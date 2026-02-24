Editorial fashion: Chaos

Mintea există în haos, în timp ce silueta caută ordine. Hainele disciplinează corpul, capul se opune. Feminitatea, puritatea, iubirea — toate se nasc din aceeași stare a minții: HAOS.”

  de  Georgescu Daria
„Așa cum lumina creează întunericul, umbrele nu pot exista în absența luminii. La fel, haosul anticipează, în mod inerent, pacea și ordinea.”
Dar dacă haosul este o formă de ordine, nu devine atunci ordinea o nuanță a haosului?

Fotografii: Stefan Paul
Stilist: Teo Butoi
Model: Georgiana Saraev
Machiaj: Julia Ganu
Coafură: Adrian Trif
Asistent styling: Cristian Mierla

