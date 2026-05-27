Supermodelul Natalia Vodianova așteaptă cel de-al șaselea copil. Cine este soțul miliardar al acesteia?

Natalia Vodianova este însărcinată iar, la vârsta de 44 de ani. Supermodelul din Rusia așteaptă cel de-al șaselea copil, al treilea din relația cu Antoine Arnault. Acesta este CEO-ul Christian Dior și are 48 de ani, și provine dintr-una dintre cele mai bogate familii ale lumii.

Vestea că Natalia Vodianova este însărcinată a venit prin intermediul ediției franceze a revistei Vogue, pe a cărei copertă apare iar modelul. De data aceasta, apariția este mai puțin glam decât ne-a obișnuit, Vodianova pozând într-o rochie mini simplă, aproape fără machiaj, cu teniși în picioare.

Directoarea editorială a ediției Vogue, Claire Thomson-Jonville, a povestit că a aflat la începutul anului că Natalia Vodianova este însărcinată, moment în care a și decis că dorește ca aceasta să apară în această ipostază pe copertă.

„Între două prezentări de modă, Natalia mi-a mărturisit că așteaptă un copil. (…) Al șaselea, la 44 de ani. Am știut imediat că trebuie să fie pe coperta ediției noastre de vară.”

Natalia Vodianova s-a născut într-o familie săracă, în Gorki, în fosta Uniune Sovietică. Copilăria sa a fost atât de precară încât micuța Natalia vindea fructe pe stradă, alături de mama ei, pentru ca familia să se poată întreține, mai cu seamă că sora ei avea autism și pareză cerebrală. Însă faptul că a fost descoperită de un agent pentru modele avea să îi schimbe viața pentru totdeauna. Cariera Nataliei a început la 16 ani, când aceasta s-a mutat la Paris. Succesul nu a întârziat, venind cu campanii pentru cele mai prestigioase brand-uri ale lumii și coperte pentru numeroase reviste.

În 2000, Natalia Vodianova l-a întâlnit pe Justin Portman, cu care s-a căsătorit în 2001, când aceasta era deja însărcinată. Din relația lor au apărut trei copii, însă cuplul a divorțat în 2012. Vodianova l-a cunoscut pe Antoine Arnault în 2011, și au început curând o relație.

„Îmi amintesc că am văzut-o și am fost aproape șocat. Desigur, este frumoasă, dar are ceva ce nu poate fi definit, ca o aură”, spunea Arnault mai târziu. Primul lor copil s-a născut în 2014, iar cel de-al doilea, în 2016. Vodianova și Arnault s-au căsătorit în 2020.

Antoine Arnault este fiul miliardarului Bernard Arnault, proprietarul imperiului LVMH, o companie care deține 75 de brand-uri de lux, printre cele mai prestigioase ale lumii, precum Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany & Co, Sephora sau Moet & Chandon. La finele anului trecut, valoarea netă a lui Bernard Arnault este estimată la 190 de miliarde de dolari.

