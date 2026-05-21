Ce schimbare importantă a făcut Andreea Bălan după nunta cu Victor Cornea: „E o nouă etapă”

La două săptămâni de când s-a căsătorit cu tenismenul Victor Cornea, Andreea Bălan trăiește încă emoția unuia dintre cele mai importante momente din viața sa. Artista vorbește cu bucurie despre ziua nunții și despre noul capitol pe care îl începe alături de soțul ei.

Andreea Bălan și-a schimbat numele

Cântăreața a dezvăluit că a făcut deja o schimbare importantă după căsătorie: a preluat oficial numele partenerului său și se află în procesul de actualizare a documentelor.

„Acum sunt doamna Cornea! Și acum alerg să-mi schimb actele. Buletinul deja îl am, dar trebuie să schimb și celelalte acte. Și e frumos! E o nouă etapă în viețile noastre. Să avem sănătate!”, a spus Andreea Bălan, potrivit Click.

Artista mărturisește că încă retrăiește momentele speciale din ziua evenimentului și spune că pentru ea cel mai important lucru a fost ca invitații să se simtă bine.

„Parcă am trăit un vis frumos la nunta noastră și sunt foarte fericită că toată lumea s-a simțit bine. Asta era cel mai important. Și noi și invitații! Și am avut un super concert cu 3Sud Est, cu Clejanii, cu Nea Mărin, The Colours. A fost superb!”, a declarat artista.

Deși petrecerea a fost una memorabilă, Andreea spune că momentul care a emoționat-o cel mai mult nu a avut legătură cu muzica sau atmosfera, ci cu jurămintele rostite în fața lui Victor Cornea.

„Momentul meu preferat a fost atunci când ne-am spus jurămintele, pentru că au fost din suflet, noi nu le-am scris înainte. Pur și simplu au fost improvizate și au fost exact ceea ce am simțit pe moment”, a povestit cântăreața.

Cei doi proaspăt căsătoriți nu au ajuns încă în luna de miere, programul încărcat al sportivului amânând pentru moment planurile de vacanță.

„Victor este liber în decembrie. Acum încep turneele, iar. Dar, uite, plecăm… O să merg după el la Veneția săptămâna viitoare și putem spune că e ca o lună de miere, doar că el va juca”, a explicat artista.

După ce și-a îndeplinit unul dintre cele mai importante visuri din plan personal, Andreea Bălan spune că dorința ei pentru perioada următoare este una simplă: sănătate și echilibru pentru ea și cei dragi.

„Păi sănătate, să le facem pe toate! Mi-am îndeplinit toate visurile, pe toate planurile. Și sunt mai mult decât, nu știu, recunoscătoare în fața lui Dumnezeu. Așa că să rezistăm, să rămânem în continuare în această fericire și să fim sănătoși!”, a transmis artista.

Andreea Bălan a purtat patru rochii de mireasă la nuntă

Andreea Bălan și-a dorit ca nunta ei cu Victor Cornea să fie una de vis, ceea ce s-a și întâmplat. Pe parcursul întregului eveniment, artista a schimbat patru rochii de mireasă, realizate special de către trei designeri. Fiind obișnuită cu ritmul alert din timpul spectacolelor sale, în care se schimbă foarte des, pentru Andreea Bălan nu a fost deloc o provocare să aibă patru rochii de mireasă la nunta ei.

În ceea ce privește prima rochie de mireasă purtată de Andreea Bălan, aceasta a avut o trenă spectaculoasă de 4 metri și a fost creată de Oui-Da Fée. Cântăreața a realizat ședința foto în ea și a îmbrăcat-o pentru cununia religioasă. Ulterior, vedeta s-a schimbat într-o rochie pentru momentul valsului, semnată Bellara. Această ținută i-a permis să danseze în voie. La artificii, Andreea Bălan a optat pentru o rochie scurtă creată de către ESA Bridal. La final, la momentul tortului, artista a preferat o altă rochie scurtă, semnată tot de Bellara.

