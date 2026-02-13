Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 16-22 februarie 2026

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 16-22 februarie 2026, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 16-22 februarie 2026

Având în vedere atracția energetică dintre planetele Saturn și Jupiter, zilele următoare vor fi caracterizate de aventură și riscuri în plan personal. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 16-22 februarie 2026

Ești grăbită și nu dai importanță semnalelor pe care le primești din partea organismului. Energetic vorbind, ești pe un fund de prăpastie și ai nevoie să ieși de acolo. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 16-22 februarie 2026

Pentru echilibrul tău emoțional este important să nu te mai implici în acțiuni sau relații care nu îți pot oferi ceva sigur și sustenabil. Este datoria ta să faci asta pentru propriul echilibru. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 16-22 februarie 2026

Sacrificiile pe care consideri că le faci pentru a menține un anumit nivel de armonie în cadrul familiei nu se justifică. Te lași mereu pe ultimul loc. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 16-22 februarie 2026

Prezența celor dragi în viața ta va fi definitorie pentru modul în care vei reuși să treci peste această perioadă tulbure. A trece la o dinamică total nouă față de ceea ce trăiești în prezent va fi un proces consumator din punct de vedere energetic. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 16-22 februarie 2026

„Amestecul” de senzații și emoții pe care îl vei trăi pe parcursul acestei săptămâni te va influența decisiv în luarea unor decizii. Ai încredere în intuiția ta! Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 16-22 februarie 2026

Alegi, după mult timp, locurile, oamenii, contextele de care te simți tu atrasă cu adevărat. A aduce un plus de valoare în viața ta poate însemna o mai bună stare de spirit. Îți ești datoare cu asta! Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 16-22 februarie 2026

Astre, energii, dinamici… Ai senzația că lumea din jurul tău se derulează pe un ritm total diferit de al tău. Ai nevoie de apropiere în viața intimă. Nesiguranța nu se va duce de la sine, ci printr-o relație de cuplu autentică și conținătoare. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 16-22 februarie 2026

Modul în care se raportează cei din jur la reușitele tale, te dezamăgește. Nimic nu poate fi mai descurajator pentru tine decât lipsa de susținere. Oricum ar fi, de ce opinia celor din jur contează cel mai mult pentru tine? Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 16-22 februarie 2026

Nu îți găsești locul pe nicăieri și încerci din nou și din nou să cucerești lumea din jurul tău cu tot felul de acțiuni care nu sunt confortabile pentru tine. Ai grijă la cât de mult alegi să te implici! Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 16-22 februarie 2026

Dintotdeauna te-ai considerat veriga slabă din anturajele din care ai făcut parte. În familia de origine nu ai învățat să te iubești cu adevărat. Orice și oricine poate avea un efect evident asupra deciziilor sau alegerilor pe care le iei. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 16-22 februarie 2026

Această săptămână te pune față în față cu persoane sau contexte care vor oglindi acele părți din tine pe care îți este dificil să le accepți. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro