar frumoasă.

Despre eventualitatea de a-și mări familia și a mai avea un copil, Anca este sinceră și rezervată. Actrița a mărturisit că momentan nu se gândește la al doilea copil și este de părere că peste câțiva ani s-ar putea să fie deja târziu să își mărească familia.

„Nu. E cam târziu și peste câțiva ani, bănuiesc. Eu am crescut cu o soră și știu cât de important e… dar momentan nu pot să mă gândesc la asta, a trecut prea puțin timp.”, a spus ea, lăsând să se înțeleagă că, pentru moment, se concentrează pe această primă experiență de mamă.

Foto: Instagram

