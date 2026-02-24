Editorial fashion: Chaos

„Așa cum lumina creează întunericul, umbrele nu pot exista în absența luminii. La fel, haosul anticipează, în mod inerent, pacea și ordinea.”

Dar dacă haosul este o formă de ordine, nu devine atunci ordinea o nuanță a haosului?

Fotografii: Stefan Paul

Stilist: Teo Butoi

Model: Georgiana Saraev

Machiaj: Julia Ganu

Coafură: Adrian Trif

Asistent styling: Cristian Mierla

