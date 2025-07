Mihai Bendeac, mărturisiri sincere despre „The Ticket” și colaborarea cu membrii juriului: „O mare surpriză”

După o pauză de aproape trei ani, Mihai Bendeac se întoarce în televiziune într-un dublu rol, cel de realizator și jurat, în cadrul emisiunii The Ticket, un format nou produs de Mona Segall. Show-ul de talente va fi prezentat de Cătălin Bordea și Nelu Cortea, iar la masa juraților li se alătură Delia, Maurice Munteanu, Anca Dinicu și Cosmin Nedelcu (Micutzu).

Mihai Bendeac a mărturisit că ideea formatului i-a aparținut și că implicarea Monei Segall a fost unul dintre motivele decisive pentru revenirea sa pe micul ecran. Vorbind despre colegii din juriu, a recunoscut că, deși pe majoritatea îi cunoștea, Maurice Munteanu i-a produs o impresie neașteptat de puternică.

Pe Delia a regăsit-o cu emoție, după cele 13 sezoane lucrate împreună în cadrul emisiunii iUmor. Relația profesională dintre cei doi este una complexă, dar plină de admirație și afecțiune.

„A lucra cu Delia implică foarte multe lucruri. Sunt multe momente în care Delia poate să devină extraordinar de stresantă și sunt conștient de treaba asta, însă în același timp am iubit-o întotdeauna și o să o iubesc întotdeauna. Mi-era dor să lucrez cu ea”, a mărturisit actorul.

Revenirea pe platourile de filmare este pentru Bendeac o sursă de emoții intense. Acesta a vorbit deschis despre cât de vulnerabil se simte înainte de începerea filmărilor și cum a învățat să accepte acest lucru.

„Da, am foarte mari emoții. Eu sunt un tip extrem de emoțional și atunci cumva pe mine toate lucrurile mă costă. Uneori mă costă mai mult decât ar trebui să mă coste. Dar am depășit momentul în care mi-era teamă să fiu vulnerabil. Da, sunt vulnerabil, am foarte mari emoții, dar e ok”, a spus Bendeac.