Vin Diesel, moment emoționant alături de fiica lui Paul Walker, Meadow, la proiecția aniversară a filmului „Fast and Furious” de la Cannes 2026

Familia înseamnă totul în universul „The Fast and the Furious”, iar legătura dintre actorii seriei a fost în centrul unui moment extrem de emoționant la Festivalul de Film de la Cannes, miercuri, 13 mai. Înaintea proiecției speciale de la miezul nopții a primului film din franciză, Vin Diesel i-a adus un omagiu special lui Meadow Walker, fiica regretatului Paul Walker, care și-a pierdut viața într-un accident de mașină în noiembrie 2013.

La eveniment au fost prezente și Jordana Brewster și Michelle Rodriguez, care au călătorit în Franța pentru celebrarea aniversării francizei. După ce le-a prezentat pe Michelle Rodriguez și Jordana Brewster pe scenă, Vin Diesel a mărturisit că nu ar fi putut veni singur la Festivalul de Film de la Cannes pentru a celebra legătura specială construită în jurul filmelor „Fast & Furious”, legătură care este reprezentată acum și prin Meadow Walker.

„Persoana care nu avea de gând să mă lase să vin singur aici pentru a reprezenta această fraternitate a fost Meadow Walker”, a spus actorul, în timp ce sala a izbucnit în aplauze.

Vizibil emoționat, acesta a adăugat: „O să mă duc puțin să plâng.”

Vin Diesel a vorbit și despre finalul francizei, intitulat „Fast Forever”, programat pentru 2028.

„Singurul motiv pentru care facem finalul Fast pentru 2028… este fiecare dintre voi, cei care ne-ați oferit inimile voastre și loialitatea voastră. Fiecare dintre voi care ați simțit că faceți parte din familia noastră. Voi ne faceți să continuăm. Voi ne faceți să vrem să vă facem mândri.”, a declarat actorul în fața publicului.

foto: Profimedia

Cu puțin timp înainte de începerea proiecției filmului „The Fast and the Furious din 2001”, Vin Diesel a spus că pelicula reprezintă „începutul unui singur cuvânt… iar acel cuvânt este iubire”.

După încheierea proiecției, Meadow Walker a urcat pe scenă pentru un discurs susținut cu ajutorul lui Vin Diesel. Actorul a povestit că Meadow a descris distribuția Fast & Furious drept „o sursă de putere”, înainte de a-i spune că tatăl ei ar fi fost „atât de mândru” de ea.

foto: Profimedia

Emoționați, cei doi s-au îmbrățișat din nou în timp ce publicul îi aplauda.

Mai devreme în aceeași zi, Meadow Walker, în vârstă de 27 de ani, a pozat pe covorul roșu de la Cannes alături de Vin Diesel, Jordana Brewster și Michelle Rodriguez.

Festivalul de Film de la Cannes a organizat proiecția specială a primului film „Fast & Furious” pentru a marca aniversarea de 25 de ani a francizei.

Paul Walker a jucat alături de Vin Diesel în primele șapte filme ale seriei. Actorul a murit într-un accident de mașină în 2013, la vârsta de 40 de ani, înainte de a finaliza filmările pentru „Furious 7”, lansat în 2015. Pelicula a inclus și celebra piesă tribut „See You Again”, interpretată de Charlie Puth și Wiz Khalifa.

De la moartea tatălui său, Meadow Walker i-a păstrat vie moștenirea prin fundația Paul Walker Foundation și a rămas apropiată de Vin Diesel, care îi este și naș. Meadow a avut chiar și o apariție în filmul „Fast X”, lansat în 2023.

Următorul și ultimul film al francizei, „Fast Forever”, va avea premiera în cinematografe pe 17 martie 2028.

