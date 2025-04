Prințul William și Kate Middleton sărbătoresc 14 ani de căsnicie. Locul special în care au ales să își petreacă aniversarea

Prințul William și Kate Middleton s-au întors pe Insula Mull, în Scoția, pentru a marca aniversarea celor 14 ani de căsnicie, la exact două decenii de la prima lor vizită acolo ca studenți îndrăgostiți.

Prințul William și Kate Middleton sărbătoresc 14 ani de căsnicie

Prințul și Prințesa de Wales, dar cunoscuți și ca Lord și Lady of the Isles, cei doi membri ai Familiei Regale Britanice se află într-o vizită oficială de două zile în Hebridele Interioare, însă această destinație are o semnificație profund personală pentru cuplu. În 2005, imediat după examenele finale de la Universitatea St Andrews, William și Kate au petrecut aici câteva zile relaxante alături de prieteni, într-o escapadă discretă care a rămas în amintirea localnicilor drept o vizită autentică, lipsită de fastul regal.

Pe atunci în vârstă de 22 și 23 de ani, William și Kate au închiriat împreună cu un grup de prieteni o căsuță cochetă, numită Victoria Cottage, aflată pe strada Breadalbane din Tobermory – un oraș devenit faimos în rândul copiilor britanici datorită serialului TV Balamory. Cazarea avea vedere spre port, iar vacanța a durat patru zile, în regim self-catering, chiar înainte de ceremonia de absolvire a universității.

Potrivit relatărilor, Prințul William a fost zărit pe feribotul ce leagă Oban de Insula Mull, iar pasagerii au fost surprinși să-l vadă călătorind ca orice alt tânăr. „Era foarte sociabil și nu încerca deloc să-și ascundă identitatea”, a povestit unul dintre cei aflați pe navă. Deși inițial unii nu au recunoscut-o pe Kate, The Mail a confirmat că ea îl însoțea.

Ajunși pe insulă, tinerii și-au lăsat bagajele și au dat fuga la magazinul Co-op din apropiere pentru a face provizii. „Era foarte politicos și arăta foarte bine”, a spus o angajată a magazinului despre viitorul rege. Cuplul a fost văzut și la pub-ul local, unde William a urmărit un meci al echipei British Lions din Noua Zeelandă. Apoi, grupul a mers din nou la magazin pentru a lua prânzul la pachet, înainte de o drumeție pe coline.

Vizita de atunci s-a remarcat prin simplitate și naturalețe. Localnicii își amintesc de o partidă amicală cu baloane cu apă între tinerii vizitatori și vecinii lor, urmată de un grătar relaxat în curte. „Erau doar niște oameni normali, fără aere regale. A fost o plăcere să-i vedem așa”, a declarat o sursă locală.

O întâmplare inedită din acea perioadă a fost întâlnirea întâmplătoare dintre William și mătușa sa, Prințesa Anne, care se afla și ea pe insulă în acea perioadă. Amândoi au fost surprinși stând la coadă în același magazin. „Ce șanse să ai doi membri ai Familiei Regale în același timp, în același loc? William chiar stătea în spatele ei la casă. A fost foarte amuzant”, a povestit un martor.

Cuplul se reîntoarce într-o locație specială

Acum, după 14 ani de mariaj, William și Kate se întorc pe Insula Mull, de data aceasta într-un cadru oficial. Vor lua parte la mai multe evenimente în pitoreasca localitate Tobermory, inclusiv la o piață artizanală și la un centru comunitar. Vor vizita și o fermă locală pentru a afla mai multe despre agricultura sustenabilă și turismul responsabil.

„Scoția este incredibil de importantă pentru mine și va avea mereu un loc special în inima mea”, declara William, care deține și titlul de Lord al Insulelor, în anul 2021.

Totuși, pentru a susține turismul local și economia insulelor, cei doi vor închiria din nou o locuință pentru o noapte, repetând gestul intim de acum 20 de ani. Un apropiat al Casei Regale a declarat: „William și Kate vor să arate prin acest gest sprijinul lor pentru insulele care atrag anual sute de mii de turiști.”

Sub numele lor oficial în Scoția – Ducele și Ducesa de Rothesay – vizita celor doi vizează în mod special comunitățile insulare și frumusețea naturală spectaculoasă a regiunii. Un purtător de cuvânt a subliniat:

„Pentru Ducele și Ducesa, această vizită este despre forța comunităților și despre cum conexiunile umane și simplitatea pot conduce spre o societate mai sănătoasă și mai solidară.”

foto: Arhiva ELLE

