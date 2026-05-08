Vladimir Drăghia, dezvăluiri despre pasiunile copiilor. Ce sport urmează fiica lui, Zora: „Face performanță”

Marius Manole revine cu o nouă ediție a emisiunii „Întrebarea Mesei Rotunde”, difuzată pe 9 mai, de la ora 9:00, la Acasă TV. Invitatul acestei ediții este Vladimir Drăghia, care vorbește deschis despre carieră, familie, sport și rutina sa de zi cu zi.

Vladimir Drăghia, despre pasiunea fiicei sale, Zora

Cunoscut publicului atât din televiziune, cât și din proiecte online, Vladimir Drăghia a povestit că începuturile sale în lumea mondenă au venit după mutarea la București, perioadă în care fizicul obținut în anii de înot l-a ajutat să intre rapid în atenția producătorilor de televiziune. După absolvirea Facultății de Jurnalism, Vladimir Drăghia a ales însă televiziunea și proiectele media, domenii în care a devenit cunoscut publicului larg.

„Am început să devin cunoscut când am ajuns la București, arătam bine datorită înotului. Am început să merg la castinguri, am început să iau castingurile, să filmez… și așa am ajuns cunoscut! Mi se pare că devine din ce în ce mai greu să fii definit de o meserie. Dacă e să mă întrebi ce facultate am terminat, am terminat Jurnalismul. Dar meseria pe care o am? Cea mai mare parte a timpului mi-o dedic îngrijirii copiilor.”

Actorul a vorbit și despre viața de familie și programul său zilnic, explicând că mare parte din timp este dedicată copiilor și activităților lor.

„La ora 7.00 mă trezesc, mă îmbrac, ajut la pregătirea copiilor pentru școală, respectiv grădiniță, îi iau cu mașina. La întoarcere iau o cafea pentru soție, încep să răspund la mail-uri, să dau mail-uri… pentru proiectele mele din TV, din online!”

Pe lângă proiectele profesionale, Vladimir Drăghia spune că sportul continuă să joace un rol important în viața lui. Actorul practică padel și o însoțește constant pe fiica sa, Zora, la antrenamentele de jiu-jitsu.

„După care mă duc la cafea cu prietenii, după care am joc de padel, apoi se face după-amiază, iau copiii de la școală, îi duc să mănânce și o duc pe Zora la jiu-jitsu. Trei zile pe săptămână fac asta cu ea. Face performanță, a fost la Europene, acum două zile s-a întors. Fac și eu cu ea, cu antrenor separat. Apoi acasă! Se face ora 20.30, le pregătim de somn… E o viață foarte bună, recunosc”, a concluzionat el.

Vladimir Drăghia, confesiuni despre viața de familie

În cadrul unui interviu, Vladimir Drăghia a făcut mărturisiri despre dinamica din familia lui, după ce el și soția lui, Alice Cavaleru, au devenit părinți pentru a doua oară.

„Eu am preluat-o pe Zora, lângă care e o adevărată delectare să fiu, iar Alice e lipită de Alegra. Noi doi, eu și Alice, ne vedem printre rânduri, dar știm că trece repede, așa că ne bucurăm de ce ne putem bucura, cât durează. Creșterea copiilor este o suită de faze, de perioade; nu poți aștepta să treacă una, că vine alta lipită. Trebuie să-ți duci viața, adică ce ține de tine, de personal, concomitent cu fazele astea de creștere a copiilor, că altfel rămâi pe afară, nu mai ai loc niciodată de tine”, a spus Vladimir Drăghia pentru unica.ro.

Vladimir Drăghia a vorbit și despre posibilitatea ca familia lui să se mărească. Momentan, actorul și soția lui se concentrează pe creșterea celor două fiice.

„Momentan mi-e greu să-mi imaginez cum ne-am putea descurca. Știu că sunt familii cu 3-4-9 copii, dar noi suntem la limită cu toate acum. Simt că ținem 5 mingi în aer și starea de bine e într-un echilibru care necesită foarte multă grijă pentru a-l păstra. Mi-ar plăcea ca peste 5-7 ani să putem adopta un copil, dar mai este până atunci. Momentan rămâne doar un gând. Dacă vom fi vreodată pregătiți, probabil se va întâmpla”, a declarat Vladimir Drăghia.

