Simone Rocha la Bucharest Design Festival: expoziția curatoriată de Aparterre transformă Teatrul Grivița 53 într-un manifest al romantismului contemporan

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Expoziția, curatoriată de Aparterre, se deschide pe 26 mai, ora 18:00, la Teatrul Grivița 53, și promite una dintre cele mai rafinate intervenții culturale ale acestei ediții BDF Communities.

Definită prin „sculptural shapes, unexpected proportions and playful propositions in fashion”, expoziția explorează ADN-ul vizual construit de designerul irlandez care a rescris codurile feminității în ultimul deceniu. Volume arhitecturale, siluete sculptate, romantism tensionat & o relație subtilă dintre fragilitate și forță: universul Simone Rocha a devenit un reper pentru moda secolului XXI.

De la debutul brandului la London Fashion Week, Simone Rocha a impus o estetică imposibil de confundat, una în care perlele coexistă cu structuri monumentale, transparențele capătă gravitate, iar memoria, folclorul și emoția sunt transformate în obiecte de design contemporan.

Expoziția depășește ideea unei prezentări de modă și funcționează ca o invitație într-o lume în care hainele, prin arhive, devin narațiune, volum și poezie vizuală. Alegerea spațiului nu este întâmplătoare: Teatrul Grivița 53 amplifică perfect tensiunea cinematică și teatralitatea discretă care definesc creațiile Simone Rocha.

Pentru publicul Bucharest Design Festival, expoziția devine astfel nu doar un eveniment de fashion, ci o întâlnire cu una dintre vocile care au redefinit sensibilitatea contemporană.

Expoziția va fi deschisă pentru public în perioada 29 mai – 9 iunie, de luni până vineri între 16:00-20:00 și sâmbătă și duminică între 12:00-20:00.

Foto: Simone Rocha

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro