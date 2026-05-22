Alexandra Căpitănescu, despre succesul de la Eurovision 2026 și votul juriului din Republica Moldova: „Mă așteptam să iau mai multe puncte…”

Alexandra Căpitănescu și membrii trupei sale, Bogdan-Alexandru Stoican, Luca-Alexandru Șofron, Thomas Cîrcotă și Matei-Mihail Cohal, au făcut furori în finala Eurovision 2026 cu piesa „Choke Me”, clasându-se pe locul al treilea în concursul muzical. În cadrul ediției care a marcat 70 de ani de la prima competiție muzicală europeană, artista a obținut 296 de puncte.

Alexandra Căpitănescu, despre succesul de la Eurovision 2026

Reprezentanta Bulgariei, DARA, pe numele ei complet Darina Yotova, a fost desemnată câștigătoarea Eurovision 2026 și a acumulat în final 516 puncte. Pe locul doi s-a clasat Israel, reprezentat de Noam Bettan, cu un total de 343 de puncte, iar pe locul al treilea România, cu reprezentanta sa, Alexandra Căpitănescu, care a avut 296 de puncte.

Piesa „Bangaranga”, interpretată de către DARA, artista care a reprezentat Bulgaria, a fost compusă și de către un român, Cristian Tarcea, cunoscut sub numele de Monoir. El deține o experiență de mai bine de 15 ani în producție și compoziție și a fondat label-ul Thrace Music. A colaborat de-a lungul timpului cu artiste și artiști precum Alina Eremia, Alexandra Stan, INNA, Antonia, Raluka, Iuliana Beregoi, Eva Timush, Andrei Ursu, Laurențiu Duță, Sasha Lopez.

În cadrul unui interviu acordat recent, Alexandra Căpitănescu a susținut că piesa „Bangaranga”, interpretată de artista DARA din Bulgaria, a meritat să câștige finala Eurovision 2026.

„Da, cred că a meritat să câștige competiția „Bangaranga” și mă bucur foarte mult pentru vecinii noștri bulgari. Sunt mândră deoarece piesa este produsă de un român. Cristian, te salutăm! Și staging-ul a fost unul foarte puternic, cu sens, deci cred că Bulgaria well deserved„, a spus Alexandra Căpitănescu la 55 de întrebări by Libertatea.

Alexandra Căpitănescu, despre punctele de la juriul din Republica Moldova

Finala Eurovision 2026 din data de 16 mai a stârnit un val uriaș de controverse și de reacții neașteptate după ce juriul național din Republica Moldova a acordat României doar 3 puncte, în vreme ce publicul din Republica Moldova i-a acordat Alexandrei Căpitănescu punctajul maxim, și anume 12 puncte. Juriul din țara noastră a acordat Republicii Moldova 12 puncte, iar publicul 10 puncte. Acum, există o dezbatere intensă în ceea ce privește diferența majoră dintre votul juriului și cel al telespectatorilor.

România a primit 232 de puncte din partea publicului în finala Eurovision Song Contest 2026, unul dintre cele mai mari punctaje în cadrul televotului. După voturile acordate pentru piesa „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu, România a ajuns la un total de 296 de puncte în clasamentul general.

Acum, la câteva zile de la marea finală Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu a spus cum privește felul în care a fost punctată prestația ei de către juriul din Republica Moldova și ce părere are despre controversele apărute ulterior.

„Nu mă afectează. Cred că fiecare om… gusturile muzicale nu se discută. Dar ce pot să zic este că mă așteptam să iau mai multe puncte de la juriul din Moldova, dar, din fericire, publicul din Republica Moldova ne-a votat, deci cred că asta e mult mai important.”

Foto: Profimedia, PR

