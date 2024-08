Ce decizie au luat Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia în privința fiicei lor, Alegra: „O să fie bine și pentru ea”

Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton. Actorul și creatoarea de conținut trăiesc de mai mulți ani o poveste de dragoste, iar în iulie 2018 s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii restrânse care a avut loc pe o plajă privată din Mamaia. Au împreună două fete, pe Zora și pe Alegra Nova, care a venit pe lume în luna septembrie a anului 2022.

Alice Cavaleru a mărturisit recent că ea și soțul ei au luat o decizie referitoare la viitorul fiicei lor, Alegra. Creatoarea de conținut a menționat că această alegere are legătură cu mersul la grădiniță, fiind o etapă pe care fetița lor o va parcurge în curând.

„M-am tot gândit la ea nopțile astea. Cred că o să-i prindă foarte bine la grădiniță. Are aproape doi ani. Zora a mers de la un an și două luni… și a fost foarte bine. O să fie bine și pentru ea. Am încredere. Dar tot trebuie să găsim pe cineva de încredere să stea cu fetele când aveam treabă după-amiaza/seara”, a transmis Alice Cavaleru pe Instagram.