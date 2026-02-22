Top 10 cele mai hot look-uri de la NYFW

Iată cine ne-a atras nouă atenția în această săptămână la capitolul stil & styling.

1. Shearling

Aimee Song, celebrul influncer, a ales o piesă statement: o jachetă din shearling bej. Look-ul casual with a twist, completat de ochelarii de soare 90s, tipici pentru Carolyn Bessette Kennedy, dau ținutei acel aer new-york-ez.

2. Minimalist

Alexa Chung a purtat o rochie ultra minimalistă și extrem de sexy, în ciuda vremii de afară. Geanta roșie și eșarfa pe cap au fost două elemente neprevăzute dar speciale pentru o astfel de rochie.

3. Masculin with a twist

Dakota Johnson a ales un look masculin în partea de sus și ultra feminin în partea de jos. Stylingul fără bijuterii și doar cu o geantă albă și o pereche de ochelari de soare pune clar personalitatea actriței în evidență.

4. Pink

Lily Collins a purtat o ținută inspirată din personajul pe care îl interpretează în celebrul serial numit Emily in Paris, însă mult mai puțin „gălăgioasă'” Look-ul fashion & classy pe care îl poartă se potrivește perfect și cu noua ei coafură.

5. Avangardă

La show-ul Marc Jacobs au participat cele mai cool personaje, care îndrăznesc dar nu epatează. Volumele și texturile alese în această ținută sunt avangardiste și fashion în același timp, iar pantofii sunt adevărate opere de artă. Well done, Marc Jacobs!

6. Oversized

Modelul Karmen Kaas a apărut cu o ținută cu care nu vrea să atragă atenția, este o ținută pentru adevărații cunoscători ai modei. Paltonul minimalist pe care îl poartă are un volum perfect! Iar Matcha este singurul accesoriu de care are nevoie la NYFW.

7. Platforme

De câți ani nu ați mai văzut astfel de platforme mixate cu ciorapi mov deschis? Ei bine, la NYFW poți vedea orice! Aceste detalii pot fi pentru unii „too much” iar pentru alții „the perfect mix”. Așadar, nu uitați, stilul este o prelungire a personalității noastre.

8. Baggy

Joan Smalls a avut cea mai cool apariție, în opinia mea, la NYFW. Purtând Marc Jacobs, chiar la show-ul acestuia, modelul a reușit un styling pe care și-l dorește orice iubitoare de modă: Too hot, too cool, too stylish!

9. Red alert

Nu am putut trece cu vederea această ținută, încă nu m-am hotărât dacă îmi place sau nu, dar cu siguranță m-a făcut să zâmbesc. Nu doar pe mine dar și pe protagonista care poartă această rochie funny but fashionable. Moda trebuie să ne și distreze uneori.

10. Americana

Alison Toby, într-o ținută tipică pentru designer-ul american, Ralph Lauren, ne arată cum un palton atemporal își poate găsi locul în orice garderobă, fie aceasta clasică sau ultra modernă. Este o piesă statement care nu mai are nevoie de un styling cu personalitate.

