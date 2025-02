Grimes, mesaj disperat pentru Elon Musk. Artista susține că miliardarul ignoră problemele medicale ale copilului lor: „Te rog să răspunzi”

Fosta parteneră a lui Elon Musk, Grimes, îl imploră să discute cu ea despre criza medicală a copilului lor.

Într-o serie de postări pe X (fostul Twitter), acum șterse, dar intens circulate joi, 20 februarie, artista în vârstă de 36 de ani l-a rugat inițial pe Musk, în vârstă de 53 de ani: „Te rog să răspunzi în legătură cu criza medicală a copilului nostru.”

grimes is deleting her tweets now, but this can't be scrubbed from the internet. people need to be aware what kind of person @elonmusk truly is. how can u make excuses for this? please try, go ahead, I'll wait pic.twitter.com/fYkKBuQtXc