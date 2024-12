Kate Middleton și Prințul William, felicitare de Crăciun emoționantă alături de copiii lor după „cel mai greu” an

Kate Middleton și Prințul William și-au dezvăluit urările de Crăciun după un an cum nu au mai avut niciodată până acum pentru familia lor.

Kate Middleton și Prințul William, felicitare emoționantă de Crăciun

Pe 19 decembrie, Prințul și Prințesa de Wales, ambii în vârstă de 42 de ani, au împărtășit felicitarea lor de sărbători pentru 2024, care include un cadru din videoclipul publicat de Prințesa Kate pe 9 septembrie, în care anunța că a finalizat tratamentul cu chimioterapie. Fotografia îi arată pe Kate Middleton și Prințul William stând alături de copiii lor, Prințul George (11 ani), Prințesa Charlotte (9 ani) și Prințul Louis (6 ani), cu brațele interconectate. Imaginea era familiară din videoclipul filmat de Will Warr în august, în Norfolk, unde familia are o reședință de țară și unde se află în prezent pentru Crăciun.

„Vă dorim un Crăciun Fericit și un An Nou plin de bucurii”, se putea citi în mesajul din felicitare, care a fost distribuit într-un videoclip pe rețelele sociale ale cuplului. Felicitarea era așezată pe o masă, cu un brad sclipitor în fundal și fulgi de zăpadă artificială căzând înaintea acesteia. Alegerea de a trimite o fotografie de familie deja cunoscută a fost o schimbare față de anii anteriori, deoarece Prințul William și Prințesa Kate obișnuiesc să împărtășească imagini noi pentru felicitările lor de Crăciun.

Wishing everyone a very happy Christmas 🎄 pic.twitter.com/pL3t13sTlu — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 19, 2024

Recent, Prințul și Prințesa de Wales au apărut alături de copiii lor la slujba de colinde „Together at Christmas”, organizată de Kate Middleton pe 6 decembrie la Westminster Abbey, marcând astfel prima apariție publică a copiilor după șase luni.

„A fost un an atât de dificil pentru ei, este minunat să-i vedem împreună”, a declarat Sophie Mirman, fondatoarea și directorul de creație al brandului Trotters, care a realizat haina vișinie a Prințesei Charlotte. Deși nu este neobișnuit ca membrii familiei regale să fie văzuți rar, Prințul William și Prințesa Kate sunt hotărâți să le ofere copiilor lor o copilărie cât mai normală, ceea ce înseamnă mai puțin timp în lumina reflectoarelor. Totodată, a fost una dintre puținele apariții publice ale lui Kate într-un an în care a anunțat că urmează tratament pentru cancer.

Palatul Kensington a anunțat în ianuarie că Prințesa Kate a suferit „o intervenție chirurgicală abdominală planificată” și că își va reduce temporar îndatoririle conform recomandărilor medicale. În martie, prințesa a dezvăluit că, după intervenție, a fost diagnosticată cu cancer și a început tratamentul cu chimioterapie. Kate a stat departe de lumina reflectoarelor aproape tot anul 2024 pentru a se concentra pe sănătatea sa și a anunțat pe 9 septembrie, cu „ușurare”, că a finalizat chimioterapia.

Slujba de colinde „Together at Christmas” a fost cel mai important eveniment public la care a participat Prințesa Kate după anunțul că și-a încheiat tratamentul, iar ea a vorbit despre experiența sa într-un comentariu personal remarcabil. „Nu știam că acest an va fi așa… atât de imprevizibil”, a spus Prințesa de Wales pe 6 decembrie. „Dar cred că mulți oameni au avut un an plin de provocări, iar mulți dintre cei prezenți astăzi au trecut prin momente grele.”

Prieteni și surse apropiate spun că experiența Prințesei Kate i-a schimbat prioritățile atât acasă, cât și în ceea ce privește îndatoririle regale.

„Ea își controlează în totalitate revenirea în viața publică. Face ceea ce îi convine cel mai bine”, a declarat biografa regală Sally Bedell Smith pentru revista PEOPLE.

O sursă apropiată familiei regale a adăugat: „Bolile care amenință viața aduc o reconsiderare a priorităților. Ea și William au subliniat întotdeauna că familia este cel mai important lucru.”

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro