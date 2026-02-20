Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 23 februarie – 1 martie 2026

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 23 februarie – 1 martie 2026, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 23 februarie – 1 martie 2026

Cei care vin și pleacă din viața fiecăruia dintre noi ne ajută să aflăm lucruri noi despre propria persoană. În multe contexte în care te vei afla vei descoperi ce înseamnă acceptarea de sine necondiționată. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 23 februarie – 1 martie 2026

Te simți revoltată. Consideri că lumea din jur nu poate simți empatie nici măcar în situațiile în care acest lucru este primordial. Poate este vorba de mult mai mult decât de un sentiment profund și că nimeni nu ne învață asta. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 23 februarie – 1 martie 2026

Pui în balanță într-un mod eficient lucrurile, astfel încât întotdeauna să obții ceea ce îți dorești și te împlinește. Lasă loc de mai multă înțelegere și flexibilitate în comunicarea cu cei din jur! Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 23 februarie – 1 martie 2026

În relația de cuplu, ai senzația că nu mai comunici la fel de bine cu partenerul. Din punctul tău de vedere, aceasta este principala voastră problemă. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 23 februarie – 1 martie 2026

Niciodată nu ai refuzat să vorbești despre emoțiile care te încearcă în anumite contexte. Indiferent de consecințele acestei deschideri, ai rămas la fel de „volatilă” din acest punct de vedere. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 23 februarie – 1 martie 2026

Lași loc de compromis chiar și în acele situații în care simți că lucrurile nu funcționează așa cum ți-ai dori. Evoluția ta din punct de vedere emoțional este vizibilă. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 23 februarie – 1 martie 2026

Se pare că în această perioadă tulbure pentru tine la nivel profesional, la nivel energetic Venus îți controlează întreaga viață. Deciziile luate nu sunt dintre cele mai bune, iar acțiunile tale nu sunt în concordanță cu realitatea. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 23 februarie – 1 martie 2026

Acționezi în pripă și o faci constant. În aceste condiții, starea ta de echilibru este foarte ușor de zdruncinat. Maniera în care alegi să vorbești despre anumite persoane denotă respect și loialitate. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 23 februarie – 1 martie 2026

Ești ușor arogantă atunci când interacționezi cu cei din jur. Sunt persoane în jurul tău care nu vor agrea această atitudine. La birou ai parte de un fel de libertate pe care nu o vei găsi niciodată alături de cei dragi. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 23 februarie – 1 martie 2026

Chiar dacă modul în care vei răspunde provocărilor poate fi catalogat ca fiind unul neconvențional, nu vrei să dai explicații pentru comportamentul tău. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 23 februarie – 1 martie 2026

Astrele își „revarsă” toată energia asupra zodiei tale. În plan profesional, resimți nevoia de a te face remarcată, cu orice preț. Dar ce să însemne asta oare pentru tine? Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 23 februarie – 1 martie 2026

Nu dorești să îți mai asumi riscuri care vizează confortul personal. Alegerile tale vor fi pragmatice. Deși viața de familie îți oferă multe satisfacții, vei fi mult mai atrasă de ceea ce se întâmplă în carieră. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro