Cum te ajută sau te sabotează în cuplu să știi ce stil de atașament are partenerul tău

Dacă înțelegi stilul de atașament al partenerului, parcă înțelegi și relația? Doar că lucrurile sunt puțin mai nuanțate.

  Cristescu Catalina
Uneori stilurile de atașament parcă au devenit un soi de horoscop relațional în care se ajunge foarte repede la el e evitant, eu sunt anxioasă și de asta ne activăm unul pe celălalt. O explicație cu care ce faci mai departe? Aduce sens, dar ce schimbați fiecare? Ori e o scuză în care vă blocați? Da, teoria atașamentului poate fi un instrument foarte valoros pentru a observa tipare comportamentale și nevoi emoționale. Dar poate deveni și o lentilă prea rigidă prin care începi să interpretezi fiecare gest, conflict și diferență, ori o lipsă de responsabilitate personală.

Ce presupun stilurile de atașament?

Stilurile de atașament descriu tendințe relaționale, felul în care căutăm apropierea, gestionăm vulnerabilitatea și reacționăm când simțim distanță sau nesiguranță. Persoanele cu un stil securizant tind să se simtă confortabil atât cu apropierea, cât și cu autonomia, cu distanța. Cer sprijin și îl oferă. Nu interpretează automat conflictele ca pe o amenințare pentru relație. Asta nu înseamnă lipsa fricilor sau perfecțiune emoțională, ci flexibilitate.

Persoanele cu tendințe anxioase sunt foarte atente la semnalele relaționale, sunt vigilente, caută confirmări frecvente, apropiere, claritate și pot interpreta distanța drept dezinteres sau respingere, având o mare teamă de pierdere.

Persoanele cu tendințe evitante pun adesea prea multă valoare pe autonomie, independență și nu sunt confortabile când emoțiile sunt intense și apropierea prea mare. Ca atare se retrag, au nevoie de spațiu și dificultate în exprimarea vulnerabilității. La atașamentul dezorganizat apare o combinație între dorința de conectare și teama de apropiere. Persoana poate oscila între a căuta intens relația și a se retrage când aceasta devine foarte intimă sau solicitantă emoțional.

Când te ajută

Un partener cu tendințe de atașament evitant poate avea nevoie de mai mult spațiu când apare conflictul. Un partener mai anxios poate căuta reasigurare și apropiere mai intens. Înțelegerea asta poate reduce interpretările negative. Nu mai traduci imediat are nevoie de timp prin nu îi pasă sau caută apropiere prin e prea dependent. Când înțelegi cum procesează celălalt apropierea, conflictele sau autonomia, conversațiile devin mai specifice. În loc de nu ești suficient de implicat poți spune când te retragi complet după conflict, eu mă simt exclusă. M-ar ajuta să îmi spui că ai nevoie de timp și că revenim la discuție. Ești prea sufocant să se transforme în îmi place că îți dorești apropiere, dar am nevoie și de perioade în care să mă reîncarc, să am timp pentru mine.

Când te sabotează

Explicația nu trebuie să devină scuză. Așa este el, evitant, nu înseamnă că nu mai trebuie să comunice. Așa sunt eu, anxioasă, nu înseamnă că celălalt trebuie să fie disponibil emoțional non-stop ori să accepte forme intruzive de control. De asemenea, apare tentația de a deveni detectiv relațional. Dar aceleași comportamente pot avea zeci de explicații, de la stres, oboseală, stil de comunicare, diferențe culturale, experiențe recente, temperament.

Munca personală și în doi

În final contează mai puțin stilul declarat și mai mult câtă capacitate de autoreflecție are fiecare. Cum gestionați conflictul, dacă există disponibilitate pentru schimbare și ce faceți individual în sensul aceasta. Dacă există consecvență și siguranță emoțională. Atașamentul nu se vede în momentele bune, el se vede în felul cum cereți apropiere, puneți limite, reparați relația după conflict, cum tolerați diferențele fără să le interpretați automat drept respingere, abandon, sufocare.

Comportamente pe care le etichetezi drept interes romantic, dar pot indica și prietenie sau au alte semnificații ascunse

