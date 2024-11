Kate Middleton este din nou în centrul teoriilor conspiraționiste. Un reporter regal a pus la îndoială în septembrie diagnosticul de cancer al Prințesei de Wales, iar această îndoială a reapărut după apariția sa la Festivalul Comemorării, la vârsta de 42 de ani.

Rhiannon Mills, corespondent Sky News, a raportat eronat la acea vreme că „s-au descoperit celule precanceroase” în cazul lui Middleton, în loc să clarifice că aceasta lupta cu cancerul. Afirmația a circulat intens pe rețelele sociale, un utilizator susținând pe platforma X că Middleton „s-a gândit că este potrivit să joace cartea compasiunii, având în vedere popularitatea scăzută a familiei regale.”

Royal propaganda machine made the world believe that Kate had cancer. She didn't. Precancerous cells are world's away from actually having cancer, yet they thought it appropriate to play the sympathy card when the popularity of the Royal family is at an all-time low. That's low. pic.twitter.com/GYEff1aJEA