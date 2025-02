Elon Musk, prima reacție după ce Ashley St. Clair a dezvăluit că l-a făcut tată pentru a 13-a oară. Ce a transmis miliardarul

Cu aproape două săptămâni în urmă, Ashley St. Clair a anunțat că a născut în secret cel de-al 13-lea copil al lui Elon Musk.

St. Clair a depus o cerere pentru a obține custodia totală a copilului, prezentând o serie de mesaje private dintre ea și Musk în documentele legale. Printre acestea se află un mesaj în care Musk i-ar fi spus: „Vreau să te las însărcinată din nou.”

Recent, Isabella Moody, o altă susținătoare a mișcării MAGA (Make America Great Again), a susținut că Ashley a planificat această sarcină, dorindu-și „să-l prindă pe miliardar cu un copil”. Aceasta a publicat mesaje pe care le-ar fi primit de la St. Clair, în care aceasta mărturisea că vrea să-l seducă pe Musk.

„Mi-a trimis aceste mesaje în mai 2023, când l-a întâlnit pe Elon și a început să aibă relații cu el.”

„Elon m-a urmărit. Am nevoie de copiii lui. Voi face un sacrificiu pentru echipă, îl voi seduce pe Elon, voi urca într-o rachetă să văd ce se întâmplă”, ar fi scris St. Clair într-un mesaj.

Moody a adăugat: „Nu-i pasă de ‘intimitate’. Ea a planificat să-l seducă, conform propriei sale mărturisiri, și acum dezvăluie mesajele lui.”

