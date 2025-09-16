Alice Cavaleru, imagini de la aniversarea fiicei sale, Alegra: „Exact așa cum și-a dorit”

Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton. Creatoarea de conținut și actorul trăiesc de mai mulți ani o poveste de dragoste, iar în iulie 2018 s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii restrânse care a avut loc pe o plajă privată din Mamaia. Au împreună două fete, pe Zora și pe Alegra Nova.

Alice Cavaleru a sărbătorit-o pe fiica ei, Alegra

Pe Instagram, Alice Cavaleru le-a arătat fanilor ei mai multe imagini de la petrecerea fiicei sale. Creatoarea de conținut a menționat că Alegra a avut parte de o aniversare pe cinste, așa cum a visat și că a fost foarte bucuroasă pe surprizele pregătite.

„Cu o mică întârziere, Alegra a primit o petrecere de ziua exact așa cum și-a dorit: cu mulți copii, tort colorat, tobogan și baloane de săpun. Weekendul trecut (când a fost ziua ei) noi ne întorceam din vacanță, așa că (și) weekendul acesta a fost despre ea. E un îngeraș blând și bun, iar zâmbetul pe care mi l-a dat când m-a zărit cu tortul o să-mi rămână mereu în suflet. Mulțumim prietenilor de la bloc pentru că ne sunt mereu alături.”

Vladimir Drăghia, confesiuni despre viața de familie

În cadrul unui interviu, Vladimir Drăghia a făcut mărturisiri despre dinamica din familia lui, după ce el și soția lui, Alice Cavaleru, au devenit părinți pentru a doua oară.

„Eu am preluat-o pe Zora, lângă care e o adevărată delectare să fiu, iar Alice e lipită de Alegra. Noi doi, eu și Alice, ne vedem printre rânduri, dar știm că trece repede, așa că ne bucurăm de ce ne putem bucura, cât durează. Creșterea copiilor este o suită de faze, de perioade; nu poți aștepta să treacă una, că vine alta lipită. Trebuie să-ți duci viața, adică ce ține de tine, de personal, concomitent cu fazele astea de creștere a copiilor, că altfel rămâi pe afară, nu mai ai loc niciodată de tine”, a spus Vladimir Drăghia pentru unica.ro.

Vladimir Drăghia a vorbit și despre posibilitatea ca familia lui să se mărească. Momentan, actorul și soția lui se concentrează pe creșterea celor două fiice.

„Momentan mi-e greu să-mi imaginez cum ne-am putea descurca. Știu că sunt familii cu 3-4-9 copii, dar noi suntem la limită cu toate acum. Simt că ținem 5 mingi în aer și starea de bine e într-un echilibru care necesită foarte multă grijă pentru a-l păstra. Mi-ar plăcea ca peste 5-7 ani să putem adopta un copil, dar mai este până atunci. Momentan rămâne doar un gând. Dacă vom fi vreodată pregătiți, probabil se va întâmpla”, a declarat Vladimir Drăghia.

În cadrul unui interviu, Vladimir Drăghia a vorbit deschis despre relația cu soția lui.

„Suntem încă tineri. Arătăm amândoi relativ bine. Ar fi culmea să moară pasiunea de acum, mai avem de așteptat. (…) Am avut noroc că am copilărit suficient și că până acum n-am simțit nevoia de alt „dish”, ca să zic așa. Din fericire, sper să se păstreze chestia asta!”, a povestit actorul pentru Cancan.ro.

Vladimir Drăghia a mărturisit și că i-a povestit partenerei sale, Alice Cavaleru, despre fostele sale relații.

„Recunosc, de ce să mint, am mai și zis, am povestit de câteva, ce a fost mai important. Adică nici n-am vrut să o las pe afară, să se trezească într-o situație. A trebuit să fie pusă în temă. E informată”, a mai spus el pentru sursa citată.

