Ashley St. Clair îl acuză pe Elon Musk că i-a retras copilului lor pensia alimentară pentru „a menține controlul și a o pedepsi”

Ashley St. Clair susține că Elon Musk încearcă să o manipuleze după ce a anunțat public că i-a dat naștere fiului lor, acum în vârstă de șase luni.

Luni, pe 31 martie, jurnalista Laura Loomer a postat pe platforma X un videoclip în care St. Clair își vinde mașina Tesla pentru a acoperi costurile cu îngrijirea copilului. La scurt timp după apariția filmării, Musk, în vârstă de 53 de ani, a negat acuzațiile conform cărora ar fi „răzbunător din punct de vedere financiar” față de fiul lor, adăugând că, deși „nu știe sigur” dacă este tatăl copilului, i-a oferit sprijin financiar: „I-am dat lui Ashley 2,5 milioane de dolari și îi trimit 500.000 de dolari pe an.”

La doar două ore după postarea lui Musk, St. Clair a răspuns, susținând că el „a refuzat” să facă un test de paternitate.

St. Clair a mai criticat faptul că Musk încearcă să o reducă la tăcere în instanță, în timp ce el își folosește propria platformă pentru a face comentarii publice despre ea.

Declarațiile lui Ashley St. Clair vin la doar câteva zile după ce, pe 29 martie, a fost filmată în timp ce își preda cheile de la Tesla Model S unui cumpărător, afirmând că vinde mașina pentru a compensa presupusa „tăiere de 60% a pensiei alimentare” făcută de Musk.

Im not the only one who is cleaning up after his messes.' Ashley St. Clair, the alleged mother of Elon Musks latest child, torches Musk as she sells her Tesla. pic.twitter.com/mZ7igWvT1b